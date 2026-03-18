「にゃんこ光 Powered by So-net」提供開始

株式会社ラストフロンティア

株式会社ラストフロンティア（本社：東京都千代田区、代表取締役 金野太一）のグループ会社である株式会社にゃんこカンパニー（本社：群馬県前橋市、代表取締役：伊藤裕輔）は、社会貢献のできる光インターネットサービス「にゃんこ光」において、新たに So-net 光の提供を開始 したことをお知らせいたします。

■ サービス拡充のポイント

1. 集合住宅（マンション・アパート）への対応

これまで導入が難しかったマンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの方も、「にゃんこ光」をご利用いただけるようになりました。

2. 全国へ広がる提供エリア

NURO 光の提供エリア外だった戸建てにお住まいのお客様も、So-net 光を通じて高速インターネットと保護猫支援をセットで導入いただけます。

3. 「使うだけで支援」の仕組みを最大化

契約者が増えることで、支援の輪がさらに広がります。月額利用料の一部（100円／月）は、追加負担なく自動的に保護猫支援活動「ピースニャンコ」へ寄付されます。

■ 「にゃんこ光」の特徴

高速・安定の通信品質

次世代通信規格のIPv6 IPoE方式を採用。混雑する時間帯でもストレスなく、動画視聴やテレワーク、オンラインゲームを楽しめる高品質な通信環境を提供します。

始めやすい料金設計

利用開始月の月額料金を無料とするほか、基本工事費も実質無料に設定。初期費用のハードルを下げ、スムーズな乗り換えをサポートします。

日常がそのまま社会貢献に

特別な手続きは一切不要です。毎日のインターネット利用が、保護猫たちの医療費や新しい家族探しの活動支援に直結します。

サービス詳細はこちら: https://nyanko.co.jp/hikari/

■ 会社概要

株式会社ラストフロンティア

● 会社名：株式会社ラストフロンティア

● 代表者：代表取締役 金野太一

● 所在地：東京都千代田区外神田5-1-2 末広ビル4階

● 設立：2015年12月

● 事業内容：投資事業、通信・ネットワーク関連事業等

● Web：https://last-frontier.co.jp/

株式会社にゃんこカンパニー

● 会社名：株式会社にゃんこカンパニー

● 代表者：代表取締役 伊藤裕輔

● 所在地：群馬県前橋市千代田町2-10-2(本社)／東京都千代田区外神田5-1-2(事業所)

● 事業内容：Wi-Fi 及び光回線サービスの提供等

● Web：https://nyanko.co.jp/

保護猫支援を行う「ピースニャンコ」（寄附先パートナー）

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営する「ピースニャンコ」は、医療支援を軸に1匹でも多くの保護猫が新しい飼い主と幸せに暮らせるよう、譲渡促進に取り組んでいます。

「ピースニャンコ」公式サイト：https://nyanko.peace-winds.org/(https://nyanko.peace-winds.org/)

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンについて

ピースウィンズ・ジャパンは、 国内外で自然災害、 あるいは紛争や貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人びとを支援する国際協力NGOとして1996年に設立され、これまでに世界41ヵ国で活動してきました。また、緊急災害支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団」の運営や、犬や猫の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動、地域活性化などに取り組み、社会問題の解決を目的とした活動に幅広く力を入れています。

「ピースウィンズ・ジャパン」公式サイト：https://peace-winds.org/(https://peace-winds.org/)

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