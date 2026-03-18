【野外民族博物館リトルワールド】ヨーロッパエリア・リニューアル１周年記念イベント開催！3月20日（金・祝）から22日（日）の３日間＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

ヨーロッパエリアリニューアル1周年記念グルメ 画像はイメージ

野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市、所長：猪飼 康平）では、ヨーロッパエリアのリニューアルから１周年を迎え、3月20日（金・祝）から22日（日）の３日間、記念イベントを開催します。

ヨーロッパエリア特設ステージでは、アイルランドやスコットランドなどケルト文化の雰囲気を感じることができる「ケルティックミュージックステージ」を開催。さらに、１周年を祝う彩り豊かな限定グルメを販売します。春の訪れとともに、ヨーロッパを五感で楽しむ特別なひとときをお届けします。

ケルティックミュージックステージ

詳細を見る :https://www.littleworld.jp/news/p9340/画像はイメージ

独特なリズム・音色が特徴のケルティックミュージック。明るく軽快な音楽が楽しめます。



【開催日】

3月20日(金・祝)・21日(土)・22日(日)

【時間】１日３回公演

１.11:30 ２.12:30 ３.14:30

【場所】

ヨーロッパエリア 特設ステージ

※観覧無料

1周年記念限定グルメ

画像はイメージエディブルフラワー クレープ

食べるお花「エディブルフラワー」を贅沢にあしらった、アニバーサリーにふさわしい一品。ベリーの酸味とホイップクリームの甘さが絶妙な、春らしい華やかなスイーツです。

【販売場所】アルザス

【価格】1100円

サーモンとアボカドのクリームパスタ

サーモンの旨味とアボカドのまろやかさが溶け合う、濃厚な一皿。ツナと玉ねぎの甘みがソースに深みを与え、リピートしたくなる贅沢な味わいです。

【販売場所】アルベロベッロ

【価格】1400円

画像はイメージ画像はイメージおまかせソーセージ５種盛り合わせ

ヨーロッパリニューアル１周年を記念して、豚肉と牛肉が粗びきで入った、新食感のオリジナルソーセージ「レーゲンスブルガー」が新登場。その他にもこだわりのソーセージ４種を加えた、盛り合わせです。

【販売場所】ガストホフ バイエルン

【価格】2900円

リトルワールド公式ページ：https://www.littleworld.jp/

春のイベントページ：https://www.littleworld.jp/events/2026spring/

※別途、リトルワールドへの入館料金が必要です。

※画像は全てイメージです。

※表示の料金は全て税込み金額です。

※イベント内容は急遽変更する可能性がございます。