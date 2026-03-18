若手アマチュア音楽コンテスト「Buzz Dream FES」Technics特別賞・EDEL STADTの初音源化が決定！自身初となるアナログ7インチレコードを4月18日(土)にリリース

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクール等の街づくりビジネスを展開する株式会社サワライズ（本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）は、Buzz Dream FES実行委員会として2025年9月27日(土)に開催した「Buzz Dreamミュージックコンテスト」のTechnics特別賞に輝いたスリーピースブルースバンド「EDEL STADT（エーデルスタッド）」の音源収録および、初のアナログレコード制作をサポートを行いました。

2025年9月27日(土)開催「Buzz Dream FES」の様子

株式会社サワライズは、2025年9月27日(土)に開催した「Buzz Dream FES 2025」を通して、次世代を担うアーティストの支援を行っております。この度、オーディオブランド「Technics（テクニクス）」の名を冠した特別賞「Technics特別賞」を受賞したバンド「EDEL STADT」の特典として、初のアナログ盤の制作が決定、さらに同レコードのリリースが決定いたしました。

今回のリリースは、国内唯一のアナログレコード一貫生産工場を持つ東洋化成株式会社にてプレスを行い、2026年4月18日(土)にアナログ7インチレコードとして発売予定です。また、4月17日(金)よりTuneCore Japanを通じた各プラットフォームでのデジタル配信も開始いたします。

EDEL STADT メンバーコメント

僕らの演奏する生身のブルーズの質感を表現するために、アナログ盤でのリリースは欠かせないものでした。その制作を後押ししていただいたこの賞、そして関係者の皆様には感謝をしてもしきれません。このレコードが、これからのBuzz Dream FESはもちろん、福岡のルーツ・ミュージックを盛り上げるきっかけになればいいなと思います。

■伝統と若さが交差する「骨太のブルース」をレコードで

EDEL STADTは、福岡・博多を拠点に活動する平均年齢21歳のスリーピースバンド。伝説的なブルースマンたちの魂を受け継ぎながら、福岡が誇る「めんたいロック」のスピリットを現代に昇華させたサウンドが特徴です。今回のレコーディングでは、彼らの持ち味である生々しいライブ感と重厚なグルーヴを余すことなく収録。アナログレコードならではの音質で、彼らの音楽性がより際立つ作品となります。

EDEL STADT（エーデルスタッド）

左から）上原以蔵（dr） 豊田大徳（gt/vo） 田浦功大（bs）

博多を中心に活動する21歳のスリーピースブルースバンド。 1970年代の「めんたいロック」のスピリットを継承しつつ、レジェンドブルースマンのサウンドを彷彿とさせる骨太のブルースを奏でる。若手らしからぬ圧倒的な演奏技術と、泥臭くも華やかなステージングで注目を集めている。

株式会社サワライズ

■設 立 ： 1960年6月7日

■代表取締役 ： 柴田 耕治

■本社所在地 : 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

■従業員数 : 608名（2025年6月25日現在） グループ会社・法人合計 784名

■事業内容 ： 不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、サロン事業、インテリア事業、飲食事業、他

■WEBサイト ： https://www.sawarise.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社サワライズ 広報担当 [牛島]

TEL/092-881-0531 Email/ ushijima@sawarise.co.jp