JR立川駅「エキュート立川」春の乳製品フェア！リコッタチーズとフルーツのパンケーキ、牛の顔がモチーフのケーキが限定新発売！「MOO More 乳Style（モー モア ニュースタイル）」フェア初開催！
※画像はイメージ
株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長： 白田 義彰）の運営するエキナカ商業施設エキュート立川にて、4月1日（水）から4月26日（日）の期間、乳製品が主役のスイーツ・グルメフェア「MOO More 乳Style（モー モア ニュースタイル）」を初開催します。
4月は新年度・新生活のワクワクとともに、環境の変化で少し疲れを感じやすい季節。そこで、頑張っている自分や家族へのご褒美に、見た目もかわいい生クリームやジャージー乳を使用したスイーツ、濃厚なチーズ・クリームグルメで、“乳（New）Style”な、おいしいリフレッシュをしませんか？ 特に牛乳は、実は春が乳牛にとって過ごしやすい気候で、生乳の生産量が増える時期。一方で春休みによる学校給食の休止で、牛乳が余りやすいという課題もあります。乳製品やミルクをたっぷり使ったスイーツやグルメが集結するフェアで、ほっと一息、おいしく楽しむ春をご提案します。
エキュート立川限定・新商品では、たっぷりリコッタチーズとフルーツが楽しめるパンケーキ、生クリームとカスタードクリームを惜しみなく使ったミルフィーユ、牛の顔をモチーフにしたムースケーキなどを発売！エキュート立川限定10商品を含む全26︎商品が揃います。さらに、注目の2ショップが新登場！3月30日（月）には栃木の老舗エッグファームが手掛ける「ランメイシャスイーツファクトリー」が、4月1日（水）にはソムリエのオーナーとパティシエがタッグを組んだ日野市の名店「パティスリー ルパン」が展開をスタートします。この春は、エキュート立川で、ミルクスイーツや乳製品の豊かな魅力をぜひお楽しみください。
≫「エキュート立川」公式サイト :
https://www.ecute.jp/tachikawa
Topic.1 ミルク・バター・チーズ・生クリーム・ジャージー乳…乳製品に魅了される！スイーツ＆ベーカリー
NEW エキュート立川限定
季節のフルーツパンケーキ（リコッタチーズクリーム添え）
1皿 1,860円（イートイン限定）／果実園リーベル(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/2564)
★たっぷりリコッタチーズクリーム＆フルーツに癒されるパンケーキ
厳選した旬のフルーツと、香ばしくキャラメリゼしたバナナを添えたパンケーキ。そこへ、やさしい甘さのリコッタチーズクリームをたっぷりとトッピングしました。 北海道産生乳から仕立てた生クリームを合わせたこのクリームは、ふんわりミルキーで、まろやかなチーズの香りが広がり、みずみずしいフルーツの風味を引き立てます。別添えのメープルシロップをかけると、味わいの変化も楽しめます。
季節のフルーツパンケーキ（リコッタチーズクリーム添え）1皿 1,860円（イートイン限定）／果実園リーベル
NEW エキュート立川限定
いちごのミルフィーユ 1個 850円／アンの工房(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/890)
★旬のいちご×生クリーム×自家製カスタードクリームの、魅力の三重奏！
旬のいちごを贅沢にあしらったミルフィーユ。 あっさりと軽やかな口どけながら、深いコクが広がる厳選生クリームを惜しみなく使用しました。さらに、牛乳本来の甘みと旨みが凝縮された自家製カスタードクリームとの相性は抜群！ザクザクと香ばしいパイ生地と、こだわりクリームが奏でる絶妙なハーモニーを、心ゆくまでお楽しみください。
※期間限定：4月20日（月）頃まで、なくなり次第終了
いちごのミルフィーユ 1個 850円／アンの工房
NEW エキュート立川限定
MOOギュー 1個 850円／パティスリー ハルミエール(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5174)
★牛の顔がモチーフ！チーズムース＆ミルククリームの新作プチガトー
フランス・ノルマンディー産ミルクを100％使用した、贅沢で風味豊かなチーズムース。その芳醇な味わいを生かしつつ、愛らしい「牛の顔」をイメージしたプチガトーに仕上げました。 パッと目を引くのは、ほんのり苺が香るコク深いジャージー乳クリームで表現したキュートな鼻。かわいさ満点のルックスに思わず写真を撮りたくなるはずです。
MOOギュー 1個 850円／パティスリー ハルミエール
NEW エキュート立川限定 ★4月1日（水）新登場
ふんわり仕立てのミルクレープ 1個 880円／パティスリー ルパン
★新登場のパティスリーより、クリーミーな限定ミルクレープが発売
日野市本店の「パティスリー ルパン」は、ワインソムリエのオーナーとパティシエがタッグを組み、地元・日野市産のフルーツを使用したこだわりのスイーツを展開します。エキュート立川限定の新商品には、北海道産生乳100％のミルキーな生クリームと、濃厚なカスタードを贅沢に重ねた一品が登場。薄焼きのクレープとふわっと軽いスポンジの2層仕立てが、日野市産のいちご「やよいひめ」のみずみずしさを引き立てます。
ふんわり仕立てのミルクレープ 1個 880円／パティスリー ルパン ★4月1日（水）NEW OPEN
