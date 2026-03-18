菊正宗「酒蔵のととのう入浴料 酒と塩」一般発売

菊正宗酒造株式会社

菊正宗酒造株式会社（本社 神戸市東灘区、社長 嘉納治郎右衞門）は、『菊正宗 酒蔵のととのう入浴料 酒と塩』を２０２５年１０月から一部のバラエティショップやドラッグストアで先行販売しており、大変ご好評いただいたことを受けて、２０２６年３月２日（月）に一般販売を開始いたしました。

酒蔵のととのう入浴料 酒と塩

本商品は、日本酒（コメ発酵液）・エプソムソルト（硫酸Ｍｇ）配合（保湿成分）の粉末入浴料です。美肌成分として親しまれてきた「日本酒」と、温浴効果が高いと言われる「エプソムソルト」を組み合わせ、心身へのストレスが多い日常に、“ふっ”と気持ちがほどけるようなバスタイムをお届けします。

日本酒に含まれるアミノ酸１４種を配合し、さらに８種の植物成分とパパイヤ酵素を保湿成分として加えることで、心をととのえるだけでなく、お肌もすべすべにととのえてくれます。粉末タイプでは珍しい“とろみ”のある湯ざわりに仕上げ、白濁の湯色とともに、温泉のようなリラックス感を演出します。

先行発売時から多くのお客様にご好評をいただき、嬉しい反響が広がり続けています。一日の疲れやストレスをそっと手放せる、ご褒美タイムを体感してみませんか。

創業万治２年（１６５９年）の老舗酒蔵菊正宗がお届けする、ゆったりととのう入浴料をぜひお試しください。

酒蔵のととのう入浴料 酒と塩 ５００ｇ（スプーン付）

商品名 菊正宗 酒蔵のととのう入浴料 酒と塩 分包５０ｇ

容量 ５０ｇ

容器 ラミネートパウチ

荷姿 １００入（１０入中箱☓１０）段ボール詰

価格 参考小売価格 ２８０円（税抜）

商品名 菊正宗 酒蔵のととのう入浴料 酒と塩 ５００ｇ

容量 ５００ｇ

容器 ラミネートパウチ

荷姿 ２０入段ボール詰

価格 参考小売価格 １，８００円（税抜）