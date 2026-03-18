【JAPAN 47 GO厳選】春到来♪「JAPAN 47 GO」から、全国のお花見情報をお送りします！

公益社団法人日本観光振興協会

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【山口県 熊毛郡田布施町】 第53回たぶせ桜まつり(https://www.japan47go.travel/ja/detail/57960f92-5853-4ba2-b660-504a5a03b328)（4/5）

町の中央部を貫流する田布施川の左岸に、ソメイヨシノ約350本の桜並木が続く。田布施町観光協会主催の町内一の大きなお祭り。

【福島県 耶麻郡磐梯町】 大谷川桜ライトアップ(https://www.japan47go.travel/ja/detail/e9eb2043-fb81-41e8-99dd-6d0587dfd7b1)（4/11～4/26）

赤い欄干が特徴的な薬師橋周辺には北岸と南岸にそれぞれ桜が並んでいてライトアップも行われます.

【千葉県 長生郡長柄町】 ながらさくらマルシェ(https://www.japan47go.travel/ja/detail/53f2a60e-a8da-4074-a11b-07ea53d07761)（4/4～4/5）

満開の桜が迎えてくれる中、各会場では地元特産品の販売やキッチンカー出店、沖縄伝統芸能のエイサーなど各種イベントを行います。

【京都府 八幡市】 京都やわた背割堤さくらまつり(https://www.japan47go.travel/ja/detail/26f2abf2-7c09-46c9-b4c8-58ac60577c6f)（3月下旬～4月中旬）

宮島の旧家にはその繁栄を裏づけるような豪華な「お雛さま」が残っており、町内の旅館や商店に展示します。

【北海道 美唄市】 美唄市東明公園の桜(https://www.japan47go.travel/ja/detail/00860002-b244-4fae-a7e4-6b1adb036d10)（5月上旬～5月中旬）

日本最北端のソメイヨシノ群生地。2,000本のサクラと5,000本のツツジが広大な敷地に咲き誇ります。

※最新の情報は必ずウェブサイト等でご確認ください。

◆桜特集

桜特集は こちら(https://www.japan47go.travel/ja/featured/cherry-blossoms)