課題に直面する県内中小企業が消費者ニーズから新商品開発・販路開拓に挑戦！食品開発・改良事業「ヒット商品開発コース」で開発した新商品を発売

公益財団法人にいがた産業創造機構

公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）では、県内食品製造業が持つ強みを活かした消費者視点での商品開発プロセスを学び、ヒット商品の開発を目指すことを目的に実施している食品開発・改良事業「ヒット商品開発コース」において、県内食品製造業と有限会社良品工房（東京都杉並区）とともに昨年７月から新商品開発に取り組んでまいりました。

この度、参加企業のうち３社が開発した新商品「旅串～世界を鶏っぷ？～」、「ジャークチキンの素（粉末）」、「新潟県産炒りぬか入り 浅漬けの素・ごまあえの素・ナムルの素」の販売が開始されます。それに合わせて、４月17日（金）から２週間限定で銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」にて新商品のお披露目販売を行います。

つきましては、各商品にご興味のある消費者およびバイヤーの皆さまにご来店いただきたく、報道等でお取り上げくださいますようお願いします。

“忙しい毎日で時間が取れず、あまり手間をかけずに美味しい料理を作りたい・食べたい”というニーズから開発した各商品の特徴等に関しては添付資料にある各社のニュースリリースをご覧ください。

また、NICOでは、引き続き、県内企業の商品開発等の支援を行ってまいりますので、本事業に関しても報道等でお取り上げくださいますようお願いします。

１ 日程

2026年４月17日（金）～４月30日（木）

２ 場所

銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」（東京都中央区）

３ 販売商品

・株式会社鳥梅（新潟市）：旅串～世界を鶏っぷ？～（ガイヤーン・アヒージョ・麻辣）

・魚沼ホルモン亭純ちゃん（十日町市）：ジャークチキンの素（粉末）とってもSpicy!!・ほんのりSpicy!!

・新潟食材研究所ティオペペ（新潟市）：新潟県産炒りぬか入り浅漬けの素・ごまあえの素・ナムルの素

【参考】令和7年度：食品開発・改良事業「ヒット商品開発コース」

https://www.nico.or.jp/sien/syohinhyoka/80048/

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