NEW
生チョコ入りショコラ苺カスター 1パック 669円（テイクアウト）、682円（イートイン）
／サンドイッチハウス メルヘン(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/1236)
★「カスタークリーム」×「ショコラクリーム」に、いちごが共演！
クリーム好きにはたまらない、なめらかに仕立てた「カスタークリーム」と濃厚な「ショコラクリーム」の2種で、大粒のいちごをサンドした贅沢な一品。カスタードよりも軽やかな口当たりの「カスタークリーム」は、ショコラクリームといちごの酸味とも調和し相性抜群です。中央にトッピングした生チョコが食感のアクセントを添える、見た目も華やかな、デザートサンドです。
生チョコ入りショコラ苺カスター 1パック 669円（テイクアウト）、682円（イートイン）／サンドイッチハウス メルヘン
NEW エキュート立川限定
練乳いちごラテ 1杯（ホットのみ） 670円
／丸山珈琲(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5165)
★季節限定の新作！甘みとコクのバランスが際立つ、春色ラテ
いちごの甘酸っぱさに、コーヒーの香ばしさ、さらに牛乳と練乳をたっぷり合わせたミルキーな「練乳いちごラテ」が新登場。春限定のドリンクは、ほのかなピンク色の見た目とやさしい口当たりで、心まで満たされる一杯です。
練乳いちごラテ 1杯 670円／丸山珈琲
NEW エキュート立川限定
バターを入れた焼あんまん 1個 355円
／パオパオ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/600)
★バターがジュワッと染み出す、至福の「焼きあんまん」が誕生
甘さ控えめの中華風あんこに、贅沢にバターを練り込みました。表面をこんがりと焼き上げることでバターの香りが引き立ちます。こしあんとバターが織りなす濃厚な旨みに包まれる、極上のスイーツをぜひご堪能ください。
バターを入れた焼あんまん 1個 355円／パオパオ
NEW
特製！フルーツプリン 1個 510円
／アンの工房(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/890)
★生クリーム・牛乳・濃縮乳をブレンドした「乳」づくしの特製プリン！
味わい豊かな卵に、北海道産の牛乳と生クリーム、さらに生乳や牛乳から水分を蒸発させてコク深く仕上げた「濃縮乳」を贅沢にブレンドした特製プリンです。たっぷりの生クリームとともに、旬のいちごやブルーベリー、ぶどうを彩りよくトッピング。口いっぱいに広がる、至福なミルクの味わいをお楽しみください。
特製！フルーツプリン 1個 510円／アンの工房
★3月30日（月）新登場
オムレット 1個 360円
／ランメイシャスイーツファクトリー
★特製クリームのおいしさに舌鼓
栃木の老舗エッグファームが運営するスイーツブランドの人気商品です。卵の旨みが凝縮されたカスタードにバタークリームを合わせた特製クリームと、オリジナルのブランド卵「磨宝卵GOLD」を使用したしっとり、ふわふわの生地がベストマッチ。自分用にはもちろん、手土産や差し入れにもぴったりです。
オムレット 1個 360円／ランメイシャスイーツファクトリー
ホワイトチーズ 1個 626円
／モナムール(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5172)
★フレッシュクリーム×クリームチーズを味わう、レアチーズケーキ
フレッシュクリームの清涼感あふれるミルクの香りと、クリームチーズの濃厚でリッチな旨みが広がる、レアチーズケーキ。シンプルながらも素材の風味を生かし、上質な味わいに仕上げました。コーヒーや紅茶はもちろん、ワインとのペアリングもおすすめです。
ホワイトチーズ 1個 626円／モナムール
ホットケーキパン 1個 280円
／アンテンドゥ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/1624)
★ホットケーキが、ちょっと贅沢なパンに変身！
ホットケーキをモチーフにした人気メニューが限定復刻。ジャージー牛乳を使用してミルクの風味を生かしたカスタードクリームを、バターの香るブリオッシュ生地で包み込みました。表面には艶やかなメープル風味のナパージュを重ね、トップに添えたバターが、ホットケーキらしいかわいらしいフォルムとともに深みをプラスします。
ホットケーキパン 1個 280円／アンテンドゥ
生マラサダ 練乳ミルク 1個 330円
／JACK IN THE DONUTS(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/4081)
★マラサダの中に、練乳のミルキーさが加わったクリームがたっぷり
かぼちゃと芋を練り込んだふわふわ軽いマラサダ生地に、濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツです。
生マラサダ 練乳ミルク 1個 330円／JACK IN THE DONUTS
Topic.2 乳製品が味の決め手！デリ＆イートインメニュー
NEW エキュート立川限定
