ハーモニーランドの35周年を祝う「Harmonyland 35th Anniversary」第二弾情報を解禁！35周年キービジュアル初公開！ハローキティの新作アニバーサリー衣装のお披露目も

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県日出町）」では、2026年4月26日（日）に迎える開園35周年をお祝いして、2026年4月24日（金）より期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary（ハーモニーランド サーティーフィフス アニバーサリー）」を開催いたします。本リリースでは、35周年キービジュアルの初公開をはじめ、ハローキティの新作アニバーサリーコスチュームのお披露目や特別なイベントの詳細を発表します。

詳細ページ： https://www.harmonyland.jp/sp/hl35th/index.html

「Harmonyland 35th Anniversary」は、「35年のありがとうを未来へ」をテーマに開催する期間限定イベントです。35周年を機に、ハーモニーランドをより深くお楽みいただけるイベントが盛りだくさんです。

開園記念日の4月26日（日）には、代表取締役社長 小巻亜矢と、大分県 佐藤樹一郎知事、日出町 安部徹也町長が登場する35周年開園セレモニーを開催します。セレモニーには、ハローキティをはじめとする22キャラクターが登場予定で、記念すべきアニバーサリーの節目を華やかに祝います。

さらに、ハーモニーランドが開園35周年を迎えるにあたり、記念となるキービジュアルを初公開します。本ビジュアルでは、ハローキティを中心に、人気キャラクターたちが集結。ハーモニーランドのシンボルである大観覧車「ワンダーパノラマ」や花火を背景に、35年間の感謝と未来への広がりをアニバーサリームードあふれる世界観で表現しています。

あわせて、35周年を記念してハローキティのアニバーサリー新作コスチュームをお披露目します。本コスチュームは、ピンクを基調にしたレインボーカラーのフリルやリボンをあしらった華やかなドレスで、細部まで35周年の世界観を表現しています。また、新コスチュームを着用したハローキティやキャラクターたちが登場する「35thアニバーサリーグリーティング」を実施。特別なひとときをお楽しみいただけます。

その他、35周年特別バージョンのナイトショー『Fun×Fan Night Show 「GIVE YOU(ハート)」～35th ver.～』を上演します。ショーにも登場する、35周年オリジナルテーマソングの楽曲制作を音楽クリエイターの大河内航太さんが担当。楽曲は、園内BGMやグリーティング、ナイトショーなど園内だけでなく、CM動画でも展開予定です。

ハーモニーランドは、2026年に開園35周年を迎えます。これまでハーモニーランドにお越しいただいた皆さまへの感謝の気持ちを胸に、さらにこれから出会う新たな皆さまとともに、未来へつながる一歩を踏み出します。これからも変わらぬ笑顔とときめきを届け続けてまいります。

『Harmonyland 35th Anniversary』概要

【概要】

■開催期間：2026年4月24日（金）～

【実施内容】

・ハーモニーランドの開園記念日である4月26日（日）には、開園セレモニーを実施

・35周年を記念したアニバーサリーイベントのキービジュアルを初公開

・アニバーサリーを記念したハローキティの新コスチュームをお披露目、

キャラクターたちとのグリーティング

・35周年オリジナルテーマソングの楽曲制作を大河内航太さんが担当

・35周年特別バージョンのナイトショー

『Fun×Fan Night Show 「GIVE YOU(ハート)」～35th ver.～』の実施

・3日間限定で35周年デザインのノベルティを配布

ハローキティをはじめ22キャラクターが登場！開園セレモニーを実施

ハーモニーランドの開園記念日である4月26日（日）には、35周年を記念した特別セレモニーを開催します。セレモニーには、ハローキティをはじめ22キャラクターが登場予定です。 さらに当日は、株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長 小巻亜矢と、大分県 佐藤樹一郎知事、日出町 安部徹也町長が出席します。

