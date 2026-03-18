3省連携による家庭部門の省エネ化を促進する補助事業「住宅省エネ2026キャンペーン」 YKK AP対象製品公表

YKK AP株式会社

YKK AP株式会社（本社：東京都千代田区、社長：魚津 彰）は、3省連携による住宅の省エネ化補助事業「住宅省エネ2026キャンペーン」のYKK APの対象製品が公表されましたのでお知らせします。

YKK APウェブサイト内「住宅省エネ2026キャンペーン」特設サイト

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2026/

「住宅省エネ2026キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、国土交通省・経済産業省・環境省の連携によりワンストップで利用できる補助事業の総称です。2023年にスタートし、2024年・2025年は初年度の内容を踏襲しつつ実施されてきた本キャンペーンは、2026年も予算規模を縮小しつつも継続して展開されることが決まりました。

既存住宅のリフォームで活用できる補助事業の内、当社製品が対象になっているのは、窓の高断熱化リフォームを重点的に支援する「先進的窓リノベ2026事業」と、高い省エネ性能を有する住宅の取得や断熱改修・エコ住宅設備の設置・子育て対応改修などを支援する「みらいエコ住宅2026事業（Me住宅2026）」です。この２つは併用が可能で、それぞれに対象のリフォーム種類や断熱仕様別に補助金額が設定されています。

「先進的窓リノベ2026事業」では、内窓設置については断熱性能の対象がこれまでのAグレード以上からSグレード以上に引き上げられました。対象物件としては、これまで同様の戸建住宅・集合住宅に加え、学校などの教育施設や福祉施設などの非住宅建築物（※1）も対象に追加されました。また、これまで住宅は1戸あたり最大200万円だった補助上限が最大100万円に引き下げられますが、今回新たに追加になる非住宅建築物は、延床面積240平方メートル 以下の場合は1棟あたり100万円、延床面積240平方メートル 超の場合は1棟あたり1,000万円が補助上限となります。

本キャンペーンにおけるYKK APの主な対象製品は、1窓約60分でかんたんに設置できる内窓「ウチリモ」、壁工事不要のカバー工法でスピーディーに窓交換できる「マドリモ」（戸建用、マンション用）、非木造住宅向けリフォーム窓「エピソードNEO-LB [GRAF工法]」、壁を壊さずかんたんに玄関ドアを交換できる「ドアリモ」シリーズです。

YKK APは、ご希望のリフォームに最適な補助事業と商品を選択いただけるよう様々なツールをご用意し、エンドユーザーとプロユーザー双方への補助事業の周知を進め、ストック住宅の省エネ化を実現する“窓や玄関ドアの断熱リフォ―ム”を促進します。対象物件として追加になった非住宅建築物に対しては、特に学校への内窓設置提案を強化します。

※1：幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館、保育所、神社・寺院・教会、老人ホーム・身体障害者福祉ホーム、公衆浴場、診療所、交番、老人福祉センター、児童厚生施設、店舗兼住宅（店舗部）、事務所兼住宅（事務所部）など、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている非住宅建築物。

■「住宅省エネ2026キャンペーン」対象となるYKK APの主な商品

※窓種やガラス種、デザインや枠バリエーションなどにより、該当しない場合もありますのでご了承ください。

【内窓設置】

・「ウチリモ」

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/uchiremo

【外窓交換】

・「マドリモ 戸建用」

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-kodate

・「マドリモ マンション用」

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-apartment

・「エピソードNEO-LB [GRAF工法]」（非木造住宅用）

https://www.ykkap.co.jp/business/building/products/kaisou/apswordneo_lb_graf

【ドア交換】

・「ドアリモ 玄関ドア」（戸建用）

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/door/doorremo-door

・「ドアリモ アパートドア」

https://www.ykkap.co.jp/business/products/door/doorremo-apartdoor

■補助金紹介・活用促進コンテンツ

●YKK APウェブサイト内 「住宅省エネ2026キャンペーン」特設サイト

「先進的窓リノベ2026事業」概要

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2026/senshintekimado/

※「みらいエコ住宅2026事業（Me住宅2026）」概要についても補助事業詳細が公開され次第順次公開予定

●A-PLUG内「補助金ポータル」

会員制ウェブサイト「A-PLUG」では、プロユーザー向け補助金情報をまとめたポータルサイトを用意しています。制度概要の説明動画や、リーフレットなどの提案ツールのデータを掲載し、今後も補助金に関する困りごとを解決できるよう情報発信を行っていきます。

https://aplug.ykkap.co.jp/hojokin/ （コンテンツ詳細の閲覧には会員登録（無料）が必要です）

※「A-PLUG」は、YKK APが2016年から運営するプロユーザー向け会員制の無料ウェブサイトです。様々な分野のスペシャリストによる情報コンテンツや、設計・施工のポイント解説、業務をサポートするツールや情報をタイムリーに提供しています。

●専用コールセンター（「YKK AP 国の住宅省エネ補助事業相談窓口」）

フリーダイヤル 0120-38-4134 ※受付時間：月曜～土曜9:00～17:00（祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）

＜参考情報＞

「住宅省エネ2026キャンペーン」 事務局サイト https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/

各事業の詳細

【環境省】

「先進的窓リノベ2026事業」 https://window-renovation2026.env.go.jp/

【国土交通省・環境省】

「みらいエコ住宅2026事業（Me住宅2026）」 https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/

【経済産業省】

「給湯省エネ2026事業」 https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/

「賃貸集合給湯省エネ2026事業」 https://chintai-shoene2026.meti.go.jp/