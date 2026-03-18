【不二家洋菓子店】春の訪れを彩る、桜が主役の華やかな味わい。春めく桜スイーツが新登場

■華やぐ桜の季節が到来！ 桜をモチーフにした可愛らしいスイーツが登場

株式会社不二家

不二家洋菓子店では、桜の開花シーズンに合わせて春限定の桜スイーツを発売いたします。華やかな桜の香りを楽しめるスイーツに加え、神奈川県産八重桜を使用した商品が登場します。また、西洋菓子舗 不二家では手土産にもおすすめの定番商品から、桜の風味感じる限定フレーバーをご用意しました。不二家の桜スイーツで特別な春の味わいを、ぜひお楽しみください。

＜不二家洋菓子店にて発売＞

◆「マンスリーシーズン ドリームストーリー～桜と苺のドームケーキ～」

「マンスリーシーズン ドリームストーリー～桜と苺のドームケーキ～」断面図イメージ

「夢がつまった とっておきの あまい物語」をテーマに、毎月22日のショートケーキの日に合わせて発売する月替わりスイーツ「マンスリーシーズン ドリームストーリー」。食べたときの味わい、香り、見た目など、まるで“夢の時間”のようなひとときをお届けするスイーツシリーズの3月の商品は、桜と苺のソースをしのばせた甘酸っぱい苺ムースを、もちもちの求肥で包み込んだ春色のドームケーキをご用意しました。苺と桜が織りなすやさしいハーモニーをお楽しみください。

「マンスリーシーズン ドリームストーリー～桜と苺のドームケーキ～」

2026年3月22日（日）～3月31日（火）10日間限定販売

税込745円

◆「罪すぎミルクレープ（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

「罪すぎミルクレープ（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

クレープ生地と苺ミルキークリームを、通常のミルクレープよりも多い20層サンドした、積み（罪）すぎ！？ なミルクレープです。上面に塗った桜ジュレのやさしい香りが、春の訪れを感じさせます。

「罪すぎミルクレープ（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

2026年3月20日（金・祝）発売

税込626円

◆「盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

「盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

窯焼きシューケースに軽いタイプのカスタードクリームと、神奈川県産八重桜を使用した桜ミルキークリームをたっぷり絞りました。一口頬張るとクリームがあふれ出す、桜のやさしい香りと満足感を存分に楽しめる一品です。

「盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用」

2026年3月27日（金）発売

税込437円

＜西洋菓子舗 不二家にて発売＞

◆「プレミアムミルキーバターサンド（桜）」

「プレミアムミルキーバターサンド（桜）」

サクッと焼き上げたサブレに、桜風味のバタークリームをサンドしました。コク深く上品な春の味わいが楽しめます。

「プレミアムミルキーバターサンド（桜）」

発売中

税込300円

◆「プレミアム生ミルキー（桜）」

「プレミアム生ミルキー（桜）」生ミルキーイメージ

北海道産の生クリームを使用し、口に入れた瞬間溶けだす生ミルキーに、桜風味のソースを閉じ込めました。やさしいミルクのコクと桜の香りが広がる、特別な味わいです。

「プレミアム生ミルキー（桜）」

発売中

税込648円

◆「ペコちゃん人形焼（桜あん）」

「ペコちゃん人形焼（桜あん）」断面図イメージ

ペコちゃんのお顔をかたどった生地で、桜の葉入り白あんを包み込んだペコちゃん人形焼です。ふんわり広がる桜の香りを楽しめる、この時期だけの限定フレーバーです。

「ペコちゃん人形焼（桜あん）」

発売中

税込300円

※丸井今井札幌本店ではお取り扱いがございません。

◆「ペコちゃん桜バウムクーヘン」

「ペコちゃん桜バウムクーヘン」

八重桜の品種「関山（かんざん）」のエキスを使用した、桜風味のバウムクーヘンです。一層一層丁寧に焼き上げ、しっとりとした食感に仕上げました。西洋菓子舗 不二家をはじめとする一部店舗では、ペコちゃんの焼き印を入れた特別仕様でお届けします。

「ペコちゃん桜バウムクーヘン」

2026年3月16日（月）より順次発売

税込216円

※不二家 銀座、FUJIYA CONFECTIONERY 北千住マルイ店でも販売いたします。

◆「桜のミルキーロール」

「桜のミルキーロール」

ピンク色のスポンジ生地で、乳味豊かな味わいのミルキークリームを巻き、桜クリームで春らしい色合いに仕上げました。家族や友人とシェアして楽しむのにもぴったりです。

「桜のミルキーロール」

2026年4月12日（日）までの毎週金土日限定発売

税込1,728円

※不二家 銀座、FUJIYA CONFECTIONERY 北千住マルイ店でも販売いたします。

このほかにも、桜スイーツを順次発売します。不二家の桜スイーツで、春の訪れを感じる特別な味わいをぜひお楽しみください。

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売切れの場合もございます。

※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/

「西洋菓子舗 不二家」特集ページ

https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/seiyo_kashiho/