明太クリームやきそば 1,180円（イートイン限定）／焼SOBA osakaきっちん。(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/3866)
★焼きそばの既成概念を覆す、濃厚な明太クリーム仕立て
濃厚な生クリームをベースに、ピリッと辛い明太子でアクセントを効かせたクリームソースが決め手の“新感覚焼きそば”です。クリーミーなコク、明太子の粒感、そして炒め野菜の甘みが重なり合い、一度食べればクセになる味わいです。
明太クリームやきそば 1,180円（イートイン限定）／焼SOBA osakaきっちん。
特製デミグラスソース＆チーズの極厚ハンバーグステーキ 1個 648円
／Meat & Vegetables ITO(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5166)
★肉汁溢れる「2層仕立ての極厚ハンバーグ」に、チーズをトッピング
厚みのあるルックスが目を惹く、贅沢な「2層仕立て」の極厚ハンバーグ。外はきめ細やかな細挽き、中は肉汁あふれる粗挽きにすることで、ふっくら柔らかな食感と満足感のある食べ応えを両立しました。じっくり煮込んだ濃厚デミグラスソースと、とろけるチェダーチーズの黄金コンビが、肉の旨みをさらに引き立てます。
特製デミグラスソース＆チーズの極厚ハンバーグステーキ 1個 648円／Meat & Vegetables ITO
ポテトのチーズ焼き（3種のチーズ入り） 1個 378円／Meat & Vegetables ITO(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5166)
★食卓を彩るもう一品！3種チーズのデリ
パルメザン、ゴーダ、モッツァレラの3種をブレンドしたシュレッドチーズに、ゴロッとした素材感あふれるポテトを合わせました。コク深くまろやかな味わいに仕上げた、ひと切れでもボリューム満点で食べ応えのある一品です。
ポテトのチーズ焼き（3種のチーズ入り） 1個 378円／Meat & Vegetables ITO
スモークバター 1個 720円
／ラ ブティック テラコヤ(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5168)
★いつもの料理がグレードアップ！オリジナルの特製「スモークバター」
創業70年以上の小金井のフレンチレストラン「TERAKOYA」のオリジナルで、クリエイティブな万能調味料。生乳100%のフレッシュバターを、スモーキングハウスで丹念にスモークし、風味豊かで奥深い味わいに仕上げました。まろやかな味わいと、ほのかに感じる甘みが奥深いハーモニーを奏でます。パンやクラッカーにのせて香りをダイレクトに楽しむのはもちろん、パスタの仕上げに加えると贅沢な燻香が広がります。
スモークバター 1個 720円／ラ ブティック テラコヤ
Topic.3 乳製品の枠を越えてご紹介したい、植物性ミルク「豆乳」使用！“ニュースタイル”な一品
エキュート立川限定
豆乳クリームバターと粒あんのサンド 1個 250円／パン屋キィニョン(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/4623)
★すっきり軽やかな「豆乳クリームバター」が主役！あんバターサンド
歯切れのよいヴァイツェン生地を使用し、甘じょっぱく仕上げたコッペパン。その間に、豆乳由来の植物性バター「豆乳クリームバター」と、風味豊かな北海道産「しゅまり小豆」の粒あんを贅沢にサンドしました。それぞれの素材本来の香りがふわりと広がり、軽やかな後味が魅力です。 コクがあるのにすっきりと楽しめる、大人のあんバターサンドです。
豆乳クリームバターと粒あんのサンド 1個 250円／パン屋キィニョン
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掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。
画像はイメージです。価格は税込みです。
JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー サステナビリティ方針
「サステナビリティ方針」公式サイト :
https://www.jr-cross.co.jp/corp/business/deve/sustainability
株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー
商 号：株式会社JR東日本クロスステーション
本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階
設 立：2021年（令和3年）4月1日
代表取締役社長：西野 史尚
資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）
デベロップメントカンパニーについて：
駅を利用するお客さまニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「エキュート」や「グランスタ」等のエキナカ商業施設を展開する事業を行っています。各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいます。
主な運営施設：エキュート、グランスタ