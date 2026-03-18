AI・ジョブ型時代の秘書の新しい役割と価値を提唱する能町光香氏を講師に迎え、ジョブ型時代に求められる＜秘書思考＞をテーマに、「第1回秘書勉強会」を開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、“秘書の日”にあたる本年4月22日（水）、AP東京八重洲（東京都中央区京橋1-10-7）で、秘書の方を対象に、「ジョブ型時代に求められる＜秘書思考＞とは？ ～進化する秘書の役割～」をテーマにした「第1回秘書勉強会」を開催します。

秘書を取り巻く環境は、コロナ禍、ジョブ型人事制度、AI活用などにより大きく変化し、業務やタスク内容が変わった方も少なくありません。本勉強会では、AIに取って代わられないサポート力を発揮するために、ジョブ型時代の秘書はどのように進化すればよいかを学んでいただきます。

講師は、小会の「プロフェッショナル秘書セミナー」の講師で、21万部のベストセラーとなった『誰からも「気がきく」と言われる45の習慣～思わずマネしたくなる一流秘書の技術』（クロスメディア・パブリッシング）の著者である能町光香氏が務めます。能町氏は、AI・ジョブ型時代の秘書の新しい役割と価値を提唱する教育者・研究者として、日本企業に求められる「次世代型秘書教育」の確立と秘書人事改革を推進し、研修やコンサルティングを通じて実践的知見を発信しています。

参加ご希望の方は、以下をご参照のうえ、お申し込みください。

■「ジョブ型時代に求められる＜秘書思考＞とは？ ～進化する秘書の役割～」概要

・日時：2026年4月22日（水）15：30～19：00

・会場：AP東京八重洲（東京駅八重洲中央口より徒歩6分）

・定員：60名

・対象：企業、団体の秘書の方

▼個人の方、コンサルタント・講師業、人事・秘書向けのサービスを提供する会社と小会が判

断する方からのお申し込みはお断りいたします。

・参加料：【小会会員・セミナー参加者※】第1部のみ 無料／ 第1部＋第2部5,500円（税込）

【小会会員外】第1部のみ 3,300円（税込）／ 第1部＋第2部8,800円（税込）

※2025年度、小会秘書向けのセミナー（参加料33,000円以上のもの）に参加した方が対

象です。

▼第2部（交流会）のみの設定はございません。

・講師：能町光香氏（エグゼクティブサポート代表 ／ 株式会社リンク代表取締役）

・スケジュール：第1部 勉強会（15：30～17：15）

能町氏の情報提供を基に、グループディスカッションにより、これからの秘書の役割

を考えます。

第2部 交流会（17：30～19：00）

交流会として、講師および参加者による懇親会（飲食付）を実施します。

・参加申込：下記URLにアクセスのうえ、WEBからお申し込みください。

https://school.jma.or.jp/products/detail.php?product_id=152962

※webからのお申込みが難しい方は、一般社団法人日本能率協会 人事・人材開発セミナー

事務局までお問い合わせください。 E-mail：hr@jma.or.jp／TEL：06-4797-2050

（関西事務所内）

■秘書の日

秘書の日（Administrative Professionals Day）は、職場における秘書たちの働きを認め、秘書として働く女性の数を増やすことを目的に、1952年、アメリカで制定されました。日本でも、アメリカと同じ4月4週目の水曜日を「秘書の日」とし、徐々に浸透しつつあります。

■講師プロフィール

能町 光香（のうまち みつか）

青山学院大学、京都大学経営管理大学院（MBA）卒業

大学卒業後商社に入社し、シーメンス人事部での勤務を経てクィーンズランド大学へ留学。その後10年間、ティファニー、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、ノボノルディスクファーマなど欧米外資系企業にて経営層を補佐するエグゼクティブ・アシスタント兼通訳者を務める。秘書専門コンピテンシーを作成し、秘書の評価の不平等さを是正し、秘書のモチベーション向上に貢献する。経営会議での通訳や同行通訳を行い、アジア・パシフィック秘書会議に参加し、欧州ロイヤル・ファミリーの皇太子・皇太子妃の来社時に補佐するなど多彩な経験を持つ。日本では数少ない上級米国秘書検定合格者であり、米国秘書検定「マネジメント」講師を務めた。

2013年に「一流秘書養成スクール」を設立し、2018年に「日本秘書アカデミー」へ改名。秘書業界のオピニオン・リーダーとして、日本企業に必要な「次世代型秘書リテラシー教育」を進め、400社超の秘書を育成する。2019年に京都大学大学院に進学し、経営の視点から「秘書学」を研究。現在は、経営層のための包括支援コンサルティングを中心とし、組織全体へのアプローチを考慮したエグゼクティブサポート人材の育成支援ならびに組織開発支援を行っている。

ＪＭＡ担当セミナー：プロフェッショナル秘書セミナー[基礎編I]、プロフェッショナル秘書セミナー

[基礎編II]、秘書室・秘書チーム革新セミナー、秘書管理職セミナー

秘書のためのＡＩ活用術セミナー[入門編]ほか

【本件に関するお問い合せ先】

一般社団法人日本能率協会 経営・人材革新センター 人事・人材開発セミナー事務局（関西事務所）

Email：hr@jma.or.jp／TEL:06-4797-2050