横浜市営地下鉄・バス1日乗車券を「アットヨコハマ」で販売開始！

株式会社アットヨコハマ

株式会社アットヨコハマ（本社：横浜市神奈川区栄町7-1／代表取締役：上野 健彦・宮原 漢二）は、横浜市交通局 が発行する「市営地下鉄・バス1日乗車券」について、2026年4月1日よりWEBサイト「アットヨコハマ」での販売を開始いたします。

アットヨコハマでは、これまで「みなとぶらりチケット（1日フリー乗車券）」を取り扱ってきましたが、今回新たに地下鉄・バスの各種1日乗車券を追加することで、WEBで購入可能な対象商品を拡充します。これにより、アプリのダウンロードを行わなくても、24時間いつでもどこでも、スマートフォンやパソコンのWEBブラウザから直接乗車券を購入できるようになります。

アットヨコハマは、横浜の交通・観光・イベント情報などを発信するWEBプラットフォームです。交通利用とあわせた情報提供を行うことで、市内移動の利便性向上および回遊促進に取り組んでまいります。

■アットヨコハマによる「デジタル1 日乗車券」の概要

・新規販売開始商品：横浜市営地下鉄・市営バス各種1日乗車券

（横浜市営地下鉄1日乗車券、横浜市営バス1日乗車券、横浜市営地下鉄・市営バス共通1日乗車券）

・販売開始：2026年4月1日（水）

・販売場所：アットヨコハマ（WEBサイト）

・利用環境：スマートフォン、パソコン（WEBブラウザ）

・セキュリティ：メール認証による本人確認機能を実装

・横浜市交通局1日乗車券サイト：https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/unchin/ichinichi.html

・アットヨコハマチケット販売サイト（4月1日より販売）：https://ticket.at-yokohama.net/

地下鉄・バス共通1日乗車券

バス1日乗車券

地下鉄1日乗車券

【公式サイト】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73986/table/50_1_8cef812f9ea3dff24699e0b7d0ff00d6.jpg?v=202603180951 ]

※株式会社アットヨコハマ

横浜都心臨海部の商店街、自治体および企業と連携して、地域の店舗、イベントなどの

スポット情報を掲載し、地元事業者ならではの神奈川・横浜の多彩な魅力を発信して

おります。（神奈川県オールトヨタ販売店が運営）

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