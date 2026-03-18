【ロイズ】さくさく食感が人気のバトンクッキー、リニューアルパッケージを通信販売で先行販売！

株式会社ロイズコンフェクト

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、さくさく食感のクッキーの片面にチョコレートをコーティングした人気商品「バトンクッキー」を、ロイズ通信販売にて2026年3月18日よりリニューアルしたパッケージで販売開始しました。

※店舗は順次切り替えとなります。通信販売での販売状況とは異なります。

新パッケージのコンセプトは、ずばり“バトンクッキーのおいしさをもっと伝えたい”という熱い想い。

デザインに込められたおいしさのポイントをご紹介します。

POINT１.Q.宙を舞う、かろやかさの秘密は？

⇒A.約5mmの薄さ！！

この薄さが、もう一枚と止まらなくなる、後引くおいしさの決め手。こんなに薄くてかろやかなのに、豊かな味わいが詰まっています。

POINT２.Q.さくっと音が聞こえそうなのは！？

⇒A.さくさく食感の決め手はココナッツ！

4種類すべての味でココナッツを生地に練り込むことで、よりさくさく食感＆香ばしさを実現！

POINT３.Q.表と裏、両方見せたいのは？

⇒A.表裏一体！！クッキーとチョコレートが絶妙バランスだから

全体のおいしさは、絶妙なバランスでチョコレートがコーティングされて完成。

クッキーだけでは生み出せないパキッとした食感もプラス！

POINT４.Q.カラフルな4色のデザインなのは？

⇒A.定番から個性派まで4種類の味わいを表現したかったから！ギフトにも喜ばれるはず！

＼バトンクッキーのラインナップはこちら／

バトンクッキー[ココナッツ]【パッケージリニューアル】

甘く香るココナッツの香ばしさ

じっくりとローストしたココナッツをふんだんに入れた生地で焼き上げたクッキーの片面に、まろやかな味わいのチョコレートをコーティングしました。

商品名：バトンクッキー[ココナッツ]

内容量：25枚

価 格：税込999円（本体価格925円)

バトンクッキー[ヘーゼルカカオ]【パッケージリニューアル】

カカオの豊かで深みのある風味

細かく砕いたカカオ豆とヘーゼルナッツパウダーをブレンドしたココア生地のクッキーの片面に、まろやかな味わいのチョコレートをコーティングしました。

商品名：バトンクッキー[ヘーゼルカカオ]

内容量：25枚

価 格：税込999円（本体価格925円)

バトンクッキー[フロマージュ]【パッケージリニューアル】

2種類の北海道産チーズの味わい

北海道産パルメザンチーズとゴーダチーズを入れて焼き上げたクッキーの片面に、ミルクのおいしさが引き立つホワイトチョコレートをコーティング。

商品名：バトンクッキー[フロマージュ]

内容量：25枚

価 格：税込1,053円（本体価格975円)

バトンクッキー[抹茶]【パッケージリニューアル】

抹茶の広がる香りと深い余韻

香り高い宇治抹茶を香ばしいココナッツ生地にブレンドして焼き上げたクッキーの片面に、まろやかな味わいのチョコレートをコーティング。

商品名：バトンクッキー[抹茶]

内容量：25枚

価 格：税込1,053円（本体価格975円)

バトンクッキー[ココナッツ＆ヘーゼルカカオ]【パッケージリニューアル】

[ココナッツ]と[ヘーゼルカカオ]の2種詰め合わせ

商品名：バトンクッキー[ココナッツ＆ヘーゼルカカオ]

内容量：2種/計50枚

価 格：税込1,998円（本体価格1,850円)

バトンクッキー[ココナッツ＆フロマージュ]【パッケージリニューアル】

[ココナッツ]と[フロマージュ]の2種詰め合わせ

商品名：バトンクッキー[ココナッツ＆フロマージュ]

内容量：2種/計50枚

価 格：税込2,052円（本体価格1,900円)

■ロイズ通信販売

上記商品は2026年3月18日より販売中。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

【Instagram ＠royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/

【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU