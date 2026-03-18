【大人気！】3年連続完売の『せんせい日めくりカレンダー』 2026年度版（4月はじまり）が発売中！

株式会社小学館

３年連続で完売し、昨年はＴＢＳテレビ『ひるおび』でも取り上げられ大きな話題となった先生のための日めくりカレンダー『せんせい日めくりカレンダー2026年度版（4月はじまり）』が今年も発売。

小学館が運営する教育情報メディア『みんなの教育技術』（https://kyoiku.sho.jp/）がプロデュースした、『小学館百貨店』限定の通販商品です。

いよいよ、2026年３月中旬から発送開始となりました！

2023年度版の発売以降、毎年多くの教員の皆様に愛され、完売を続けてきました。皆様の声をもとに毎年改良を重ねています。

◆◆商品概要◆◆

■せんせい日めくりカレンダー2026年度版（4月はじまり）

税込価格1650円

https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gA98055001/

■【送料無料! ３冊セット】せんせい日めくりカレンダー2026年度版（4月はじまり）

税込価格4950円

https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gA98055002/

縦114mm×横80mm。表紙4色本文4色。表紙1枚＋本文393枚。吊紐つき。日本製。

2026年3月中旬以降順次発送。

小学館教育編集室「みんなの教育技術」

◆◆商品特徴◆◆

前向きコトバと1日1記事の新習慣

1日1枚、「みんなの教育技術」の記事などから選び抜いた前向きになれるコトバと、編集部が厳選した教育記事の二次元コードを掲載しています。

二次元コードからはその日におすすめの記事が読めます。

気に入った言葉は壁や手帳に貼って取っておくという先生も多くいらっしゃいます。

送別の品や新採先生へのプレゼントにも最適

「何から学んだらいいかわからない」新採先生も、毎日多様な先輩教師の実例に触れるうちに、自分に合った教育のスタイルが見えてきます。

「新採先生へのプレゼントに」と、3冊セットで買われていく先生も多くいらっしゃいます。

“ 初めての異動で不安も大きかったけれど、カレンダーを見ていたら、とても前向きな気持ちになれました。”

“ いよいよ始まる教師生活にワクワクやドキドキの中、今回の日めくりカレンダーが届き、励まされております。今週から学校の机に置き、支えとして頑張っていきたいと思います。”

（共に、（『せんせい日めくりカレンダー』活用アンケートより）

と、嬉しい声が続々届いています。

授業準備に使える！クーポンコードつき

「みんなの教育技術」の教科指導アイデア記事などの有料記事が全記事読み放題になるプラン（一部、対象外のコンテンツもあります）が無料になるクーポンコードつき（2026年5月8日まで有効）。多忙を極める春の仕事を効率的にすすめられるよう、応援しています！

振り返り欄のひと工夫

学校現場で重視される「振り返り」の考え方を採用し、毎日10段階でマークできる欄を作っています。MEMO欄に何を書くか、何を振り返るのかはその人の自由。

「もったいなくて破り捨てられない」という愛用者の方も多くいたため、今年は ”破かない派” も楽しめるよう、振り返りのマーク位置がめくる側から一覧で見えるようになっています。

子どもにも自分にもやさしくなれるビジュアル

「仕事が多忙なのでデザインはほっこりしたものにしてほしい」という先生の声を受け、広告や雑貨デザインなどでも活躍するイラストレーター・佐藤香苗さんによる愛らしいタンポポのキャラクターを採用。

成長し、やがて綿毛になって飛んでいく……「子どもとの関係」を象徴するこのキャラクターが、がんばる先生を優しく見守っています。

どこにでも置ける手のひらサイズ

机の上に置いても、付属の紐で壁に下げても、メモのように持ち歩いても、邪魔にならない手のひらサイズ。

新しい1年を並走するお守りとして、いつでもそばに置いていただけます。

完売前にぜひ、ご注文ください！

■せんせい日めくりカレンダー2026年度版（4月はじまり）

税込価格1650円

https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gA98055001/

■【送料無料! ３冊セット】せんせい日めくりカレンダー2026年度版（4月はじまり）

税込価格4950円

https://lifetunes-mall.jp/shop/g/gA98055002/

縦114mm×横80mm。表紙4色本文4色。表紙1枚＋本文393枚。吊紐つき。日本製。

2026年3月中旬以降順次発送。

小学館教育編集室「みんなの教育技術」