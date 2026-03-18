人と被らない個性的なハンディファンをお求めの方に。コンパクトでガジェット的デザインが魅力の多機能な「ミニターボハンディファン」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「ミニターボハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン





ポケットにも楽々入るミニサイズながら、


噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が特長のターボファン。


スイッチを長押しすると、素早く風量が1段階ずつ切り替わり、


最適な風量を100段階からお選びいただけます。


風量や充電残量がわかる液晶付きで、充電が必要なタイミングもひと目でわかる点も◎。


ガジェットのようなスタイリッシュなデザインで、人と被らない点も魅力です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニターボハンディファン」LCAF041
価格：2,420円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/




POINT1■圧倒的な大風量（※）で汗も速乾 （※）当社比

ターボ型送風口で遠くまで強力な風を


送り出すため、心地よい爽快感を味わえます。








POINT2■最適な風量を100段階から選択可能

長押しすると風量が素早く1段階ずつ


切り替わり、短押しで25段階ずつ切り替わる


便利な仕様。


100段階から細かく調節できるため、


最適な風量で涼むことができます。








POINT3■風量や充電残量がわかる液晶付き

スイッチを押すと、現在の風量がひと目で分かる


液晶表示機能を搭載。


充電池の残量も数値で表示されるため、


充電のタイミングを把握できます。








POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ

小さなバッグはもちろん、ポケットにも


収納できるコンパクトサイズで、


持ち運びにも便利です。








POINT5■移動中や作業中に便利なストラップ

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、


ハンドストラップ付き。


手首に掛ければ即使えて便利です。








POINT6■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT7■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、


水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。







商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/393_1_0f0ed167182e8387836c02414ef7b214.jpg?v=202603180951 ]


販売情報


■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf041



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要





[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供