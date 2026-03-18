Osaka Metro沿線各駅に多機能ロッカー『マルチエキューブ』を新設

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス

○株式会社JR東日本スマートロジスティクス（東京都墨田区、代表取締役社長：市原 康史）は、予約・キャッシュレス・多言語対応可能な多機能ロッカー『マルチエキューブ』を大阪市高速電気軌道株式会社（以下、Osaka Metro）沿線の各駅に2026年3月19日より順次設置し、営業を開始してまいります。

○マルチエキューブは、従来のロッカーが有する荷物預かり機能に加え、マルチエキューブWEBサイトから事前予約も可能のため、手荷物を預けてより快適にご移動されたいお客さまのニーズに応えることができます。

○今後もJR東日本の駅のみならず、Osaka Metro沿線をはじめインフラ施設への更なる展開を検討しながら2026年度中のマルチエキューブ1000台の展開を目指すとともに、「手ぶら観光」の実現を推進します。

１ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152882/table/29_1_151a7c6c1068a217fb38311cda5b7e0f.jpg?v=202603180251 ]

※1 設置次第、順次営業を開始してまいります。一部機能については準備が整い次第の開始となります。営業開始日時点では、「預入」および「予約」の機能がご利用いただけます。

※2 荷預けの予約をする場合、別途料金（500円）が必要です。午前２時を超え、翌日以降に延長利用された場合は、利用された１日分の金額が追加で発生します。

利用料金は変更になる場合があります。金額は税込みです。

※3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２ マルチエキューブの今後の展開について

【マルチエキューブ」は、JR東日本スマートロジスティクスが運営する１台４役の多機能ロッカーで、荷物の預け入れに加え、スマートフォン等を使用してロッカーの予約も可能です。さらに、商品の受け取りや、発送にも対応しています。

マルチエキューブはJR東日本をはじめとした首都圏の主要駅に設置されているほか、東北・関西・九州・北海道などエリアを拡大しており、2026年度内に日本全国 約1,000 台を展開予定です。

なおOsaka Metro沿線には今回の3月設置の５駅を皮切りに、順次設置を広げていく予定です。

今後、Osaka Metroをはじめ、他のインフラ事業者や公共交通機関等との連携を強化し、さらなるサービスエリアの拡大を目指すとともに、「すべての人の心豊かな生活」の実現に寄与していきます。

マルチエキューブ位置図

Osaka Metro 江坂駅

Osaka Metro 東三国駅

Osaka Metro 梅田駅

Osaka Metro 心斎橋駅（御堂筋線）

Osaka Metro 天王寺駅（御堂筋線

※2026年4月以降に設置した箇所の位置図については、設置後順次、マルチエキューブWEBサイトにてお知らせをして参ります。なお設置駅については変更となる場合がございます。

多機能ロッカー「マルチエキューブ」について

１ 機能概要

マルチエキューブでは「予約」「預入」「受取」「発送」の４つの機能を一台でご利用いただけます。目的に応じロッカーを使い分けいただく必要がなくなり、お客さまの身近な駅のマルチエキューブ一台でシームレスなご利用が可能です。

また、お客さまの操作時を除いて、扉は常時施錠しているため、お客さまには安心・安全にロッカーをご利用いただけます。

2 設置場所・台数

2026年2月末時点で、首都圏・東北・関西・北海道・九州など276駅に計848台を設置しています。2026年度内に日本全国に約1,000 台を展開予定です。

３ マルチエキューブWEBサイトと発送サービスについて

マルチエキューブWEBサイトは、ダウンロード不要のWEBサービスです。空きロッカーの検索ができるほか、利用料に加えて予約料（500円）をお支払いいただくことでロッカーの予約が可能です。月額500円をお支払いいただければ、予約料が1ヶ月間不要となるプレミアム会員制度もあります。

また、マルチエキューブWEBサイトにてご予約いただき、対象のロッカーに荷物を預け入れていただくことで、ご自宅等の指定住所へお届けするサービス、ご宿泊先のホテルに当日中にお届けするサービスもご利用いただけます。※対象は一部マルチエキューブとなります。

WEBサイト https://multiecube.com