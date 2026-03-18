pamxy、データドリブンな意思決定を加速させる新連載「YouTubeデータ分析・改善シリーズ」を自社メディアにて連載開始

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube活用における「データ活用と施策改善」を支援するため、自社メディア「marke-driven」にて、新シリーズとなるノウハウ連載「YouTubeデータ分析・改善シリーズ」を開始いたしました。

本連載は、YouTubeアナリティクスの数値をどのように企画や改善に繋げるべきかという、企業担当者が直面する課題解決を目的としています。

始動第1弾となる本日は、チャンネル成長の鍵を握る重要指標の優先順位と、具体的な改善フローを網羅した『YouTubeアナリティクスの見方・完全攻略ガイド』を解禁したことをお知らせいたします。

◼︎新連載「YouTubeデータ分析・改善シリーズ」始動の背景

YouTubeをビジネス資産として活用する企業が増える一方で、「再生数」や「登録者数」といった表面的な数字のみで判断を行う「感覚的な運用」には限界があります。

再現性のある成長を実現するためには、データの裏側にある視聴者の反応を正しく読み解き、改善に繋げる「データドリブン」な視点が不可欠です。

弊社がこれまで累計支援の中で培ってきた「勝てるデータ分析」の知見を体系化し、企業のマーケティング担当者が迷わず次の施策を打てる状態を目指し、本連載を始動いたしました。

◼︎第1弾：最新アルゴリズム対応「絶対に押さえるべき4つの重要指標」

初回となる今回は、膨大なデータの中から「これだけは見逃せない」という4つの重要指標に絞り、具体的な改善フローを詳細に解説しています。

- インプレッションクリック率（CTR）サムネイルやタイトルの魅力を数値化し、クリック率を向上させるための分析手法。- 視聴者維持率オープニングの離脱防止や動画のテンポアップなど、視聴体験を向上させるための構成術。- トラフィックソース「YouTube検索」「ブラウジング機能」「関連動画」など、流入経路ごとの特性と攻略法。- 視聴者属性年齢・性別・地域などの情報を分析し、ターゲット層に合わせた企画調整に活かす方法。

▼詳細はこちら

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-analytics/ (https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-analytics/)

◼︎データに基づいた具体的な改善アクション

本連載では、データをただ眺めるだけでなく、具体的なアクションに繋げるための視点を提供します。

- クリック率が低い場合サムネイルのデザインやタイトルの文言変更による改善。- 視聴者維持率が低い場合動画冒頭でのベネフィット提示や、不要な箇所のカットによるテンポ改善。- 流入経路の強化VSEO対策による検索流入の拡大や、関連動画への露出を狙う同ジャンル研究。

▼参考情報はこちら

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-vseo/

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-algorithm/

◼︎今後の連載予定

本シリーズでは、今後も「競合チャンネル比較分析術」「YouTubeショート動画の数値解析」「広告とオーガニックの相乗効果」など、データに基づいた実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。

データ分析にお困りの方や、客観的な視点でのチャンネル診断に興味をお持ちの方は、ぜひ以下のリンクより詳細をご覧ください。

関連コンテンツ：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp