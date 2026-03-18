アメリカ発の世界的オーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」、人気のマッサージバームを“初の全国発売”へ。「オーガニックマジックバーム アルニカメンソール」2026年3月25日（水）発売開始

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、アースフレンドリーなオーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」より、昨年数量限定で発売し、発売初年度から想定を上回る反響を呼んだマッサージバーム「オーガニックマジックバーム アルニカメンソール」を、このたび定番アイテムとして2026年3月25日（水）より全国発売を開始いたします。

オーガニックマジックバーム アルニカメンソール製品概要

4つのキー成分で爽快感のあるマッサージタイムを。 人気のマッサージバームが定番アイテムとして新発売。

オーガニックマジックバーム アルニカメンソール

価格3,410円（税込）/容量57ｇ

全国発売日：3月25日（水）

公式オンラインサイトURL:

https://www.drbronner.jp/news/11359/

4つのキー成分アルニカ*¹、メンソール*²、カンファー*³、ペパーミント*⁴を配合。

爽快な香りで気分をリフレッシュしながら、トレーニング前後やデスクワークの合間にマッサージで

筋肉をほぐせます*⁵。体温ですっと溶けて肌になじみ、べたつかないため、シーンを選ばずに使いやすいのもポイントです。

高品質な植物オイルを贅沢に使用し、肌をやわらかく保湿しながらケアができます。

Point1. USDA認証を取得したオーガニック植物バーム

合成成分を一切含まず、天然由来成分100％でつくられたオーガニックバームで、食品レベルのUSDA認証を取得しています。

植物オイルが体温ですっと溶けて素早く肌になじむため、心地よくマッサージができます。

Point2. 天然精油やエキスだけの爽快な香り

香り付けは天然の精油やエキスのみ。アルニカ*¹、メンソール*²、カンファー*³、ペパーミント*⁴の

すっきり爽快とした自然な香りです。

香りは強すぎず心地よい爽やかさのため、オフィスや人の多い場所でも気にせずに使えます。

Point3. シーンを選ばずに使いやすいオーガニックバームの使い方

べたつかず、香りも強すぎないオーガニックマジックバーム。手のひらサイズで、ジム、ランニング、ヨガなど外出先にも持ち運びしやすい大きさです。旅行中の長時間移動でむくんだ脚のマッサージや、仕事中のリフレッシュアイテムとしてもおすすめです。

――――使い方――――

適量を手に取り、マッサージしたい箇所になじませます。

バームを手のひらに広げると、体温で溶けてスムーズにマッサージができます。

――――おすすめのマッサージ箇所――――

■首

デスクワークやスマートフォンの使用で凝りやすい首。

バームを塗りながら首まわりの筋肉をほぐします。

■肩

肩甲骨の近くや脇の下など、肩回り全体に塗りながらほぐします。

■腰

こわばりが気になる腰回り全体に塗りながらほぐします。

■脚

ふくらはぎや足の裏など、だるさを感じる場所に塗りながらマッサージします。

■腕

二の腕や手首、手や指に塗りながらマッサージします。

＊1 アルニカ花エキス（肌荒れ防止成分） ＊2 メントール（清涼成分） ＊3 クスノキ葉油（肌荒れ防止成分）

＊4 セイヨウハッカ油（清涼成分） ＊5 マッサージによる

ドクターブロナーとは

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

ドクターブロナーのアイテムは世界40か国以上で親しまれ、主力商品のマジックソープは、26年連続全米売上No.1*のナチュラルソープに選ばれています。

日本国内では、バラエティショップ（ロフト、ハンズなど）やコストコ、オンライン（公式オンラインストアや各ECモール）などで販売しております。

*SPINS社調べ 2000年～2025年

ネイチャーズウェイとは

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

また、2023年11月にはB Corp(TM)認証を取得し、「B Corp」コミュニティの一員として、常に自然に対し尊敬の念を持ち、最大限の配慮を欠かさず、サステナブルな調達および生産を推進しています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩み、自然化粧品の本来の価値を追求し、お伝えし続けてまいります。