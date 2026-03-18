新宿駅徒歩３分『るるぶキッチン』が大阪府羽曳野市とコラボレーション！「ハマる旨さ。あぶらかす　大阪はびきのランチ特集フェア」開催　2026年3月19日(木)から販売スタート！

株式会社JTBパブリッシング

JTB グループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東

区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、直営飲食店舗『editor’s fav るるぶキッチン』(以下『るるぶキッチン』)において、2026年3月19日(木)から4月15日(水)まで、大阪府羽曳野市と連携し、「ハマる旨さ。あぶらかす 大阪はびきのランチ特集フェア」を開催します。

『るるぶキッチン』は、「るるぶ」の編集者が全国各地を旅して見つけた″おいしい″をお届けするリアル店舗メディアです。飲食店として料理の提供に加えて、全国各地で作られている「本物」の食・食材を発掘し、『るるぶキッチン』にてオリジナル料理を通じて、その価値や魅力を消費者の方にお届けしてきました。

このたび、「ハマる旨さ。あぶらかす 大阪はびきのランチ特集フェア」では、食肉産業が盛んで140 年以上の歴史を持つ「肉のまち」である大阪府羽曳野市と連携し、南河内地域で郷土の味として愛されてきた「あぶらかす」にフォーカスいたしました。「あぶらかす」は牛の腸を油でじっくり揚げたもので、さまざまな料理に加えることでコクと旨みが増す“魔法の食材” として近年注目を集めております。今回はそんな「あぶらかす」の魅力を存分に楽しんでいただけるメニューと、羽曳野市の特産であるイチジクを使ったランチセットメニューをご用意いたしました。

「ハマる旨さ。あぶらかす 大阪はびきのランチ特集フェア」提供メニュー

■はびきのランチセット 1,580円（税込）

あぶらかすと春キャベツのクリームパスタ

「あぶらかす」の旨みが春キャベツの甘さを存分に引き出した、春らしくやさしい味わいのクリームパスタ。重くなりがちなクリーム仕立てでも軽やかに仕上げ、ショートパスタのフジッリでソースの旨みをしっかり絡めました。

あぶらかすのお吸い物

「あぶらかす」の旨味がだしに溶け込み、口に含むとやわらかなコクがふんわりと広がるお吸い物です。やさしい味わいが体の奥まで染みわたり、ほっと温まる一杯に仕上げました。

羽曳野イチジクのカナッペ

羽曳野市特産の甘みとやわらかさを持つイチジクを、生クリームとクリームチーズと合わせてカナッペに。みずみずしい果肉の食感とやさしい甘さが口いっぱいに広がる一品です。

※上記メニューはランチセットのみの販売です。

単品販売はありません。

■『editor’s fav るるぶキッチン』店舗概要

＜住所＞

東京都新宿区新宿3-17-7 紀伊國屋書店 新宿本店 地下1階（紀伊國屋ビルディング地下名店街）

＜営業時間＞

ランチタイム11時30分～14時30分（14時LO）、ディナータイム17～22時（21時30分LO）

＜電話番号＞

03-6273-0727

＜アクセス＞

JR新宿駅東口より徒歩3分、または地下鉄丸ノ内線・副都心線・都営新宿線新宿三丁目駅B７出口より徒歩1分（地下街より直結）

＜定休日＞

不定休

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13302778/

facebook：https://www.facebook.com/rurubukitchen

Instagram：https://www.instagram.com/rurubu_kitchen/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-606-175d49e2c162d3aa87bf19c545e0e42c.pdf