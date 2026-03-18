日頃からのご愛顧に感謝して　京成グループBMKお客様感謝イベント２０２６を開催します！

京成電鉄株式会社

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）をはじめとする京成グループでは、日頃からのご愛顧に感謝し、お客様とのふれあいを通じて京成ファンになっていただくべく、各社にて「京成グループBMKお客様感謝イベント２０２６」を開催します。

京成グループは、東京都東部・千葉県・茨城県を主な事業エリアとし、運輸業をはじめ、流通業、レジャー・サービス業、建設業等多角的に事業を展開しています。本イベントでは、鉄道の車両基地や商業施設等が会場となり、それぞれの特色を活かした魅力ある企画を多数ご用意しております。２０２６年度は、計１１会場で春夏秋冬通してお客様とふれあう機会を設けております。

京成グループでは、当イベント展開を通じて街の賑わいを創出し、沿線および地域の活性化に貢献します。

現在予定している「京成グループBMK お客様感謝イベント２０２６」の概要は、次の通りです。

「京成グループBMKお客様感謝イベント２０２６」概要

「宗吾車両基地キッズフェスタ」(2025年度)「関東鉄道 水海道車両基地公開イベント」(2025年度)「京成ドライビングスクール オータムフェスタ」(2025年度)

※各イベントの詳細は各社ホームページおよび京成グループ

BMK公式LINE（https://lin.ee/poJiOuA）にてお知らせいたします。なお、上記のイベント情報は、発表日時点のものであり、開催時期やイベント内容を変更する場合がございます。