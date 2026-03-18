シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」4月1日（水）より開始

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シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

　シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、2026年4月1日（水）より、春の訪れを感じる「パイ×タルト スイーツ＆ベーカリー」を開催いたします。サクサクのパイ生地や香ばしいタルト生地に、バニラ香るクリームや旬のダークチェリー、芳醇なナッツを組み合わせ、春の息吹を感じる華やかなラインナップを揃えました。さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開し、さまざまなスタイルで心ときめくスイーツタイムをお届けします。





【パイ×タルト スイーツ&ベーカリー】


・期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）


・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00～23:00


・お客様の問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」


※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。



◆マンスリースイーツ



・チョコレートミルフィーユ 950円


随所にあしらったダークチェリーが目を引く贅沢なミルフィーユです。バニラ香るホワイトチョコレートクリームとビターなチョコレートクリームをパイ生地でサンドしました。サクサク食感と濃厚なクリームの上品な余韻を楽しめる一品です。





・エンガーディナータルト 950円


スイスの伝統菓子“エンガーディナー”をアレンジした特別なタルトです。くるみ入りの香ばしい生地に、キャラメルブリュレを忍ばせたバナナムースを重ね、トップに爽やかなレモンクリームを添えました。飾ったアリッサムのお花と共に、春らしさを演出します。





・ナッティーパイシュー 950円


軽やかでサクサクとしたパイシュー生地に、ピーカンナッツのシャンティをたっぷりと絞りました。仕上げに添えたピーカンナッツのキャラメリゼと、塩キャラメルソースのほのかな塩味がアクセントとなっています。思わず頬張りたくなるボリューム満点のパイシューです。





◆マンスリーベーカリー



・ダークチェリーデニッシュパイ 550円（写真上）


芳醇なバターが香るクロワッサン生地で、甘いアーモンドクリームとダークチェリーを丁寧に包み込んで焼き上げました。チェリーの果汁あふれる酸味と、アーモンドクリームの優しい甘みが口の中で溶け合います。



・菜の花のキッシュ 700円（写真下）


春を告げる菜の花を主役に、クロワッサン生地で軽やかに焼き上げたキッシュです。ベーコンやコーン、卵、チーズを合わせ、菜の花のほろ苦さとチーズの塩気が調和する味わいに仕上げました。





◆シェラトンスイーツボックス


ミニサイズのマンスリースイーツを含む6種入りのスイーツボックスです。ご自身へのご褒美はもちろん、新しい季節のご挨拶やお手土産にもおすすめです。





・料金：3,400円


・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）


　※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制。


　※お引き取り時間は12:00～21:00となります。



◆アフタヌーンティー ※1日10セット限定


パイやタルトを主役に、春らしい彩りをお楽しみいただける季節限定のアフタヌーンティーです。ホテルのカフェで春のティータイムをお過ごしください。





・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）


・時間：12:00～18:00


・料金：3,900円 / 1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）


　※お席のご指定は承っておりません。


　※滞在時間に制限はございません。



・予約（シェラトンスイーツボックス／アフタヌーンティー共通）：


　https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve



◆毎週金曜開催「フライデースイーツブッフェ」


毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催しております。華やかなスイーツに加え、サンドイッチなどのセイボリーも楽しめる満足感あふれるスイーツブッフェです。ホテルならではの贅沢なひとときを心ゆくまでご堪能ください。



・期間：2026年4月3日（金）～4月24日（金）の毎週金曜日


・店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）


・時間：1部 12:00～13:40　2部 14:15～15:55 ※入れ替え制


・料金：大人 4,500円　4～12歳 2,250円　※ドリンク付き


・予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/


　　　　もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」


　※オンラインでの事前決済で5%オフとなります。


　※開催日当日は混雑が予想されますので、事前のご予約をお勧めいたします。