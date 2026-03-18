大阪府知事認定「大阪製ブランド」23製品の展示イベントをクロスホテル大阪、クロス・ウェーブ梅田にて開催

公益財団法人大阪産業局

大阪府知事が認定する「大阪製ブランド認定事業（※1）」は、

2026年3月24日(火)から9月30日(水)までの期間、「クロスホテル大阪（※2）」と

宿泊型研修施設である「セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（※3）」にて、

「CROSS the OSAKA PRODUCTS Vol.5」を開催します。

本イベントは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社が進める「地域共創プロジェクト」の一環です。

地域の皆さまや施設利用者の方々に、まだ見ぬ大阪の魅力を再発見していただき、より深く大阪を愛していただくことを目的に、大阪製ブランドとタッグを組み実施しているコラボイベントです。

5回目を迎える今回は、大阪製ブランド新規認定製品を含む23製品の展示を行います。

クロスホテル大阪では、「Repurpose - 視点を変えて生まれる大阪のものづくり」をテーマに、

ユニークな開発ストーリーを持つ、発想の転換から生まれた製品を展示。

クロス・ウェーブ梅田では「五感で感じる大阪製」をテーマに、５つのテーマに分け、日常のさまざまなシーンでのご利用を想像していただける製品を展示します。

国内外問わず、多くの観光客や研修を受ける皆さまに、「大阪府知事お墨付き」の選りすぐりの製品を通じて、「大阪のものづくりの魅力」を感じていただける場を提供します。

（※1）大阪製ブランドとは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)

（※2）クロスホテル大阪について(https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/)

（※3）セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田について(https://x-wave.orix.co.jp/osaka/)

CROSS the OSAKA PRODUCTS Vol.5 開催概要

詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/news/4083/

＜開催期間＞

2026年3月24日(火)～2026年9月30日(水)

＜開催場所＞

・クロスホテル大阪（大阪市中央区心斎橋筋2-5-15）(https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/)

・セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（大阪市北区神山町1-12）(https://x-wave.orix.co.jp/osaka)

展示製品一覧

■クロスホテル大阪（9社9製品）事業者名50音順

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/199_1_37726a322ca80d2603b959644b68015e.jpg?v=202603180251 ]

■セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田（12社14製品）事業者名50音順

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/199_2_223f461860b532160019a51c4feaba40.jpg?v=202603180251 ]詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/news/4083/

【大阪製ブランド公式SNSアカウント】

・X(https://x.com/Osakasei_PR)

・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)