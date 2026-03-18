【横浜高島屋】気候変化で早まる春の恵み！「タラバカニ」 など旬の味覚がアップデート中！国内最大規模でお届けする 〈大北海道展〉 開催！

株式会社高島屋

会期：（1週目）4月1日（水）～7日（火） （2週目）４月8日（水）～13日（月）

場所：8階 催会場

※連日午後8時まで。4月7日（火）は午後6時、最終日は午後5時閉場。

※期間によって出店ブランドが異なります。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/hokkaidou/

横浜高島屋では、4月1日（水）から半年に1度の人気催事＜第23回 大北海道展＞を2週間にわたって開催します。

北海道展では、毎回北海道を知り尽くした現地の高島屋駐在バイヤーが、 「北海道の“今”推したい味覚」をご紹介しています。今回は 「次世代につなぐ・変わる北海道の美味」 をテーマに、気候変動や技術の高まりによって美味しさの増す 「タラバカニ」 「アスパラガス」 「いちご」 にフォーカス。3つの産物を使った、ここでしか食べられない限定グルメやスウィーツをご用意します。会期中は、新しい味覚に加え 「北海道といえば！」 といって連想される新鮮な海の幸やスウィーツなども盛りだくさん。約95店舗が集結する、国内最大規模の北海道展をお楽しみいただけます！

気候の変化によって美味しくなる北海道の新たな味覚をどうぞ！

蟹の道内漁獲量トップを誇る根室では、蟹の旬である春に獲れる 「毛ガニ」 が主流でしたが、近年の海流変化などにより、蟹の餌となるプランクトンが増加し、幅広い水温に対応する 「タラバカニ」 の好漁場となっています。漁獲量もこの3年で約3倍となり、根室の新しい春の味覚となっています。

今しか味わえない旨味たっぷり 「春タラバ」

■「春タラバカニ」 堪能グルメ

【高島屋限定品】【実演販売】

［札幌かに工房］（札幌市中央区）

たらば贅沢弁当（1折）3,456 円 〈各日50点限り〉

根室産タラバカニ1杯のほぼ半分の蟹肉を豪快にドン！

【高島屋限定品】【実演販売】

［すし処 雑魚亭］（函館市）

卯波（1折）3,672 円 〈各日30点限り〉

【高島屋限定品】【実演販売】

［魚河岸ひかり寿司］（札幌市中央区）

海光弁当（1折）3,780円 〈各日30点限り〉

【高島屋限定品】【店内厨房調理】

［マルヒロ太田食品］（函館市）

プレミアムジャンボタラバガニコロッケ（1個） 864円

【横浜高島屋限定品】

［レストランMURA］（小樽市）

タラバガニとメークイーンのグラタン（冷凍・1個250g）2,160円＜各日50点限り＞

※4月7日（火）までの販売

太い・甘い・瑞々しい 3拍子揃った 「贅沢アスパラガス」

収穫量が全国１位の「アスパラガス」 。温暖化による北海道の気温上昇の早期化により、春が旬の「アスパラガス」も早く収穫できるようになっています。また独自農法の進化と共に、より品質の高い 「アスパラガス」が生まれています。

■「アスパラガス」 堪能グルメ

【横浜高島屋限定品】【実演販売】

［やきにくれすとらん沙蘭］（函館市）

はこだて大沼黒牛・黒毛和牛・道産牛の4種

盛合せ弁当 旬のアスパラソテー添え（1折）2,970円 〈各日50点限り〉

【横浜高島屋限定品】【実演販売】（1週目のみ）

［ぶた丼きくちや］（帯広市）

北海道807キロの旅弁当（1折）2,538円 〈各日50点限り〉

【高島屋限定品】【実演販売】 ［トヨニシファーム］（帯広市）

帯広牛×アスパラ巻き（グラナパダーノチーズ）（1本） 1,296円＜各日100点限り＞

程よい霜降りの帯広牛で道産アスパラガスを巻いた贅沢で ジューシーな美味！

【高島屋限定品】［アリス・ファーム］（赤井川村）

手焼きマフィン・アスパラ＆チーズ（1個）551円 〈各日60点限り〉

深い甘味と爽やかな酸味の「おいCベリー」などの完熟いちご

いちごの産地として有名な県といえば 「栃木」「福岡」 ですが、北海道でも近年の気候の変化と栽培技術向上によって、 春に味わういちごの品質が大きく高まってきています。冷涼な気候を逆手に取ることで、低温でじっくり日数をかけて熟成させ、 甘味が深まり爽やかな酸味が広がるいちごを作り出しています。

■「完熟いちご」 堪能グルメ

【横浜高島屋限定品】【実演販売】

［小樽洋菓子舗 ルタオ］（小樽市）

春色パルフェ～おいCベリー添え～（1個） 1,320円

【実演販売】（1週目のみ）

［うらかわ菅農園］（浦河町）

左）【高島屋限定品】 フローズン苺のふわふわ削り（1個） 968円

右）いちごスフレオムレット（1個）486円＜各日200個限り＞

【横浜高島屋限定品】【実演販売】（1週目のみ）

［Milk Stand 北海道興農社］（千歳市）ソフト食べ比べ（1セット）1,000円

うらかわ菅農園のいちごが入ったフレッシュな甘みと爽やかな酸味のソフトクリーム（真ん中）など、3種のソフトクリームを食べ比べしていただけます。

【横浜高島屋限定品】【実演販売】（2週目のみ）

［養老牛山本牧場］（中標津町）いちごとぜんざいの和パフェ（1個）1,100円

【横浜高島屋限定品】【実演販売】（1週目のみ）

［ジェラテリア クレメリーチェ］（札幌市中央区）

苺ソースのミルフィーユと北海道完熟いちごソルベ（2種盛・約120g）650円

まだまだあります！北海道グルメ！

【初登場】【イートイン】（1週目のみ）

［えびそば 一幻］（札幌市中央区）そのままえびみそ（1人前） 1,050円

【イートイン】（1週目のみ）

［函館 うに むらかみ］（函館市）

むらかみの生うに丼（お吸い物・香の物付き）（レギュラーサイズ）9,570円

※イートインについて、7日は午後6時まで。最終日は午後5時まで。（ラストオーダーは各日閉場時間30分前）

※待ち列の状況により、ラストオーダー時間よりも前に、受付を終了する場合がございます。

【横浜高島屋限定品】【実演販売】

［和牛王国ウエムラ］（白老町）

白老牛A5等級サーロインすき焼きバーガー（1個） 2,484円＜各日20点限り＞

【店内厨房調理】

［なると屋］（小樽市）若鶏半身揚げ（1個） 1,231円

【初登場】【高島屋限定品】【実演販売】（2週目のみ）

［円山牛乳販売店］（札幌市中央区）

北海道別海町Wソフトクリームの白いパフェ（1個）1,401円

【実演販売】

［六花亭］（帯広市）マルセイバターサンド（生ブルーベリー）（2個入）501円

※数量限定販売、お一人様2点限り

※4月7日（火）までの販売となります。

左）大雪地ビール 大雪ピルスナー 右）大雪地ビール 黒岳

【実演販売】

［北海道観光物産興社］（札幌市白石区）生ビールほか（各1杯・340ml）各801円

※会場での提供はプラカップになります。

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※飲酒運転は法律により禁止されています。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111