サンリオキャラクターによるダンスパフォーマンスやフォトセッションも実施し、35周年の節目を祝う特別なひとときを演出します。

■実施日時：4月26日（日） 10:30～

■実施場所：キティキャッスル前（雨天時はハーモニービレッジ）

■出演キャラクター：ハローキティ、ディアダニエル、ハローミミィ、マイメロディ、クロミ、

マイスウィートピアノ、シナモロール、ポムポムプリン、

リトルツインスターズ、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、

ハンギョドン、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、ウサハナ、

ウィッシュミーメル、モップ、ぼんぼんりぼん、コロコロクリリン、

いちごの王さま

35周年を記念したアニバーサリーイベントのキービジュアルを初公開！

35周年を記念したキービジュアルを初公開します。本ビジュアルでは、ハローキティを中心にサンリオの人気キャラクターたちが集結。ハーモニーランドのシンボルである大観覧車「ワンダーパノラマ」や花火を背景に、アニバーサリームードあふれる世界観で、35年間の感謝と未来へ向けた新たな一歩を表現しています。

さらに「35年分のありがとう」をテーマにしたCM動画も地域限定で放送予定ですのでお楽しみに。

アニバーサリーを記念したハローキティの新コスチュームをお披露目！ キャラクターたちとのグリーティングも

35周年を記念し、ハローキティのアニバーサリー新作コスチュームをお披露目します。本コスチュームは、ピンクを基調にレインボーカラーのフリルやリボンをあしらった華やかなドレススタイルです。スカート部分には幾重にも重なるチュールとカラフルな装飾を施すことで、特別感を表現しました。フラワーモチーフのリボンなど、細部まで35周年の世界観を表現しています。

また、新コスチュームを着用したハローキティやキャラクターたちが登場する「35thアニバーサリーグリーティング」を実施。35周年オリジナルテーマソングに合わせたダンスパフォーマンスの後、囲みグリーティングを行い、来園された方々との特別なひとときをお届けします。

■実施日時：4月24日（金）～6月30日（火）（ゴールデンウィーク期間は除く）

■実施場所：ハーモニービレッジ

■出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ 他

35周年オリジナルテーマソングの楽曲制作を大河内航太さんが担当

35周年オリジナルテーマソングは、楽曲制作を音楽クリエイターの大河内航太さんが担当。楽曲は、園内BGMやグリーティング、ナイトショーなど園内だけでなく、CM動画でも展開する予定です。音楽を通じて、35周年の世界観をより印象的に演出します。本楽曲では、これまでの感謝と未来への広がりを感じさせるメロディで、周年のメッセージを表現しています。

大河内航太 プロフィール

大学在学中に音楽を志し、オーストラリア留学を経てラジオエンジニアを務める傍ら音楽制作を開始。

第44回日本有線大賞有線音楽優秀賞を受賞した、フジテレビ系ドラマ「グッドライフ」の主題歌「また明日…/JUJU」の作曲や、第31回日本ゴールドディスク大賞ベスト5アルバム賞を受賞したアルバムTHE JSB LEGACY,「Beautiful Life/三代目J Soul Brothers」の作詞の他、柴崎コウ・T-ARA・FTISLAND・PKCZ・V6・NMB48・TrySail・水樹奈々・花澤香菜・P丸様・すとぷり等数多くの作品を手掛ける。

Fun×Fan Night Show 「GIVE YOU(ハート)」～35th ver.～

35周年特別バージョンのナイトショー『Fun×Fan Night Show 「GIVE YOU(ハート)」～35th ver.～』を上演します。35周年アニバーサリー楽曲の追加など、一部構成を変更し、周年ならではの特別演出でお届けします。

■上演期間：2026年4月25日（土）～（特定日のみ上演）

■上演時間：19:30～19:50

■上演場所：キティキャッスル

■出演キャラクター：ハローキティ、ディアダニエル、クロミ、シナモロール

3日間限定で35周年デザインのノベルティを配布

4月24日（金）～26日（日）の3日間、来園いただいた方にノベルティとして、35周年デザインのクリアカードを配布します。日ごとに異なるビジュアルで、イベントのスタートを彩ります。

■実施日： 4月24日（金）～26日（日）

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※価格は全て税込です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、3月18日（水）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-503-2636cb197689d372a95050a1fd7cc6d7.pdf