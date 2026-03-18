京都・祇園の夜を英語ガイドと巡る「KYOTO YOZAKURA tour」開催宿泊者限定、建仁寺～円山公園を歩く夜桜散策ツアー

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営するホテル ザ セレスティン京都祇園(所在地：京都府京都市東山区)は、ご宿泊者限定でコンシェルジュによる周辺観光案内「京都散策ツアー」を実施しています。その好評を受け春の桜シーズンに合わせ、昨年初開催で人気を博した夜桜散策ツアー企画「KYOTO YOZAKURA tour」を、今年は新たなコースで設定し、2026年3月28日(土)～4月10日(金)の期間限定で開催することが決定いたしました。京都の歴史やこの地にまつわる物語を英語ガイドがご紹介する、宿泊者限定・少人数のオリジナルツアーです。

新コースでは、ホテルから徒歩圏内に位置する建仁寺をめぐり、祇園の趣ある花見小路を歩きながら円山公園へ向かいます。祇園の夜の魅力をより深く味わえる特別な体験として、桜の季節にふさわしい「KYOTO YOZAKURA Tour」を、ホテル ザ セレスティン京都祇園の心温まるおもてなしとともにお愉しみください。

■「KYOTO YOZAKURA tour」概要

春の京都が最も美しく輝くこの季節、祇園の夜をゆったりと巡る夜桜特別散策ツアー「KYOTO YOZAKURA tour」を開催いたします。

昼間とは趣を変え、やわらかな灯りに包まれる祇園の街並み。石畳に映る灯影、静かに揺れる桜、澄んだ夜気の中に漂う春の気配--。

京都祇園の街並みを知り尽くしたホテルスタッフが英語ガイドとしてご案内し、夜の祇園ならではの風情をご体感いただけます。ツアーは円山公園で現地解散となりますので、その後はお時間の許す限り、ご自由に夜桜鑑賞や散策をお愉しみください。

【ガイド言語】英語

【コース紹介】建仁寺 → 花見小路 → 八坂神社 → 円山公園(現地解散)

京都の風情漂う建仁寺、花見小路のご案内をしながら八坂神社へ。しだれ桜で名高い円山公園にて解散

【開 催 日】2026年3月28日(土)～2026年4月10日(金) 毎日催行

【時 間】18:00～19:30(約90分)

【参加上限】6名

【料 金】無料

【参加条件】宿泊者限定 ※12歳未満の方は保護者の同伴が必要です

【申込期限】開催日前日の21:00まで

【申込方法】ホテルフロントへお申込みください

【U R L】https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/concierge-tour/(https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/concierge-tour/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=celestine-kyoto&utm_term=hm)

【注意事項】

・雨天決行ですが、天候や気温によっては警報の有無に関わらず中止する場合があります。

・当ツアーは、散策ツアーのため徒歩にてご案内いたします。

・写真はイメージです。

■東山を望むジュニアスイートで過ごす、上質なひととき

京都・祇園の中心に佇むホテル ザ セレスティン京都祇園。

東山ビューのジュニアスイートは、約60平方メートル のゆとりある空間を備え、2名での滞在や記念日にふさわしい特別な一室です。京都らしい落ち着いた色調と素材感で統一された室内には、広々としたリビングスペースを設置。大きな窓の向こうに広がる東山の景色とともに、朝のやわらかな光から夕暮れ、夜の静寂まで、時間の移ろいをゆったりとお楽しみいただけます。

夜は、「八坂圓堂 THE CELESTINE KYOTO GION」で揚げたての天ぷらを味わう、祇園ならではの贅沢なひとときをお過ごしください。

・ホテル客室URL：https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/rooms/(https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/rooms/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=celestine-kyoto&utm_term=hm)

■ホテル ザ セレスティン京都祇園について

ジュニアスイート(セレスティン東山)八坂圓堂 THE CELESTINE KYOTO GION「BAR 近江栄」気軽にご利用いただける空間

京都・祇園、八坂通り。建仁寺が佇み、京の暮らしが垣間見える閑静な場所に立地。京都の歴史を現代に置き換えデザインした客室をはじめ、折り紙や一筆箋等をご用意する宿泊者専用ラウンジ、八坂圓堂の名代京風献立をお愉しみいただける朝食など、京の文化に溶け込む体験価値をご提供するホテルです。「古代の庭」を望みながら、和モダンな空間の中でゆったりとした時間をお過ごしいただける、宿泊者専用の大浴場もご用意しております。

・所在地：京都市東山区八坂通東大路西入る小松町572

・客室数：157室

・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

・参考料金：1泊64,700円(税込)／2名1室素泊まり1室料金

・公式サイト：https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/(https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=celestine-kyoto&utm_term=hm)

・公式アカウント：Instagram(@thecelestinehotels(https://www.instagram.com/thecelestinehotels/))

ロビー外観大浴場

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ONq0XjpRslw ]

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。