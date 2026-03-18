JR立川駅「エキュート立川」春の乳製品フェア！リコッタチーズとフルーツのパンケーキ、牛の顔がモチーフのケーキが限定新発売！「MOO More 乳Style（モー モア ニュースタイル）」フェア初開催！

株式会社JR東日本クロスステーション※画像はイメージ

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長： 白田 義彰）の運営するエキナカ商業施設エキュート立川にて、4月1日（水）から4月26日（日）の期間、乳製品が主役のスイーツ・グルメフェア「MOO More 乳Style（モー モア ニュースタイル）」を初開催します。

4月は新年度・新生活のワクワクとともに、環境の変化で少し疲れを感じやすい季節。そこで、頑張っている自分や家族へのご褒美に、見た目もかわいい生クリームやジャージー乳を使用したスイーツ、濃厚なチーズ・クリームグルメで、“乳（New）Style”な、おいしいリフレッシュをしませんか？ 特に牛乳は、実は春が乳牛にとって過ごしやすい気候で、生乳の生産量が増える時期。一方で春休みによる学校給食の休止で、牛乳が余りやすいという課題もあります。乳製品やミルクをたっぷり使ったスイーツやグルメが集結するフェアで、ほっと一息、おいしく楽しむ春をご提案します。

エキュート立川限定・新商品では、たっぷりリコッタチーズとフルーツが楽しめるパンケーキ、生クリームとカスタードクリームを惜しみなく使ったミルフィーユ、牛の顔をモチーフにしたムースケーキなどを発売！エキュート立川限定10商品を含む全26︎商品が揃います。さらに、注目の2ショップが新登場！3月30日（月）には栃木の老舗エッグファームが手掛ける「ランメイシャスイーツファクトリー」が、4月1日（水）にはソムリエのオーナーとパティシエがタッグを組んだ日野市の名店「パティスリー ルパン」が展開をスタートします。この春は、エキュート立川で、ミルクスイーツや乳製品の豊かな魅力をぜひお楽しみください。

Topic.1 ミルク・バター・チーズ・生クリーム・ジャージー乳…乳製品に魅了される！スイーツ＆ベーカリー

≫「エキュート立川」公式サイト :https://www.ecute.jp/tachikawa

NEW エキュート立川限定

季節のフルーツパンケーキ（リコッタチーズクリーム添え）

1皿 1,860円（イートイン限定）／果実園リーベル(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/2564)

★たっぷりリコッタチーズクリーム＆フルーツに癒されるパンケーキ

厳選した旬のフルーツと、香ばしくキャラメリゼしたバナナを添えたパンケーキ。そこへ、やさしい甘さのリコッタチーズクリームをたっぷりとトッピングしました。 北海道産生乳から仕立てた生クリームを合わせたこのクリームは、ふんわりミルキーで、まろやかなチーズの香りが広がり、みずみずしいフルーツの風味を引き立てます。別添えのメープルシロップをかけると、味わいの変化も楽しめます。

季節のフルーツパンケーキ（リコッタチーズクリーム添え）1皿 1,860円（イートイン限定）／果実園リーベル

NEW エキュート立川限定

いちごのミルフィーユ 1個 850円／アンの工房(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/890)

★旬のいちご×生クリーム×自家製カスタードクリームの、魅力の三重奏！

旬のいちごを贅沢にあしらったミルフィーユ。 あっさりと軽やかな口どけながら、深いコクが広がる厳選生クリームを惜しみなく使用しました。さらに、牛乳本来の甘みと旨みが凝縮された自家製カスタードクリームとの相性は抜群！ザクザクと香ばしいパイ生地と、こだわりクリームが奏でる絶妙なハーモニーを、心ゆくまでお楽しみください。

※期間限定：4月20日（月）頃まで、なくなり次第終了

いちごのミルフィーユ 1個 850円／アンの工房

NEW エキュート立川限定

MOOギュー 1個 850円／パティスリー ハルミエール(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5174)

★牛の顔がモチーフ！チーズムース＆ミルククリームの新作プチガトー

フランス・ノルマンディー産ミルクを100％使用した、贅沢で風味豊かなチーズムース。その芳醇な味わいを生かしつつ、愛らしい「牛の顔」をイメージしたプチガトーに仕上げました。 パッと目を引くのは、ほんのり苺が香るコク深いジャージー乳クリームで表現したキュートな鼻。かわいさ満点のルックスに思わず写真を撮りたくなるはずです。

