【医療者対象】第17回神戸甲状腺診断セミナーを開催しました ― テーマ『甲状腺濾胞性病変を極める』 ―

医療法人神甲会 隈病院

この度、医療法人神甲会 隈病院（所在地：兵庫県神戸市）は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、「第17回神戸甲状腺診断セミナー」を開催しました。

本セミナーは、甲状腺診療に関わる多職種の医療者を対象に、最新の知見と実践的スキルを学ぶ専門セミナーです。本年は、従来の現地開催に加え、初の試みとして講義のオンデマンド配信も実施しました。全国から病理医、細胞検査士、臨床検査技師、外科医、内科医、耳鼻科医など多職種の医療従事者が集まり、1日目は講演10演題を実施。2日目は午前・午後の2部制で、甲状腺細胞診のライブビデオチュートリアルや顕微鏡実習を行い、2日間で計450名以上が参加するなど、会場では活発な議論と交流が行われました。

■1日目：講演（296名が参加）

神戸朝日ホールにて、「甲状腺濾胞性病変を極める」をテーマに10演題の講演を実施しました。

隈病院の各専門分野の医師・技師による講演に加え、伊藤病院（所在地：東京都渋谷区）外科の正木千恵先生に特別講演をご担当いただきました。

講演では、濾胞性腫瘍の術前診断のポイントや治療方針の決定、新しい外科的アプローチ、術後管理に至るまで、臨床の最前線で求められる知見を共有。さらに超音波診断、細胞診、病理診断の観点からも解説が行われ、甲状腺濾胞性病変について多角的に理解を深める機会となり、会場では活発な質疑応答が行われ専門領域を超えた議論が展開されました。

■２日目：顕微鏡実習（169名が参加）

隈病院 外科科長 舛岡裕雄医師隈病院 頭頸部外科医長 佐々木崇博医師本セミナーを企画 隈病院 病理診断科科長 廣川満良医師伊藤病院 外科 正木千恵医師

神戸大学医学部病理組織第2実習室にて顕微鏡実習を実施しました。本実習では、甲状腺病変58例（組織と細胞診）を用い、参加者が実際に顕微鏡を操作しながら診断ポイントを学習。加えて、講師によるライブビデオチュートリアルなども行われ、実践的な教育プログラムとなりました。

本セミナーは、全国の病理医、細胞検査士、臨床検査技師、内科医、外科医、耳鼻科医など多職種の医療従事者が参加し、専門性の高い議論が交わされました。参加者からは「大変勉強になった」「来年もぜひ参加したい」といった声が寄せられ、盛会のうちに終了しました。

今後も隈病院では、甲状腺診療の質向上と医療者教育の充実を目的に、このような学術活動を継続してまいります。

■主なプログラム

【1日目：講演】テーマ「甲状腺濾胞性病変を極める」

2026年2月14日（土）13:00～17:45 神戸朝日ホール

1. 濾胞性病変の術前検査、何が重要か？ 高橋佐和子（隈病院 内科）

2. 濾胞性病変治療方針決定に関与するパラメータ 久門真子（隈病院 内科）

3. 結節性病変への新しい外科的アプローチ 舛岡裕雄（隈病院 外科）

4. 濾胞性病変の術後管理と予後決定因子 佐々木崇博（隈病院 頭頸部外科）

5. 結節性病変における超音波検査のすすめ方 大下真紀（隈病院 臨床検査科）

6. 濾胞性病変と類似疾患の超音波診断 御領里絵（隈病院 臨床検査科）

7. 濾胞性病変の細胞所見と報告様式 樋口観世子（隈病院 病理診断科）

8. 細胞診にて濾胞性病変と鑑別すべき疾患 鈴木彩菜（隈病院 病理診断科）

9. 濾胞性病変における病理診断の勘所 廣川満良（隈病院 病理診断科）

10. 濾胞性病変の理解と管理：臨床からの視点 正木千恵（伊藤病院 外科）

【2日目：実習】顕微鏡実習＆ライブビデオチュートリアル

2026年2月15日（日） 8:45～12:30／12:45～16:30 神戸大学医学部

1. 甲状腺細胞診のライブビデオチュートリアル

2. 甲状腺病変58例（組織と細胞診）の顕微鏡実習

■当院について

隈病院は兵庫県神戸市にある、橋本病・バセドウ病・甲状腺がんなど、甲状腺疾患に特化した専門病院です。1932年の開院以来、地域に根ざして多くの患者様に寄り添った医療を提供してまいりました。当院では、身体の治療だけでなく、心のケアにも配慮した全人的医療を行い、患者様の生活に合わせた診療を大切にしています。最新の医療設備と専門医師・スタッフによるチーム医療によって、安心して治療に専念できる環境を整えています。また、研究や医療者教育にも力を入れ、国内外へ積極的に知見を発信し、世界の甲状腺医療の発展に貢献しています。そして、患者様への分かりやすい説明と同意を重視するインフォームド・コンセントを実施し、安心して治療を受けられる環境づくりにも力を入れています。