「【リクエスト再配信】『 特殊法人のM&A・事業承継』比較＆事例講座～事業会社との違いを知る～」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、SBI 辻・本郷M&A株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林堅悟）と共催で、2026年3月26日（木）より、Webセミナー「【リクエスト再配信】特殊法人のM&A・事業承継 比較＆事例講座」を開催いたします。

近年、社会福祉法人や医療法人、学校法人においても後継者不在や組織再編の課題が深刻化していますが、これらの法人は営利企業とは異なる制度的制約が多く、一般的なM&Aスキームの適用が困難なケースが少なくありません。本セミナーでは、事業会社におけるM&Aとの違いを制度面・実務面から比較解説し、特殊法人特有の承継ポイントを整理いたします。さらに、事業会社と社会福祉法人が一体となって承継された「ハイブリッド方式」の成功事例も紹介し、複雑な承継スキームをいかに実務へ落とし込むか、その指針をお伝えします。

※本セミナーは2025年7月に開催したセミナーの再配信となります。

【リクエスト再配信】『 特殊法人のM&A・事業承継』比較＆事例講座～事業会社との違いを知る～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260326?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【リクエスト再配信】『 特殊法人のM&A・事業承継』比較＆事例講座～事業会社との違いを知る～

■開催日（期間）：2026年3月26日（木）11時30分 ～ 4月1日（水）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.まずはここから！ M&Aの基本と特殊法人との制度比較

2.法人の“カタチ”で変わるM&Aスキーム～押さえておきたい実務の勘どころ～

3.事業会社×特殊法人のハイブリッド型スキーム

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、SBI 辻・本郷M&A 株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

※本セミナーは競合他社のご参加はお断りさせていただきますのでご了承ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人／SBI 辻・本郷M&A 株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260326?k3ad=prt2026年3月25日（水）17時00分まで講師情報佐藤 智恵子（さとう ちえこ）SBI 辻・本郷M&A株式会社 事業承継第三部佐藤 智恵子（さとう ちえこ）

辻・本郷 税理士法人グループに10年以上勤務。公益法人・社会福祉法人・公会計など、各種特殊法人に関する制度改革を多数経験。これらの知見をもとに、近年は事業会社と特殊法人を一体的に承継する「ハイブリッド型M&Aスキーム」の実行に携わり、複雑な制度環境下での円滑な組織再編・承継を実現している。民間企業における通常のM&Aにとどまらず、特殊法人を含めた多様なニーズに対応したスキーム提案と実行支援を行っている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

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