ライスパワー(R)研究開発元・勇心酒造のオリジナルブランドが伊勢丹新宿店「イセタン ビューティー アポセカリー」で取り扱いスタート

勇心酒造株式会社

2026年3月25日（水）に伊勢丹新宿店 本館地下2階「イセタン ビューティー アポセカリー」がリフレッシュオープンするのに伴い、同日より勇心酒造株式会社（所在地：香川県綾歌郡、代表取締役社長：徳山孝仁）のオリジナルブランド「ライース(R)」「アトピスマイルフォルテ(R)」「イニューリィ(R)」などのライスパワー製品が取り扱い開始となります。

イセタン ビューティー アポセカリーが今回のリフレッシュオープンで掲げる新コンセプト、“統合的発想で美と健康に寄り添う かかりつけショップ”に沿うブランドのひとつとして、＜発酵複合物が生み出す多様な成分の働き＝発酵シナジーに着目し、肌本来の力を引き出す＞ライスパワー製品がラインアップに加わることになりました。

販売開始にあわせ、限定キットやご来店特典など、各種キャンペーンも実施いたします。

ぜひこの機会に店頭にて、ライスパワーのスキンケアをお試しください。

【販売開始記念キャンペーン概要】

期間：2026年3月25日（水）～

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

営業時間：午前10時～午後8時

※3月25日（水）イセタン ビューティー アポセカリーは午後5時30分までの営業となります。

■ご来店特典

期間中、伊勢丹新宿店ライスパワーコーナーにご来店いただいた方に、ライスパワーNo.11+高濃度配合シワ改善美容液「ライース リンクルクロス」のサンプルを差しあげます。

〇おひとり様1回まで 〇先着500名様

■カウンセリング特典

期間中、店頭にてカウンセリングを受けていただいた方に、お肌のお悩みに合わせたサンプルを2種類×2回分差しあげます。

■限定キット

イセタン ビューティー アポセカリーリフレッシュオープン記念限定キット

税込30,800円（税抜28,000円）

＊イセタン ビューティー アポセカリーおよびISETAN BEAUTY online限定

＜キット内容＞

・ライース リペア コンセントレーションD+ 30mL（現品） 販売名：リペアＣＤ＋

・ライース リペア コンセントレーションW+ 30mL（現品） 販売名：リペアＣＷ＋

・ライース リペア インナーモイスチュアローションNo.11 50mL（ショートサイズ） ×2 販売名：リペアＬ

［以上すべて医薬部外品］

・コットン巾着

〇お一人様2点限り 〇限定10キット

※なくなり次第終了

■「ライスパワー」について

ライスパワーエキスは、米を原料に独自の発酵・熟成技術を施すことで得られる発酵複合成分です。単一の成分に頼るのではなく、発酵の過程で生まれる多様な有用成分が互いに響き合い、肌本来の美しさを引き出します。

現在では、医薬部外品有効成分をはじめとする全14種類が実用化され、OEMや自社ブランドにおいて、化粧品やインナーケアなどさまざまな製品として展開されています。

【お取り扱い】

公式通販 https://www.ricepowershop.jp/

取り扱い店舗一覧 https://www.ricepowershop.jp//products/skincare/atopismilef/shop.html

ISETAN BEAUTY online https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/003402/list.html

【参考資料】勇心酒造株式会社とは

安政元年（1854年）に造り酒屋として創業。

長年にわたり醸造発酵に向き合う中で、微生物の働きや組み合わせ、気温や湿度、熟成の時間といった無数の要因が響き合う発酵の世界に底知れぬ可能性を見いだし、1974年には米の力を人の身体に役立てるための発酵研究を本格的に開始しました。

杜氏による伝統技術をベースにしながらも、発酵を一から体系化し直すという前例のない挑戦の末、独自成分「ライスパワーエキス」が誕生しました。

現在では、研究開発から製造、品質管理まで一貫した体制のもとで製品づくりを行っています。

企業スローガン「発酵は科学のその先へ」を掲げ、科学では捉えきれない発酵の未知なる力を確かな効果として次世代へつなぐべく、日々実直に研究を続けています。

勇心酒造株式会社HP： http://www.yushin-brewer.com/

製品情報：https://www.ricepowershop.jp/

【製造販売元／製品お問い合わせ先】

勇心酒造株式会社

〒761-2307 香川県綾歌郡綾川町小野2088-1

フリーダイヤル 0120-73-4141

（受付時間 月 - 金 8:30 - 19:00 、土 9:00-18:00 、日・祝・年末年始・夏季休暇休み）

ライスパワー、ライース、アトピスマイルフォルテ、イニューリィは勇心酒造株式会社の商標です。