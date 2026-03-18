【新たなギフト体験をお届け】名古屋マリオットにギフトショップ「クロシェ」開業！

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県名古屋市中村区・総支配人 杉本篤史）では、2026年4月3日（金）にギフトショップ「クロシェ」を開業します。

ギフトショップ「クロシェ」外観イメージ

◆店舗 ／ギフトショップ「クロシェ」

◆場所 ／名古屋マリオットアソシアホテル 15階

◆開業日 ／2026年4月3日（金）

◆営業時間／9：30～19：00（パン、ケーキは11：00～19：00）

※4月3日（金）は11：00に開業いたします。

◆「ショコラトリータカス 高須聡氏」特別客員ショコラティエに就任

伝統的な味を守りつつ、斬新なアイデアと確かな技術で人々を魅了するお菓子を生み出すショコラティエとして活躍するショコラトリータカスの高須聡氏。今回のギフトショップ開業を機に、当ホテル特別客員ショコラティエとしてお迎えします。

出身地である愛知県西尾市の抹茶を使ったマカダミアショコラや、オリジナルボンボンショコラなど当ホテルでしか味わえない商品をお楽しみいただけます。

商品ラインナップ 一例

特別客員ショコラティエ 高須聡氏

◆ホテルのこだわりがつまった「名古屋マリオットオリジナル商品」

（右）マリオットシーズンズパイ5,000円、（左）チーズケーキBUKO2,200円、（右奥）マリオットプリン2,000円

シグネチャーメニューは、シンプルな美味しさを味わえるホテルメイドスイーツ。フランス料理「ミクニナゴヤ」のデザートワゴンメニューとして25年間愛されてきたパンプディング（マリオットプリン）、チーズケーキや季節替わりのパイもテイクアウトとして初登場します。

シグネチャーメニューに加えて、中国料理「梨杏」のマンゴープリンやエッグタルト、日本料理「京都 つる家」で毎朝手練りするわらび餅など通常はコース料理でしか味わえないスイーツを気軽にご自宅でもお楽しみいただけます。

名古屋コーチン卵の生地で挟んだバターどら焼きや、グルテンフリーで楽しめる7種のつぶグラノーラなど、名古屋・愛知の企業が名古屋マリオットオリジナルレシピで作った商品や、瀬戸焼の陶芸作品なども。ギフトショップ「クロシェ」だけで購入することができるお手土産が並びます。

名古屋コーチン卵のバターどら焼き（1個350円）つぶグラノーラ（1袋8個入700円、1箱（7種）2,500円）マリオットドレッシングソース（1本800円）瀬戸焼作家 水野このみ氏作 ぐい呑み（58,000円～）※数量限定、開業時は8個

◆名古屋マリオットが目利きをし、オリジナルパッケージでお届けする「ホテルセレクト商品」

国産柑橘や果物にこだわったオランジェットやジャム、お米を蒸すところからこだわって作られているあられや、飛騨の果物を使ったジュースなどの商品が揃います。

オランジェットアソートBOX（4枚入り3,500円）ジャム（初恋れもん、いちご、いちじく 各750円、画像は6個セット4,500円）あられ（各700円、画像は「くだもの」）モカブル キャレボックス（12枚入り 2,090円）

◆お客様のニーズに応えた「ホテルグッズ」

ホテルでの滞在の思い出を自宅でも楽しみたいという声にお応えして、客室で使用しているピローや、スイートルームの三河木綿のナイティ、ロビーの香りを再現したディフューザーやホテルオリジナルマスコット「マリオットラビット」のミニキーホルダー、ロゴ入りの今治タオルやマスキングテープなども登場。

三河木綿ナイティ（18,000円）今治タオルハンカチ（1枚900円）MARRIOTT ATTUNE リードディフューザー（6,000円）マスキングテープ（500円）

※一部オンラインショップのみでのお取扱商品もございます

ギフトショップ「クロシェ」

ギフトショップ「クロシェ」ロゴ

「クロシェ」（CROCHET）とはフランス語を語源とする英語で、“かぎ針編み”を意味する言葉。

「一本の糸から作り出される作品」からイメージし、『ひとつのギフトから、人と人の縁が結ばれる場所でありたい』という想いを込めています。

オリジナルデザインのショッパーには、良縁や繁栄を象徴する吉祥文様の「かさねりんどう」をデザインし、幸福を願う気持ちやつながるご縁を表現しています。

◆ギフトコンシェルジュ

ギフトショップ「クロシェ」のスタッフは、商品が持つストーリーや背景などの知識を有し、贈る相手やシーンに応じて、最適なギフトをご提案します。

近年、当ホテルでも、日常は節約を意識しつつ、特別な時間や体験、本当に自分の価値観に合うものには積極的に支出する「メリハリ消費」の傾向が広がっています。ケーキやお手土産品を取り扱うペストリーブティックではお客様一人あたりの単価が昨年度と比べ、約4割増加しています。（※2024年度（4月～2月）対比）

シグネチャースイーツやホテルの味、地元食材・地元企業のこだわりお菓子、ホテルオリジナルグッズなど、“食”を中心に約100種類の商品が揃い「新しい名古屋土産」「特別なギフト」を提案。

滞在記念に自分へ買う、相手を想い買うだけでなく、ギフトがあるから誰かに贈りたくなる、ギフトを選ぶためにホテルに行く、特別なギフト体験を楽しめるショップです。

店舗の詳細や今後の商品の情報は、公式HP(https://www.associa.com/nma/event/14185219026996f17f120f4/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260318_c)をご確認ください。

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

URL： https://www.associa.com/nma/

Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結

インスタグラム： https://www.instagram.com/nagoyamarriott/

フェイスブック： https://www.facebook.com/nagoyamarriott

LINE： https://lin.ee/KJ6aq19



※掲載している写真はすべてイメージです。

※表示の金額は消費税等を含む総額表示です。

※食材の仕入れ状況等により、メニューを変更する場合がございます。

【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル