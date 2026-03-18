真鍮の魅力をもっと多くの人へ。日本初の専門サイト『真鍮に夢中』公開

株式会社富士産業

※「日本初」の根拠について 自社調べ（2026年3月）。国内のウェブサイトを対象に、真鍮（黄銅）の歴史・特性・加工技術・文化的価値を体系的に発信することに特化した専門情報サイトの有無を調査した結果、同様のコンセプトを持つサイトが確認できなかったことによる。

株式会社富士産業（東京都葛飾区）は、真鍮（黄銅）の魅力や文化的価値を広く伝える専門情報サイト『真鍮に夢中（https://shinchuu.jp）』を公開しました。

本サイトは、受託加工の紹介にとどまらず、真鍮という素材の歴史・美しさ・楽しみ方を体系的に発信する“素材啓蒙型メディア”です。真鍮の価値を社会全体で再評価し、ものづくり文化の裾野を広げることを目的としています。

■ なぜ今、真鍮なのか

真鍮は、古くから建築金物や装飾品、楽器などに使われてきた素材です。近年では、インテリアや店舗デザインの分野でも再注目されています。

しかし一方で、真鍮が持つ歴史的背景や文化的意味、経年変化による味わいといった本質的な魅力は、十分に知られているとは言えません。

「素材そのものの価値を、もっと正しく伝えたい」

その想いから、富士産業は真鍮専門の情報サイトを立ち上げました。

■ 『真鍮に夢中』の特徴

本サイトでは、以下のようなコンテンツを展開しています。

・真鍮とは何か（特性・歴史・種類）

・経年変化の魅力とメンテナンス方法

・真鍮加工の技術解説（切削・溶接・仕上げなど）

・建築・インテリア・小物などの製作事例

・素材文化を考えるコラム記事

専門性を保ちながらも、一般の方にも分かりやすい構成とすることで、クリエイターや設計者だけでなく、学生やものづくりに関心のある生活者にも届く内容を目指しています。

■ 社会的意義：素材文化の再評価へ

本取り組みは単なる情報発信ではありません。

大量生産・大量消費が進む現代において、「時間とともに育つ素材」の価値を見直すことは、持続可能なものづくりのあり方を考えるきっかけにもなります。

真鍮は、磨けば輝き、使えば味わいが深まる素材です。

その特性を正しく理解することは、製品を長く大切に使う文化にもつながります。

富士産業は本サイトを通じて、

・素材への理解を深める教育的役割

・日本のものづくり文化の再認識

・地域金属加工産業の価値発信

を担うことを目指しています。

■ 今後の展開

今後はオンライン発信にとどまらず、

・真鍮をテーマにしたワークショップ開催

・建築・デザイン分野とのコラボレーション

・教育機関との連携企画

なども検討しています。

素材の魅力を“知る”だけでなく、“体験する”機会を広げていく予定です。

■ 会社概要

会社名：株式会社富士産業

所在地：東京都葛飾区堀切3-30-6

事業内容：非鉄金属素材卸・真鍮加工・製作金物事業

公式サイト：https://www.fujisanngyo.co.jp/

真鍮専門サイト：https://shinchuu.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ・取材のご相談

株式会社富士産業

TEL：03-3694-9411

Email：［sugimoto@fujisanngyo.co.jp］

担当：杉本秀樹

※本リリースは、真鍮素材の魅力を広く社会へ伝えることを目的とした情報発信です。取材・転載・インタビューのご相談も歓迎しております。



