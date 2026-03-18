シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」4月1日（水）より開始

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、2026年4月1日（水）より、春の訪れを感じる「パイ×タルト スイーツ＆ベーカリー」を開催いたします。サクサクのパイ生地や香ばしいタルト生地に、バニラ香るクリームや旬のダークチェリー、芳醇なナッツを組み合わせ、春の息吹を感じる華やかなラインナップを揃えました。さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開し、さまざまなスタイルで心ときめくスイーツタイムをお届けします。

【パイ×タルト スイーツ&ベーカリー】

・期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00～23:00

・お客様の問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

◆マンスリースイーツ

・チョコレートミルフィーユ 950円

随所にあしらったダークチェリーが目を引く贅沢なミルフィーユです。バニラ香るホワイトチョコレートクリームとビターなチョコレートクリームをパイ生地でサンドしました。サクサク食感と濃厚なクリームの上品な余韻を楽しめる一品です。

・エンガーディナータルト 950円

スイスの伝統菓子“エンガーディナー”をアレンジした特別なタルトです。くるみ入りの香ばしい生地に、キャラメルブリュレを忍ばせたバナナムースを重ね、トップに爽やかなレモンクリームを添えました。飾ったアリッサムのお花と共に、春らしさを演出します。

・ナッティーパイシュー 950円

軽やかでサクサクとしたパイシュー生地に、ピーカンナッツのシャンティをたっぷりと絞りました。仕上げに添えたピーカンナッツのキャラメリゼと、塩キャラメルソースのほのかな塩味がアクセントとなっています。思わず頬張りたくなるボリューム満点のパイシューです。

◆マンスリーベーカリー

・ダークチェリーデニッシュパイ 550円（写真上）

芳醇なバターが香るクロワッサン生地で、甘いアーモンドクリームとダークチェリーを丁寧に包み込んで焼き上げました。チェリーの果汁あふれる酸味と、アーモンドクリームの優しい甘みが口の中で溶け合います。

・菜の花のキッシュ 700円（写真下）

春を告げる菜の花を主役に、クロワッサン生地で軽やかに焼き上げたキッシュです。ベーコンやコーン、卵、チーズを合わせ、菜の花のほろ苦さとチーズの塩気が調和する味わいに仕上げました。

◆シェラトンスイーツボックス

ミニサイズのマンスリースイーツを含む6種入りのスイーツボックスです。ご自身へのご褒美はもちろん、新しい季節のご挨拶やお手土産にもおすすめです。

・料金：3,400円

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制。

※お引き取り時間は12:00～21:00となります。

◆アフタヌーンティー ※1日10セット限定

パイやタルトを主役に、春らしい彩りをお楽しみいただける季節限定のアフタヌーンティーです。ホテルのカフェで春のティータイムをお過ごしください。

・店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）

・時間：12:00～18:00

・料金：3,900円 / 1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※お席のご指定は承っておりません。

※滞在時間に制限はございません。

・予約（シェラトンスイーツボックス／アフタヌーンティー共通）：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

◆毎週金曜開催「フライデースイーツブッフェ」

毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催しております。華やかなスイーツに加え、サンドイッチなどのセイボリーも楽しめる満足感あふれるスイーツブッフェです。ホテルならではの贅沢なひとときを心ゆくまでご堪能ください。

・期間：2026年4月3日（金）～4月24日（金）の毎週金曜日

・店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

・時間：1部 12:00～13:40 2部 14:15～15:55 ※入れ替え制

・料金：大人 4,500円 4～12歳 2,250円 ※ドリンク付き

・予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前のご予約をお勧めいたします。