MOOギュー 1個 850円／パティスリー ハルミエール

NEW エキュート立川限定 ★4月1日（水）新登場

ふんわり仕立てのミルクレープ 1個 880円／パティスリー ルパン

★新登場のパティスリーより、クリーミーな限定ミルクレープが発売

日野市本店の「パティスリー ルパン」は、ワインソムリエのオーナーとパティシエがタッグを組み、地元・日野市産のフルーツを使用したこだわりのスイーツを展開します。エキュート立川限定の新商品には、北海道産生乳100％のミルキーな生クリームと、濃厚なカスタードを贅沢に重ねた一品が登場。薄焼きのクレープとふわっと軽いスポンジの2層仕立てが、日野市産のいちご「やよいひめ」のみずみずしさを引き立てます。

ふんわり仕立てのミルクレープ 1個 880円／パティスリー ルパン ★4月1日（水）NEW OPEN

NEW

生チョコ入りショコラ苺カスター 1パック 669円（テイクアウト）、682円（イートイン）

／サンドイッチハウス メルヘン(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/1236)

★「カスタークリーム」×「ショコラクリーム」に、いちごが共演！

クリーム好きにはたまらない、なめらかに仕立てた「カスタークリーム」と濃厚な「ショコラクリーム」の2種で、大粒のいちごをサンドした贅沢な一品。カスタードよりも軽やかな口当たりの「カスタークリーム」は、ショコラクリームといちごの酸味とも調和し相性抜群です。中央にトッピングした生チョコが食感のアクセントを添える、見た目も華やかな、デザートサンドです。

生チョコ入りショコラ苺カスター 1パック 669円（テイクアウト）、682円（イートイン）／サンドイッチハウス メルヘン

NEW エキュート立川限定

練乳いちごラテ 1杯（ホットのみ） 670円

／丸山珈琲(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5165)

★季節限定の新作！甘みとコクのバランスが際立つ、春色ラテ

いちごの甘酸っぱさに、コーヒーの香ばしさ、さらに牛乳と練乳をたっぷり合わせたミルキーな「練乳いちごラテ」が新登場。春限定のドリンクは、ほのかなピンク色の見た目とやさしい口当たりで、心まで満たされる一杯です。

練乳いちごラテ 1杯 670円／丸山珈琲

NEW エキュート立川限定

バターを入れた焼あんまん 1個 355円

／パオパオ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/600)

★バターがジュワッと染み出す、至福の「焼きあんまん」が誕生

甘さ控えめの中華風あんこに、贅沢にバターを練り込みました。表面をこんがりと焼き上げることでバターの香りが引き立ちます。こしあんとバターが織りなす濃厚な旨みに包まれる、極上のスイーツをぜひご堪能ください。

バターを入れた焼あんまん 1個 355円／パオパオ

NEW

特製！フルーツプリン 1個 510円

／アンの工房(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/890)

★生クリーム・牛乳・濃縮乳をブレンドした「乳」づくしの特製プリン！

味わい豊かな卵に、北海道産の牛乳と生クリーム、さらに生乳や牛乳から水分を蒸発させてコク深く仕上げた「濃縮乳」を贅沢にブレンドした特製プリンです。たっぷりの生クリームとともに、旬のいちごやブルーベリー、ぶどうを彩りよくトッピング。口いっぱいに広がる、至福なミルクの味わいをお楽しみください。

特製！フルーツプリン 1個 510円／アンの工房

★3月30日（月）新登場

オムレット 1個 360円

／ランメイシャスイーツファクトリー

★特製クリームのおいしさに舌鼓

栃木の老舗エッグファームが運営するスイーツブランドの人気商品です。卵の旨みが凝縮されたカスタードにバタークリームを合わせた特製クリームと、オリジナルのブランド卵「磨宝卵GOLD」を使用したしっとり、ふわふわの生地がベストマッチ。自分用にはもちろん、手土産や差し入れにもぴったりです。

オムレット 1個 360円／ランメイシャスイーツファクトリー

ホワイトチーズ 1個 626円

／モナムール(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5172)

★フレッシュクリーム×クリームチーズを味わう、レアチーズケーキ

フレッシュクリームの清涼感あふれるミルクの香りと、クリームチーズの濃厚でリッチな旨みが広がる、レアチーズケーキ。シンプルながらも素材の風味を生かし、上質な味わいに仕上げました。コーヒーや紅茶はもちろん、ワインとのペアリングもおすすめです。

ホワイトチーズ 1個 626円／モナムール

ホットケーキパン 1個 280円

／アンテンドゥ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/1624)

★ホットケーキが、ちょっと贅沢なパンに変身！

ホットケーキをモチーフにした人気メニューが限定復刻。ジャージー牛乳を使用してミルクの風味を生かしたカスタードクリームを、バターの香るブリオッシュ生地で包み込みました。表面には艶やかなメープル風味のナパージュを重ね、トップに添えたバターが、ホットケーキらしいかわいらしいフォルムとともに深みをプラスします。

