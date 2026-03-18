株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、エキサイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）が提供する格安SIMサービス「BB.exciteモバイル」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」のニ方式 *1を提供します。これにより、ICチップ読取と容貌撮影を行うことで本人確認が可能となり、バックオフィスの本人確認作業が大幅に削減できます。

*1 携帯電話不正利用防止法（携帯法）施行規則３条1項ニに準拠した方式

■要約

・Liquidは、格安SIMサービス「BB.exciteモバイル」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

・これにより、本人確認がICチップ読取と容貌撮影で可能となり、バックオフィスの目視による本人確認書類の確認作業工数が大幅に削減

・オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の市場シェアや導入実績、高いコストパフォーマンスが総合的に評価され、採用に至る

■背景

Liquidはこのたび、エキサイト株式会社が提供する格安SIMサービス「BB.exciteモバイル」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。これにより、携帯電話不正利用防止法の改正 *2に対応するほか、本人確認がICチップ読取と容貌撮影で可能となります。バックオフィスの目視による本人確認書類の確認作業工数が大幅に削減される見込みです。

オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」が市場シェア6年連続No.1 *3であること、通信業界での導入実績、また導入・運用における高いコストパフォーマンスが決め手となり、今回の採用に至りました。

*2 総務省「携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について」：https://www.soumu.go.jp/main_content/000942596.pdf

*3 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア（2019年度～2024年度予測）

■『BB.excite』について

「BB.excite（ビービーエキサイト）」は、様々なニーズに合わせたインターネット回線・接続サービスを、豊富なプランと業界最安水準の低価格で提供しています。快適なインターネット環境を提供するため、速度改善などの品質向上に取り組んでいます。20年以上の運営実績があるエキサイトだからこそ「信頼」と「安心」を提供できます。

BB.exciteについて：https://bb.excite.co.jp/

■エキサイト株式会社について

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

代表者： 代表取締役社長 西條 晋一

設立： 1997年8月

事業内容：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

Webサイト：https://info.excite.co.jp/

■eKYC市場シェア6年連続No.1 *4である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

LIQUID eKYCについて：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証について： https://liquidinc.asia/jpki/

*4 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。