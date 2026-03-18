【都ホテル 尼崎】【運河クルーズ体験付き宿泊プラン】を販売開始 海から楽しむ尼崎の新しい魅力
尼崎運河クルーズイメージ
本プランは、日本で初めてパナマ運河方式の閘門として建設された「尼ロック」や産業都市・尼崎の工場地帯など、水上から尼崎の新しい魅力を発見いただける宿泊プランです。
ダイナミックな工場景観と穏やかな水辺が織りなす風景を、普段とは違う視点からご体験ください。
また、クルーズのほかにも、オプションで海釣り体験やバーベキューなどのアクティビティをお楽しみいただくことも可能です。ホテルでの上質な滞在とともに、水辺から出会う尼崎の新たな魅力を楽しむ旅をお届けします。
尼崎運河クルーズイメージ
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■販売概要■
【販売開始日】2026年3月19日（木）より
【内 容】 1泊朝食付き
武庫川渡船「尼崎運河クルーズ」
10:00発便 チェックアウト日のご利用
※チェックイン日のご利用を希望の場合は、事前にご連絡ください。
【料 金】 ツインルーム 26,000円～
「レストラン アゼリア」の朝食ブッフェをご用意します。
※乗り場まではお客様ご自身でのご移動となります。
※海釣り体験・バーベキューは本プランに含まれません。
現地へ別途お申込みください。
※天候などにより安全を優先し運航を見合わせる場合があります。
運航の可否は前日17時に決定します。
クルーズ中止の場合は、ホテル館内利用券（お一人様2,500円・お子様1,500円 / 添寝除く）を
お渡しします。お食事などホテル館内にてご利用いただけます。
尼ロック
尼ロック
【ご予約・お問い合わせ】
客室予約 直通TEL 06-6488-3111（10：00～18：00)
宿泊プランURL https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/stay/stayplan/
※写真はすべてイメージです。
※表記料金には消費税とサービス料（10％）が含まれています。
都ホテル 尼崎 イメージ
【都ホテル 尼崎】
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki/
公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotelamagasaki/
公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotel.amagasaki/