ホットケーキパン 1個 280円／アンテンドゥ

生マラサダ 練乳ミルク 1個 330円

／JACK IN THE DONUTS(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/4081)

★マラサダの中に、練乳のミルキーさが加わったクリームがたっぷり

かぼちゃと芋を練り込んだふわふわ軽いマラサダ生地に、濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツです。

Topic.2 乳製品が味の決め手！デリ＆イートインメニュー

生マラサダ 練乳ミルク 1個 330円／JACK IN THE DONUTS

NEW エキュート立川限定

明太クリームやきそば 1,180円（イートイン限定）／焼SOBA osakaきっちん。(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/3866)

★焼きそばの既成概念を覆す、濃厚な明太クリーム仕立て

濃厚な生クリームをベースに、ピリッと辛い明太子でアクセントを効かせたクリームソースが決め手の“新感覚焼きそば”です。クリーミーなコク、明太子の粒感、そして炒め野菜の甘みが重なり合い、一度食べればクセになる味わいです。

明太クリームやきそば 1,180円（イートイン限定）／焼SOBA osakaきっちん。

特製デミグラスソース＆チーズの極厚ハンバーグステーキ 1個 648円

／Meat & Vegetables ITO(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5166)

★肉汁溢れる「2層仕立ての極厚ハンバーグ」に、チーズをトッピング

厚みのあるルックスが目を惹く、贅沢な「2層仕立て」の極厚ハンバーグ。外はきめ細やかな細挽き、中は肉汁あふれる粗挽きにすることで、ふっくら柔らかな食感と満足感のある食べ応えを両立しました。じっくり煮込んだ濃厚デミグラスソースと、とろけるチェダーチーズの黄金コンビが、肉の旨みをさらに引き立てます。

特製デミグラスソース＆チーズの極厚ハンバーグステーキ 1個 648円／Meat & Vegetables ITO

ポテトのチーズ焼き（3種のチーズ入り） 1個 378円／Meat & Vegetables ITO(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5166)

★食卓を彩るもう一品！3種チーズのデリ

パルメザン、ゴーダ、モッツァレラの3種をブレンドしたシュレッドチーズに、ゴロッとした素材感あふれるポテトを合わせました。コク深くまろやかな味わいに仕上げた、ひと切れでもボリューム満点で食べ応えのある一品です。

ポテトのチーズ焼き（3種のチーズ入り） 1個 378円／Meat & Vegetables ITO

スモークバター 1個 720円

／ラ ブティック テラコヤ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5168)

★いつもの料理がグレードアップ！オリジナルの特製「スモークバター」

創業70年以上の小金井のフレンチレストラン「TERAKOYA」のオリジナルで、クリエイティブな万能調味料。生乳100%のフレッシュバターを、スモーキングハウスで丹念にスモークし、風味豊かで奥深い味わいに仕上げました。まろやかな味わいと、ほのかに感じる甘みが奥深いハーモニーを奏でます。パンやクラッカーにのせて香りをダイレクトに楽しむのはもちろん、パスタの仕上げに加えると贅沢な燻香が広がります。

Topic.3 乳製品の枠を越えてご紹介したい、植物性ミルク「豆乳」使用！“ニュースタイル”な一品

スモークバター 1個 720円／ラ ブティック テラコヤ

エキュート立川限定

豆乳クリームバターと粒あんのサンド 1個 250円／パン屋キィニョン(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/4623)

★すっきり軽やかな「豆乳クリームバター」が主役！あんバターサンド

歯切れのよいヴァイツェン生地を使用し、甘じょっぱく仕上げたコッペパン。その間に、豆乳由来の植物性バター「豆乳クリームバター」と、風味豊かな北海道産「しゅまり小豆」の粒あんを贅沢にサンドしました。それぞれの素材本来の香りがふわりと広がり、軽やかな後味が魅力です。 コクがあるのにすっきりと楽しめる、大人のあんバターサンドです。

豆乳クリームバターと粒あんのサンド 1個 250円／パン屋キィニョン

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掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

画像はイメージです。価格は税込みです。

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー サステナビリティ方針「サステナビリティ方針」公式サイト :https://www.jr-cross.co.jp/corp/business/deve/sustainability

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）



デベロップメントカンパニーについて：

駅を利用するお客さまニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「エキュート」や「グランスタ」等のエキナカ商業施設を展開する事業を行っています。各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいます。



主な運営施設：エキュート、グランスタ