Even Realities、日本国内主要家電量販店でのEven G2展開および販売スケジュールを発表

株式会社Acalie

Even G2 | 日常に寄り添うディスプレイ付きスマートグラス

株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie）は、次世代スマートグラス「Even Realities」の日本トップ ディストリビューターとして、日本国内の主要家電量販店であるビックカメラおよびヨドバシカメラでの店頭展開と販売スケジュールを発表しました。Even G2、Even R1および関連アクセサリーは、2026年3月19日（木）より先行予約を開始し、4月16日（木）より一般販売を開始予定です。

Even G2 紹介ページ: https://www.evenrealities.com/ja-JP/smart-glasses

販売スケジュール

先行予約開始日

2026年3月19日（木）～ 4月15日（水） オンラインおよび店頭にて受付

取扱店舗

・ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/main/)

・ヨドバシカメラ(https://www.biccamera.com/bc/main/)



一般販売開始日

2026年4月16日（木）より

店頭展示開始（順次）

ビックカメラ

・AKIBA店(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop121.jsp)

・名古屋ゲートタワー店(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop120.jsp)

ヨドバシカメラ

・マルチメディアAKIBA(https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/)

・マルチメディア梅田(https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/)

*店頭展示は、4月16日までに該当店舗へ順次設置予定。取り扱い状況および展示内容は店舗により異なる場合がございます。ご来店前に、最寄りの店舗へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

*本製品は度無しグラスのみの取り扱いとなります。 グラスへの度付き対応をご希望の場合は、全国の認定メガネ店にてご相談いただけます（ご購入後の対応も可能です）。

認定メガネ店一覧はこちら： https://www.evenrealities.com/ja-JP/retail#map

取扱製品

Even G2 A（充電ケース付き）

99,800円（税込）

Even G2 B（充電ケース付き）

99,800円（税込）

Even R1（充電器付き）

41,800円（税込）

Even G2 クリップ＆ポーチ

16,800円（税込）

Even G2の特徴

プライバシー重視の設計 ー あえてのカメラは非搭載。日本の文化にも配慮。日本の美意識とも調和する、日常に溶け込むアイウェア。10万人以上の3D頭部形状データをもとに設計。アプリで進化するスマートグラス。3月末にEven HUBを公開予定。<同梱品>Even G2 本体/ 充電ケース/ クリーニングクロスAI機能：会話サポートAI機能：テレプロンプトAI機能：Even AIAI機能：ライブ翻訳

詳しい機能説明：https://www.evenrealities.com/ja-JP/smart-glasses

メーカー公式の正規販売代理店認定書

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。

株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのAIイヤホン「Zenchord」やスマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼ EvenRealities展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/