今すぐ取り組めるCO2の見える化！「大阪版カーボンフットプリント」算定・表示ツールをホームページで公開しています

一般財団法人大阪府みどり公社「大阪版カーボンフットプリント」の概要

一般財団法人大阪府みどり公社（本部：大阪府大阪市、代表：南部 和人）内に拠点をおく「大阪府地球温暖化防止活動推進センター」は、大阪府版の農産物のCO2見える化ツール「大阪版カーボンフットプリント算定・表示ツール」のホームページをリニューアル公開しました。

当センターでは、大阪府から委託を受け、大阪府内で生産された農産物を対象に、生産段階と流通段階で排出される温室効果ガスを二酸化炭素（CO2）に換算し、脱炭素の取組みをCO2削減率として表示する「大阪版カーボンフットプリント(CFP)※」の表示普及を進めています。

「大阪版カーボンフットプリント」はWeb上でいつでも簡単に、商品のCO2削減率の算定・ラベルの作成をすることができます。今回のリニューアルでは、算定可能品目として新たにピーマン（露地・施設）を追加したほか、操作性の改善や表示の際に活用いただける無料ダウンロード素材を作成しました。大阪府内で生産された農産物を販売・使用される生産者・事業者の方は、是非ご活用ください。

※カーボンフットプリントは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスをCO2に換算して見える化する仕組み。

大阪版カーボンフットプリント（CFP）とは？

大阪版CFP Web算定ツールはこちら :https://osaka-midori.jp/ondanka-c/cfp/大阪版CFPの算定可能品目

大阪版カーボンフットプリントとは、大阪産農産物を対象に、生産と流通段階で排出される温室効果ガスを二酸化炭素に換算し、脱炭素の取組みをCO2削減率として表示することです。大阪府では、大阪エコ農産物の農薬・肥料・燃料等の削減努力や、大阪産(もん)等の地産地消による輸送段階のCO2削減効果を見える化することで、有機農業や地産地消との相乗的な普及を図っています。

「大阪版カーボンフットプリント」は登録手続きや利用料は不要で、Web上でいつでも簡単に、商品のCO2削減率の算定・ラベルの作成を行うことができます。手軽に利用できる算定ツールと伝わりやすいラベル表示で、生産者や事業者による大阪版CFPの算定・表示と、消費者による環境にやさしい商品選択を後押しします。

取組みを開始した令和4年度以降、多くの生産者様・事業者様に算定いただき、府内の直売所や小売店舗、農産物販売イベントにおいて、表示いただいています。

当センターでは、大阪府から委託を受け、算定のお手伝いやPOPの作成・ご提供を無料で承っています。また、表示・活用方法に関する個別相談も随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

「おおさかカーボンフットプリントプロジェクト」展開中

大阪版CFP算定手順・利用例大阪版CFPの表示に取組むメリット

大阪府では、府内全域でのカーボンフットプリント（CFP）表示に向け、「おおさかカーボンフットプリントプロジェクト」を令和6年6月からスタートし、小売事業者やCO2排出量見える化に取組む事業者等と連携し、府内各地の店舗やイベントでCFPを表示した商品の販売や普及啓発を展開しています。カーボンフットプリントを表示している事業者の皆様、ぜひご参画ください。

関連資料（案内チラシ）

おおさかCFPプロジェクト詳細はこちら :https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/cfp/cfp_project.html

チラシのダウンロード（PDF）はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d173834-8-5cfa801c9d32163b3a8adf4d0a82b47c.pdf