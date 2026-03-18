APOCが津南醸造の台湾進出を支援。「エレクティ」で現地台湾人インフルエンサーPRを実施し、海外展示会における現地発信の効果を最大化。

株式会社APOC

日本企業の海外進出およびインバウンド集客を支援する株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）の台湾進出支援の一環として、このたびのPR施策をお知らせいたします。

津南醸造は2026年1月、台湾・台北市で開催された「台北精緻酒展（Taipei Fine Wine Exhibition）」に出展。APOCは当社の外国人インフルエンサーキャスティング「エレクティ」を活用し、現地の台湾人インフルエンサーによるPR施策を実施いたしました。

■ 本施策の背景：海外展示会を「出展」で終わらせない。現地インフルエンサーによる認知の最大化

海外展示会における共通の課題は、ブースへの集客および、展示会終了後の継続的な認知拡大です。展示会出展自体に効果があるのはもちろんですが、それと同時に、いかにして「現地のコミュニティに直接届く情報」を作るかが成功の鍵となります。

そこで今回、世界最高峰の食用米で造る日本酒として世界市場へ本格進出する津南醸造の挑戦をサポートすべく、APOCは「エレクティ」を通じて、現地の台湾人インフルエンサーを起用した動画撮影・PR投稿を実施。具体的には、今回の展示会で特に強く訴求する「GO GRANDCLASS」の特別テイスティングの様子を撮影するなど、リアルな会場の様子、商品の様子が伝わるPR動画を投稿しました。

■ 「エレクティ」活用のポイント：商談・現地スタッフを邪魔しないインフルエンサーPR方法の採用

海外展示会の現場では、インフルエンサーの来場対応によって本来の業務である「接客や商談」が疎かになるリスクがあります。これを防ぐため、今回の施策では以下の運用を徹底いたしました。

ポイント１.：一般客としての来場

インフルエンサーは特別な招待客ではなく、一般のお客様と同じ導線で来場。

ポイント２.：現場負荷のゼロ化

現場スタッフとの調整は最小限に留め、コミュニケーションは全て事前の施策運用サイド（APOC - 当社）とのみ実施。

ポイント３.：リアルな体験発信

インフルエンサーが一般客の視点で試飲や体験を行うことで、視聴者にとってより身近で信頼性の高いコンテンツ制作を実現しました。

ポイント４.：ステルスマーケティング対策の徹底

一般のお客さんとして来場しているが、景品表示法の観点から、投稿された動画の説明文には「#PR」を明記。

■ 投稿実績（事例）

今回の施策により、「出去玩囉蘋果 ｜美食 旅遊 開箱 部落客 さん」、「注音符號のㄩㄐ 🥟さん」、「𝑱𝒂𝒔𝒎𝒊𝒏𝒆｜台北新北美食｜旅遊さん」の合計3名の台湾人インフルエンサーによる発信が行われました。

１.出去玩囉蘋果 ｜美食 旅遊 開箱 部落客 さん

https://www.instagram.com/p/DUS1rUsEx6z/(https://www.instagram.com/p/DUS1rUsEx6z/)

２.注音符號のㄩㄐ 🥟さん

https://www.instagram.com/reel/DT69GFjgYIa/(https://www.instagram.com/reel/DT69GFjgYIa/)

３.𝑱𝒂𝒔𝒎𝒊𝒏𝒆｜台北新北美食｜旅遊さん

https://www.instagram.com/p/DUXMkwZD-22/(https://www.instagram.com/p/DUXMkwZD-22/)

※景品表示法の観点より、上記3つの動画の説明文章には #PR を明記しております。

投稿された動画の口コミでは「試してみたい」「限定と聞くだけで飲みたくなる」「味わいがとてもまろやかそう」といった商品に関するコメントが投稿されていました。

■ 株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔よりコメント

「海外展示会への出展は、多くの企業にとって『出展すること』自体がゴールになりがちで、その機会をどう最大化するかという事前のPR施策まで手が回らないのが実情です。

担当者様がどれほど意欲的であっても、慣れない海外の現場で展示会運営をこなすのは多忙を極め、なかなか同時並行で実施するPR・マーケティング施策の実行が困難となっています。しかし、多額の費用を投じて挑む展示会だからこそ、現地の熱量をその瞬間にSNSで拡散し、PRと並行して進めることは投資対効果を最大化するために不可欠です。

エレクティは、そうした現場の『物理的な忙しさ』を理解した上で、運営の負担を一切増やさずに現地の声をダイレクトに届ける仕組みを提供します。」

株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔

■外国人インフルエンサーキャスティング「エレクティ」について

「エレクティ」は、日本企業の海外展開やインバウンド集客において、最適な現地インフルエンサーとのマッチングから施策運用までを一貫してサポートするサービスです。

単なるインフルエンサーの紹介やマッチングにとどまらず、「誰を起用すべきか」「どの国・地域で発信すべきか」「どのような形で発信すれば成果につながるか」といった上流設計から、キャスティング、条件調整、進行管理までを一気通貫で支援します。

【エレクティで解決できる課題】

・海外の展示会に出展するが、単なる出展に加えて、現地での認知度を上げたい

・現地のインフルエンサーを呼びたいが、言語やディレクションに不安がある

・展示会当日の運営が忙しく、インフルエンサー対応まで手が回らない

【サービス導入費用】

初期費用：0円

運用費用：55,000円（税込）/1インフルエンサーあたり

（※サービス提供可能国などの詳細はお問い合わせください）

【ご利用の流れ】

- サービスご説明（Web・約30分）- インフルエンサー候補リスト・見積書送付- インフルエンサー確定- 動画撮影・動画投稿- レポーティング納品

▼エレクティ サービスページはこちら▼

https://apocc.co.jp/electy_lp

▼エレクティについてのご相談・お打ち合わせ日程調整はこちら▼

https://timerex.net/s/apoc.signup_a482/32fe7bbd/

■サービス利用企業について

会社名：津南醸造株式会社

所在地：新潟県中魚沼郡津南町大字秋成7141番地

代表者：代表取締役 鈴木 健吾

事業内容：日本酒の製造・販売、地域特産品の企画・販売

URL：https://tsunan-sake.com/(https://tsunan-sake.com/)

■本サービス・本リリースに関するお問合せ先

株式会社APOC 事業開発マネージャー 櫛橋 健介

電話：03-6823-8848（会社代表電話）

お問い合わせ：https://apocc.co.jp/contact(https://apocc.co.jp/contact)

■当社について

会社名 ：株式会社APOC

代表者 ：代表取締役 齋藤 峻輔

設立 ：2022年8月

所在地 ：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション 306

URL ：https://apocc.co.jp/

事業内容：提供サービス：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、外国人インフルエンサー広告「UZU広告」