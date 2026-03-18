【神戸学院大学×神戸ハーバーランドｕｍｉｅ】まなびーフェスタ 3/28・3/29開催！

神戸学院大学

神戸学院大学の10学部が一堂に会し、専門性を生かしたワークショップや体験型講座を実施する「まなびーフェスタ」を３月28日・29日の２日間、神戸ハーバーランドumieにて開催します。

普段なかなか触れることのできない「大学の学び」を、ショッピングの合間に楽しく体験してみませんか？

参加者には本学オリジナルのノベルティをプレゼント！

さらにスタンプラリーでオリジナルグッズがもらえるチャンスも！

皆さまのご来場をお待ちしています。

日時： ３月28日（土）～３月29日（日） 10:00～17:00

対象： 小学生・中学生・高校生、および保護者の皆さま

参加費： 無料 ※一部プログラムは事前予約制（先着順）

場所： 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ

センターストリート1F 中央特設会場/サウスモール1F 中央特設会場

後援： 神戸市

10学部によるワークショップ・体験ブース紹介

ワークショップ・会場別スケジュール

【3/28（土）・3/29（日）両日開催】

- 人文学部： 「ナイショの手紙を書いてみよう」～木簡と封泥で歴史体験～- 経営学部： 「割って止めて発見！データの法則ラボ」～身近な数字のルールを探検～- 心理学部： 「ボードゲームでこころの健康アップ！」（事前予約制）- グローバル・コミュニケーション学部： 「Global Craft Studio」～カラービーズでキーホルダー作り～（事前予約制）- 栄養学部： 「カラダを調べる検査体験」～顕微鏡やエコーで見て・触れる臨床検査～

【3/28（土）のみ開催】

- 法学部： 「弁護士からの挑戦状 ～常識を疑え～」～寸劇とクイズで法を学ぶ～- 経済学部： 「プログラミングカーが経済を救う」～自動運転をプログラミング体験～（事前予約制）- 薬学部： 「薬剤師になってみよう」～すべすべ軟膏づくりやVR調剤体験～（事前予約制）- 現代社会学部： 「プランツギャザリングの寄せ植え体験」～花苗と農業クイズ～（事前予約制）- 総合リハビリテーション学部： 「作業療法体験」～リハビリ専門職の仕事紹介～

【3/29（日）のみ開催】

- 経済学部： 「淡路市江井地区のツアー企画発表と匂い袋づくり体験」- 薬学部： 「粉がギュッと固まる？手作り体験でわかる錠剤の科学」（事前予約制）- 現代社会学部： 「大学生と対決！防災神経衰弱にチャレンジ」- 総合リハビリテーション学部： 「ユニバーサルデザイングッズ・アクセシビリティ体験」

事前予約制（先着順）ワークショップ

[予約専用フォーム(https://www.kobegakuin.ac.jp/events/f511546022c5e084e16f.html)] よりお申し込みください。

＜参考リンク＞

神戸学院大学 学部紹介(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/)

神戸ハーバーランド umie(https://umie.jp/news/detail/13528)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問い合わせ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

TEL：078-974-1348

MAIL: renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)