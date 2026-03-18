第26回 全国高校生エッセイコンテスト「17歳からのメッセージ」作品大募集

学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、高校生の今の思いを伝える、第26回 全国高校生エッセイコンテスト「17歳からのメッセージ」を開催します。作品の募集期間は、2026年4月1日（水）～ 6月24日（水）（必着）です。

「17歳からのメッセージ」は、「大人でも子どもでもない今だからこそ発せられる声を聞いてみたい」という思いから、大阪経済大学創立70周年記念事業のひとつとして2001年にスタートし、今年で26年目となります。

長きに渡り、高校の国語・社会の授業や文芸部の活動などで活用いただき、これまでに、高校生の

複雑で繊細な心の中を表現した約715,000の作品が寄せられました。昨年は全国542校・総数30,827作品の応募がありました。高校生が自分や社会を見つめ直し、成長するきっかけにもなっています。

第26回となる今年のテーマは、１.今までの自分、これからの自分２.推し活の中で見えてきたもの３.今、これだけは言いたい！（自由課題）。この中から1つを選んで、500字程度（600字以内）のエッセイ（文体・形式は自由）としてまとめ、ご応募いただきます。グランプリ3作品には5万円、金賞9作品には3万円、学生審査員賞1作品には1万円を教育奨学金として贈呈します。その他、銀賞に図書カード5千円分、奨励賞に図書カード2千円分を授与します。

21世紀に入り絶えず変化し続ける世の中で、高校生の皆さんが「何を思い、何に悩み、何を目標に生きているのか」をぜひ聞かせてください。希望を持てる社会を作るために、今、胸にある葛藤、決意、希望など、高校生のリアルな声をお待ちしています。

第26回 全国高校生エッセイコンテスト「17歳からのメッセージ」募集概要

■主催

大阪経済大学

■後援

文部科学省、大阪府教育委員会、進研アド編集部

■応募期間

2026年4月1日（水）～ 6月24日（水）必着

■応募資格

高校生(高校生であれば年齢は問いません) ※日本語であれば、海外からの応募も可能です。

■応募内容

・日本語で書かれたオリジナルの未発表作品に限ります。

・下記のテーマからいずれか1つを選んで500字程度（600字以内）のエッセイ（文体・形式は自由）としてまとめてください。

１.今までの自分、これからの自分

２.推し活の中で見えてきたもの

３.今、これだけは言いたい！（自由課題）

■応募方法

専用の応募用紙、団体応募シートを下記よりダウンロードしてください。

https://www.osaka-ue.ac.jp/education/koudai/17message/

［個人での応募］専用の応募用紙に必要事項を明記のうえ、下記宛に送付してください。

［団体での応募］専用の応募用紙と団体応募シートに必要事項を明記して1枚添付のうえ、下記宛に送付してください。

■送付先

【郵送】

〒530-0055 大阪市北区野崎町5-9

「大阪経済大学 17歳からのメッセージ」応募事務局

【FAX】

（06）6366-1977

「大阪経済大学 17歳からのメッセージ」応募事務局

※作品の返却はいたしません。

■受賞点数

グランプリ 3作品：教育奨学金5万円

金賞 9作品：教育奨学金3万円

学生審査員賞 1作品：教育奨学金1万円

・他、銀賞：図書カード5千円分、奨励賞：図書カード2千円分（計138作品）を授与します。

なお、各賞の受賞数は変動する場合があります。

・多数応募いただいた高校を対象に、学校特別賞（30校）を授与します。

・入賞作品の著作権は大阪経済大学に帰属します。

学校名・氏名・入賞作品は新聞、冊子、WEB、その他の制作物等で発表します。

※匿名も可能です。

■審査基準

・文章の表現技術そのものよりも、テーマや視点、切り口に表れるオリジナリティを重視します。

さらに、書き手の意図が明確であり、第三者が納得できる形で伝えられているかを評価します。

・盗作や不適切な引用、AIの悪用等があった場合、「審査対象外」となります。

■審査員(予定)

(株)進研アド編集部長、大阪経済大学学長、大阪経済大学教員、他外部審査員

■発表(予定)

2026年9月30日（水）大阪経済大学HP 他

・団体応募での入賞はご担当の先生へ、個人応募での入賞はご本人へ通知します。

・応募していただいたすべての参加校、参加者に受賞作品集と参加賞を発送します。

■表彰

受賞者には、表彰状とその他一式をお届けします。

・グランプリ・金賞受賞者が在籍する高校は直接訪問のうえ、表彰を行う予定です。

■お問い合わせ

応募等に関するお問い合わせ先

「大阪経済大学 17歳からのメッセージ」応募事務局

TEL：06-6364-9005（土・日・祝を除くAM10：00～PM5：00）

大学に関するお問い合わせ先

大阪経済大学広報課「17歳からのメッセージ」係

TEL：06-6328-2431（土・日・祝を除くAM10：00～PM5：00）

E-MAIL：kouhou@osaka-ue.ac.jp

大阪経済大学

▼本件に関するお問い合わせ先

大阪経済大学 企画・総務部 広報課

住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8

TEL：06-6328-2431

E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp