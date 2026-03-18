工学院大学とアカリクは連携協力に関する協定を締結しました

株式会社アカリク

工学院大学（所在地：東京都新宿区／八王子市、学長：今村 保忠）と株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒）は、2026年2月27日、工学院大学在学生および修了者等に対するキャリア形成支援および就職支援サービスの提供について、相互に連携・協力するための協定を締結しました。

工学院大学とアカリクは本協定を通じ、科学技術・イノベーションに貢献する博士人材の育成を強化し、それらを通じて社会の発展に寄与することを目指しています。

調印式と対談を開催

写真左より、工学院大学 今村学長、アカリク 山田代表

2026年2月27日、工学院大学 新宿キャンパスにて、本協定締結の調印式と、工学院大学 今村学長およびアカリク 山田代表のトップ対談を実施しました。

今回締結された連携協定は、工学院大学が2025年に制定した「キャリア形成支援・就職支援方針」の3つの柱を推し進めていくための重要な取り組みとして位置づけられています。対談では、この方針に基づく以下のテーマについて意見交換が行われました。

- 研究活動を通じた学生の成長と、それを活かしたキャリア形成- 大学院進学を含む多様な進路選択の支援- 卒業・修了後も主体的・自律的にキャリアを形成していくための支援- アカリクから見た理工系人材の強みと企業ニーズ- 連携協定に基づく今後の取り組みと両者への期待

対談内容の詳細は、工学院大学ウェブサイト(https://www.kogakuin.ac.jp/)およびアカリク公式note(https://note.com/acaric/n/ned944c241aa2)にてご確認いただけます。

本協定を通じて目指す取り組み

本協定の締結を通じ、工学院大学とアカリクは、以下の取り組みをはじめとするキャリア支援施策を展開する予定です。

- トランスファラブルスキル（※）やアントレプレナーシップの涵養を目的としたキャリア教育プログラムの提供（大学院生・大学院進学希望者向けを含む）- 求人・求職のマッチングサポートをはじめとする就職支援サービスの提供- キャリアセミナー・ガイダンス（民間就職・起業等へ向けて）等の実施 など

※研究を中心とした様々な活動の中で身に付くことが期待され、研究・開発以外の幅広い業務でも活用できる能力・資質（文科省・経産省「博⼠人材の民間企業における活躍促進に向けたガイドブック」より）

協定に至る背景

生成AIの普及をはじめ技術革新が加速する中、研究活動で培った高度な専門性に加え、トランスファラブルスキルやアントレプレナーシップを兼ね備えた理工系人材への期待はかつてないほど高まっています。

工学院大学は、1887年の創立以来、「社会・産業と最先端の学問を幅広くつなぐ『工』の精神」のもと、実学を重視した教育を展開してきました。2025年には「キャリア形成支援・就職支援方針」を新たに制定し、１.大学・大学院での学び・研究を活かしたキャリア形成支援・就職支援、２.学生の様々な進路選択を実現するための支援、３.卒業・修了後も主体的・自律的にキャリアを形成していくための支援という3つの柱を掲げています。

一方、アカリクは創業以来、大学院生・研究者のキャリア支援に特化し、就職活動におけるマッチング支援だけでなく、早期の民間企業との接点づくりやキャリア教育プログラムなどの伴走的支援の提供を行なってまいりました。今回の協定により、アカリクが蓄積してきた大学院生のキャリア開発に関する知見と企業ネットワークを、工学院大学の教育・支援体制と掛け合わせることで、学生が自身の研究活動や専門性をキャリアへと接続しやすい環境の実現を目指します。

工学院大学について

大学名：工学院大学（https://www.kogakuin.ac.jp/）

運営法人：学校法人工学院大学

代表者：学長 今村 保忠

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-2（新宿キャンパス）

東京都八王子市中野町2665-1（八王子キャンパス）

概 要：1887年、私学初の工学系高等教育機関「工手學校」として創立。以来138年にわたり、日本の産業や社会を支える多くの技術者・研究者を輩出してきました。現在は新宿・八王子の2つのキャンパスに、先進工学部・工学部・建築学部・情報学部の4学部と大学院工学研究科を擁し、約6,000名の学生が在籍しています。私たちは建学の理念である「工の精神」のもと、教育・研究・社会連携を通じて社会に貢献する人材の育成に取り組んでいます。

アカリクについて

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創 業：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

事 業：

- 大学院生（修士課程・博士課程）向け就活情報サイト「アカリク(https://acaric.jp/)」の運営- 研究分野・業種・職種別イベント「アカリクイベント(https://acaric.jp/event)」の企画開催- 新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介「アカリク就職エージェント(https://acaric.jp/shushoku-agent)」「アカリクキャリア(https://tenshoku-agent.acaric.jp/)」の運営- 大学等でのキャリアセミナーの実施- オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX(https://cloudlatex.io/ja)」の運営 など

取組事例：

- 「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた検討会（経産省・文科省）(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1357901_00015.htm)」に代表山田が委員として参画- 奈良先端科学技術大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000017667.html)、広島大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000265.000017667.html)、奈良女子大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000017667.html)、総合研究大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000017667.html)、芝浦工業大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000017667.html)、熊本大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000017667.html)とキャリア支援に関する連携協定・覚書を締結- 地方大学内に「キャリアのきっかけとなるコミュニティスペース『アカリクラウンジ(https://acaric.jp/special/lounge)』」を設置し、地方間の情報格差の是正にも取り組む- "未知の才能とめぐりあう" 採用イベント「イノベーションサミット(https://acaric.jp/innovation-summit?acaric=innoSumi)」など、大学院生のキャリアの可能性を広げる場の企画・運営も行っています