特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会（会長：江崎 浩）の調査研究部会 X.1060マップ活用ワーキンググループ（リーダー：小坂 和哉）は、「X.1060サービスマップ」を公開しました。サイバー攻撃が高度化し、企業の防御体制が転換点を迎える中、X.1060マップ活用ワーキンググループ（WG）は、国際標準「ITU‑T X.1060」を基盤に国内のセキュリティ製品・ソリューションを体系化した「X.1060サービスマップ」を公開しました。CDC/CSCに必要な64のサービスを一望できる本マップは、組織のセキュリティ運用を可視化し、最適な投資判断や改善計画の策定を支援する新たな指標として注目されています。

■掲載URL X.1060マップ活用ワーキンググループ 「X.1060サービスマップ」

https://www.jnsa.org/result/x.1060/2026.html

■本成果物について

X.1060マップ活用ワーキンググループ（以下WG）は、ITU-T（国際電気通信連合 電気通信標準化部門）で国際勧告として承認されたフレームワーク「X.1060（Framework for the creation and operation of a cyber defence centre / cyber security centre）」を実務に活かすための成果物として、別紙「X.1060サービスマップ」を整備しています。

X.1060は日本のISOG-J WG6 が取りまとめた『セキュリティ対応組織の教科書』を基に国際標準化されたものであり、CDC/CSC（サイバーディフェンスセンター／サイバーセキュリティセンター）を構築・運用するための枠組みを提供します。

本WGはこの国際標準を出発点に、現場で「使える」形に落とし込むことを目的に活動しています。

昨今、サイバー攻撃の高度化と対応業務量の増大により、SOCやCSIRTの設置のみでは十分とは言えない状況にあります。

監視による早期検知、迅速なインシデント対応、脆弱性管理や対策導入、脅威情報の利活用、経営目標に沿った投資判断、教育や継続的改善といった短期・長期の業務を両輪で回す必要がある一方で、「何をどこまで実施すべきか」「不足業務の特定」「インソース／アウトソースの線引き」「改善の優先順位付け」など現場の判断材料の整備も求められます。

X.1060はこのような課題に対し、CDC/CSCが提供すべきサービスを「構築（Build）／マネジメント（Management）／評価（Evaluation）」のプロセスで継続的に回す観点から整理し、A～Iの9カテゴリー、計64のサービスとして体系化しています。

本WGは、国内のセキュリティ製品・ソリューションの実態を調査し、これらをX.1060の64サービスに対応付けた「X.1060サービスマップ」を作成しました。本サービスマップを用いれば、組織は自らの業務を網羅的に設計でき、製品・ソリューションの比較検討、インソース／アウトソースの切り分け、未充足業務の抽出、ロードマップ作成といった実務改善を効率的に進められます。また、製品提供企業にとっては自社の提供価値やカバー領域を国際標準の枠組みで説明でき、国内市場の高度化や海外展開に資する基盤となります。なお、サービスマップ第一版ではWG参加各社の商材のみを取りまとめており、他社製品については今後のリリースで順次まとめる予定です。本サービスマップを通して、X.1060の理解促進に留まらず、現場で即活用できる情報提供を目指します。

■成果物

下記資料を成果物「X.1060サービスマップ」として公開します。

●soc-csirt_v1.0_サービスマップ整理

■「X.1060サービスマップ」 作成メンバー一覧

リーダー

小坂 和哉（株式会社NTTデータ）

メンバー（五十音順）

板倉 恭子（ネットワンシステムズ株式会社）

宇野 文康（株式会社日立システムズ）

大谷 尚通（株式会社NTTデータグループ）

小澤 辰也（シンプレクス株式会社）

河島 君知（株式会社NTTデータ先端技術）

川田 孝紀（NTTセキュリティ・ジャパン株式会社）

小松 源 （EY新日本有限責任監査法人）

坂井 大介（株式会社NTTデータ先端技術）

武井 滋紀（SCSKセキュリティ株式会社）

手塚 信之（SCSKセキュリティ株式会社）

鳥山 歩生（株式会社NTTデータ）

野崎 太一（株式会社NTTデータ先端技術）

前田 典彦（株式会社ＦＦＲＩセキュリティ）

村松 大揮（シンプレクス株式会社）

吉澤 祐吾（ネットワンシステムズ株式会社）

吉田 勝彦（シスコシステムズ合同会社）

■本リリースに関するお問い合わせ先

特別非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 事務局

E-Mail:sec@jnsa.org TEL：03-6435-6540

■法人概要

【会社名】特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

【所在地】東京都港区新橋５-７-１２ ひのき屋ビル４階

【事務局長】下村 正洋

【設 立】2001 年 7 月

【サイト】http://www.jnsa.org/