相模原市でモバイルチケットが使えるようになります！「定期券」の取扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社であるレシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭）は、相模原市（本庁：神奈川県相模原市、市長：本村 賢太郎）が運営する相模原市の乗合タクシーにおいて、スマホ乗車券アプリ「QUICK RIDE」を導入し、2026年3月18日より「定期券」の取扱いを開始することをお知らせいたします。

相模原市の各種モバイルチケットは、「QUICK RIDE」限定での販売です。事前にキャッシュレスで購入できるため、チケット購入のために販売窓口に赴く必要がありません。使い方は、降車時にスマホの画面を乗務員に見せるだけです。購入から利用までを非接触で完結でき、利用者と事業者の便利で安全・安心な暮らしに貢献します。

取扱いチケットについて

QUICK RIDEサービスイメージ定期券[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/91_1_1dc9fbc2281e8a06d8e7dc4eec2b57cd.jpg?v=202603180251 ]チケットイメージ

＜スマホ乗車券アプリ「QUICK RIDE」の使い方＞

- 降車時にモバイルチケットをスマホ画面に表示し、乗務員に呈示- 乗務員が、呈示されたスマホ画面を確認してから降車

＜スマホ乗車券アプリ「QUICK RIDE」について＞

QUICK RIDEサービスイメージ

「QUICK RIDE」は、バス・鉄道の定期券・回数券などをモバイル化し、スマホで購入・利用できるアプリです。キャッシュレス決済を、設備投資不要で簡単に導入できます。チケットの新規発行・販売内容更新・売上実績確認は、専用のWEBポータルサイトから事業者自身で簡単に行うことができるため、ペーパーレス化・窓口混雑解消による係員の業務負担軽減など、事業者の業務改善に貢献します。また、いつでも・どこでもチケットの購入が可能になるため、利用者の利便性向上にもつながります。

2020年からサービスを開始したQUICK RIDEは、全国のバス・鉄道事業者45社局以上での採用、累計販売枚数85万枚以上の実績があります。（2026年1月時点）

QUICK RIDE特設サイトはこちらから

https://www.quickride.jp/

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/91_2_b4d2a5073dc7ce8eef4f703a4ddfe413.jpg?v=202603180251 ]