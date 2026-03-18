千葉大学教員・学生グループが開発したクラフトビール 「門出のガーネット」3月19日（木）より発売開始～飲食店向けの樽販売のほか、千葉大生協でも限定2,800本を販売～

国立大学法人千葉大学

千葉大学大学院理学研究院の萩原学教授と学生有志によって結成されたクラフトビール開発プロジェクト「CURAFT（クラフト）」は、千葉大学卒業生が勤務する「軽井沢ブルワリー」クラフトビール「門出のガーネット」を開発しました。

本商品は2026年3月19日（木）より千葉大学西千葉キャンパス内の生協ライフセンターで2,800本（瓶）での数量限定販売をするほか、千葉市内のクラフトビール専門店「Beer and Ale Latta」での店内提供、さらに飲食店向けのケグ（樽）販売も行います。

■千葉大ビールプロジェクト「CURAFT（クラフト）」について

CURAFTは、萩原教授が発起人となり2021年にスタートした、学部生・大学院生・教員が集まって活動しているクラフトビールづくりプロジェクトです。各メンバーの専門性を活かし、レシピ開発、販路検討、ラベルデザインなど幅広い業務を担当しています。現在は教員2名・学生14名の計16名が活動中で、彼らの手によって商品化されるビールは「CURAFTシリーズ」として展開されています。

これまでに、千葉市と足利市の市制100周年を記念して開発したビール「あしたのみち（足楽味千）」や、萩原教授の専門である数学（束論）を応用して材料選定を行った「Chiba Dorado 0（チバドラドゼロ）」、大学の醸造施設を活用した「Go! Go! CURAFT No.1!」など、学術的な視点と地域連携を活かしたユニークなクラフトビールを開発してきました。

CURAFT は、「千葉大の研究・活動発のクラフトビールをつくり、千葉大ファンのつながりと応援をサポートします」をミッションに掲げています。

■「門出のガーネット」について

「門出のガーネット」は、CURAFTと軽井沢ブルワリーの共同開発による限定生産のフルーツエールです。コラボレーションのきっかけは、同ブルワリーの醸造技術課に所属する岡慎一郎氏が千葉大学の卒業生であったことでした。

今回のコンセプトは「新たなステージへ進む人を祝福する一杯」。卒業や新生活の始まりを迎える3月の季節に合わせ、未来へ踏み出す人へのエールを、本学の大学カラーでもある「ガーネット」に重ねて表現しました。

「門出のガーネット」は、乾杯の瞬間に広がるレモンキャンディーのようなホップの爽やかな香りと、桃やさくらんぼを思わせる甘い果実の香りが特徴で、新しい一歩を踏み出す人に寄り添う味わいに仕上げています。クラフトビール初心者にも飲みやすく、祝いの席にふさわしい一杯です。

なお、本商品の開発には、レシピ設計だけでなく仕込みやパッケージ制作にも学生が主体的に参加しています。

ラベルデザインは、本学教育学部の津川未妃さんが担当しました。入学、卒業、新しい場所、新しい生活といった「門出」の場面に寄り添うクラフトビールを目指し、大学カラーであるガーネットを基調としたデザインを採用。宝石をモチーフにしたビジュアルで祝いの場にふさわしい高級感を演出するとともに、商品名は印象的な飾り文字で表現しました。

また、今回のラベルでは前作では使用していなかった印刷技術も取り入れるなど、新たな表現にも挑戦しています。

▼プロジェクトの最新情報はこちら

ホームページ：https://manau.jp/curaft-2025/

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