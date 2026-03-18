人と被らない個性的なハンディファンをお求めの方に。コンパクトでガジェット的デザインが魅力の多機能な「ミニターボハンディファン」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「ミニターボハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン
ポケットにも楽々入るミニサイズながら、
噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が特長のターボファン。
スイッチを長押しすると、素早く風量が1段階ずつ切り替わり、
最適な風量を100段階からお選びいただけます。
風量や充電残量がわかる液晶付きで、充電が必要なタイミングもひと目でわかる点も◎。
ガジェットのようなスタイリッシュなデザインで、人と被らない点も魅力です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニターボハンディファン」LCAF041
価格：2,420円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/
POINT1■圧倒的な大風量（※）で汗も速乾 （※）当社比
ターボ型送風口で遠くまで強力な風を
送り出すため、心地よい爽快感を味わえます。
POINT2■最適な風量を100段階から選択可能
長押しすると風量が素早く1段階ずつ
切り替わり、短押しで25段階ずつ切り替わる
便利な仕様。
100段階から細かく調節できるため、
最適な風量で涼むことができます。
POINT3■風量や充電残量がわかる液晶付き
スイッチを押すと、現在の風量がひと目で分かる
液晶表示機能を搭載。
充電池の残量も数値で表示されるため、
充電のタイミングを把握できます。
POINT4■持ち運び楽々の手のひらサイズ
小さなバッグはもちろん、ポケットにも
収納できるコンパクトサイズで、
持ち運びにも便利です。
POINT5■移動中や作業中に便利なストラップ
移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、
ハンドストラップ付き。
手首に掛ければ即使えて便利です。
POINT6■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT7■安心の充電カバー付き
ファンの充電口にはゴミやホコリ、
水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、
屋外での使用も安心です。
※防水仕様ではありません。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/393_1_0f0ed167182e8387836c02414ef7b214.jpg?v=202603180951 ]
販売情報
■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf041
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供