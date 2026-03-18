【都ホテル 尼崎】【運河クルーズ体験付き宿泊プラン】を販売開始　海から楽しむ尼崎の新しい魅力

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株式会社近鉄・都ホテルズ

尼崎運河クルーズイメージ


本プランは、日本で初めてパナマ運河方式の閘門として建設された「尼ロック」や産業都市・尼崎の工場地帯など、水上から尼崎の新しい魅力を発見いただける宿泊プランです。


ダイナミックな工場景観と穏やかな水辺が織りなす風景を、普段とは違う視点からご体験ください。


また、クルーズのほかにも、オプションで海釣り体験やバーベキューなどのアクティビティをお楽しみいただくことも可能です。ホテルでの上質な滞在とともに、水辺から出会う尼崎の新たな魅力を楽しむ旅をお届けします。




尼崎運河クルーズイメージ


尼崎運河クルーズイメージ


■販売概要■


【販売開始日】2026年3月19日（木）より


【内　容】　　1泊朝食付き　


　　　　　　　武庫川渡船「尼崎運河クルーズ」


　　　　　　　10:00発便　チェックアウト日のご利用


　　　　　　　※チェックイン日のご利用を希望の場合は、事前にご連絡ください。　　　　　　


【料　金】　　ツインルーム 26,000円～


　　　　 　 　「レストラン アゼリア」の朝食ブッフェをご用意します。



※乗り場まではお客様ご自身でのご移動となります。


※海釣り体験・バーベキューは本プランに含まれません。


　現地へ別途お申込みください。　


※天候などにより安全を優先し運航を見合わせる場合があります。


　運航の可否は前日17時に決定します。


　クルーズ中止の場合は、ホテル館内利用券（お一人様2,500円・お子様1,500円 / 添寝除く）を


　お渡しします。お食事などホテル館内にてご利用いただけます。




尼ロック

尼ロック


【ご予約・お問い合わせ】


　客室予約　　　　直通TEL 06-6488-3111（10：00～18：00)　


　宿泊プランURL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/stay/stayplan/


　



※写真はすべてイメージです。


※表記料金には消費税とサービス料（10％）が含まれています。






都ホテル 尼崎 イメージ


【都ホテル 尼崎】


公式HP　　　　 https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/


公式Instagram　https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/


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