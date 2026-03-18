人と被らない個性的なハンディファンをお求めの方に。コンパクトでガジェット的デザインが魅力の多機能な「ミニターボハンディファン」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「ミニターボハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン

ポケットにも楽々入るミニサイズながら、

噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が特長のターボファン。

スイッチを長押しすると、素早く風量が1段階ずつ切り替わり、

最適な風量を100段階からお選びいただけます。

風量や充電残量がわかる液晶付きで、充電が必要なタイミングもひと目でわかる点も◎。

ガジェットのようなスタイリッシュなデザインで、人と被らない点も魅力です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ミニターボハンディファン」LCAF041

価格：2,420円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/

POINT1■圧倒的な大風量（※）で汗も速乾 （※）当社比

ターボ型送風口で遠くまで強力な風を

送り出すため、心地よい爽快感を味わえます。

POINT2■最適な風量を100段階から選択可能

長押しすると風量が素早く1段階ずつ

切り替わり、短押しで25段階ずつ切り替わる

便利な仕様。

100段階から細かく調節できるため、

最適な風量で涼むことができます。

POINT3■風量や充電残量がわかる液晶付き

スイッチを押すと、現在の風量がひと目で分かる

液晶表示機能を搭載。

充電池の残量も数値で表示されるため、

充電のタイミングを把握できます。

POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ

小さなバッグはもちろん、ポケットにも

収納できるコンパクトサイズで、

持ち運びにも便利です。

POINT5■移動中や作業中に便利なストラップ

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、

ハンドストラップ付き。

手首に掛ければ即使えて便利です。

POINT6■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT7■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、

水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/393_1_0f0ed167182e8387836c02414ef7b214.jpg?v=202603180951 ]

販売情報

■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf041

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要



[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供