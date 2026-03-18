春やすみは家族や友達と東京ドームシティへ！『東京ドームシティの春やすみ 2026』開催

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）では、2026年3月20日（金・祝）から3月29日(日)まで、家族や友達と楽しめる企画やキャンペーンが盛りだくさんの『東京ドームシティの春やすみ 2026』を開催します。

開催期間中は、「たのしくはじめるサステナブル」をテーマにした親子向けのワークショップや、キャラバンカーによる絵本の読み聞かせ、子ども服の譲渡会など、家族みんなで楽しみながら環境やSDGsについて学べるコンテンツを用意しています。さらに、東京ドームシティ アトラクションズでは、観覧車「ビッグ・オー」のカラオケへの卒業ソングの搭載など、春の思い出づくりにぴったりのキャンペーンも開催します。その他にも、パントマイムや大道芸、ライブパフォーマンスなど無料で楽しめるイベントも盛りだくさん。心地よい春のおでかけは、笑顔あふれる東京ドームシティで楽しい時間をお過ごしください。

■『東京ドームシティの春やすみ 2026』 開催概要

日時：2026年3月20日(金・祝)～29日(日) ※イベントにより開催期間が異なります。

場所：東京ドームシティ内各所

特設サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/spring/

■東京ドームシティの春やすみ 2026 ～たのしくはじめるサステナブル～

親子で楽しみながらSDGsや環境について学べるコンテンツをセントラルパークやラクーアガーデンで実施します。

〇絵本のキャラバンカーがラクーアガーデンに登場！本とあそぼう 全国訪問おはなし隊

講談社によるSDGsの「質の高い教育をみんなに」の実現へ向けた取り組みとして、子どもが絵本と仲良くなるきっかけをつくる、550冊以上の絵本を載せたキャラバンカーがラクーアガーデンに登場します。「隊長さん」による絵本の読み聞かせイベントも開催します。

日時：2026年3月20日(金・祝)～22日(日)、28日(土)・29日(日) 10：00～18：00

おはなし会（絵本の読み聞かせイベント）は全日11：00～／13：00～／15：00～

場所：ラクーアガーデン 成城石井前イベントスペース

〇TOYOTA UPCYCLE レザークラフトワークショップ

自動車の製造工程で発生するレザー端材から「アップサイクルキーホルダー」を作る工作体験です。捨てられるはずだったクルマ関連の素材を再利用することで、アップサイクルや環境のことを学びながら、カーボンニュートラルやSDGsについて考えるきっかけを提供します。4種類の形に型抜きされたパーツを使うため、ハサミを使わずに未就学のお子さまでもお楽しみいただけます。

日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 11：00～17：30 ※11：00より整理券を配布します。

場所：東京ドームシティ セントラルパーク

参加条件：東京ドームシティ ショップ&レストランの2,000円以上のレシート提示（合算可）

対象年齢：小学生まで（保護者同伴必須）

〇子ども服の譲渡会

着なくなった子ども服を、子育て世代の方へ橋渡しする取り組みを実施します。レシートをご提示いただくことで、3着まで無料でお持ち帰りいただけます。また、ご自宅でサイズアウトした子ども服の無料回収も行います。子ども服をご提供いただいた方には、1着プレゼントします。

日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 11：00～17：00 （1日1回まで参加可）

場所：東京ドームシティ セントラルパーク

参加条件：東京ドームシティ ショップ&レストランの1,000円以上のレシート提示（合算可）

回収条件：【回収可】新生児から160cmのこども服、洗濯済みのもの、傷や汚れのないもの

【回収不可】体操着、下着、靴下、水着、布おむつ、制服、おもちゃ、靴、バッグ、雑貨

〇未来の宇宙船開発ラボ！ ワクワクの宇宙船をカタチに

東京ドームシティとアトリエヤマダがコラボレーションし、一瞬で夢中になる体験型プログラム「MUGEN WONDER PARK PROJECT」を開催します。“自分の中のワクワクをカタチにする”ことをテーマに、端材活用・造形・動く仕組み・色づけなどの創造体験を通して、ただ作るだけでなく、考えて、試して、改良するプロセスそのものを楽しめるプログラムです。

日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 11：00～17：00 (受付終了)

※各日材料が無くなり次第終了

場所：セントラルパーク

料金：800円

対象年齢：4歳以上

宇宙船開発ワークショップの内容：

端材やダンボール、スタイロフォーム（建築模型用材料）など、さまざまな素材を組み合わせて、オリジナルの宇宙船を制作。自由な発想で造形し、世界にひとつだけの宇宙船を作ります。完成後は「水に浮かべるテスト浮航」にも挑戦できます。

■東京ドームシティ アトラクションズ 観覧車「ビッグ・オー」 のカラオケに期間限定で卒業ソングを搭載！

全40台のゴンドラにカラオケを搭載した「ビッグ・オー」では、春やすみの期間、卒業ソングをお楽しみいただけます。

日時：2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

場所：東京ドームシティ アトラクションズ ビッグ・オー

料金：1,000円（ワンデーパスポート・ナイト割引パスポート・まるごとパスポート利用可）

■アソボ～ノ！・ セントラルパーク 『シナぷしゅ』 グリーティング ～ぷしゅぷしゅ写真撮影会～

テレビ東京系列で放送中の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』から「ぷしゅぷしゅ」が登場！「ぷしゅぷしゅ」と一緒に記念撮影をしよう！

日時・場所：2026年3月20日(金・祝)～22日(日)

アソボ～ノ

10：00～10：30／11：30～12：00

セントラルパーク

13：00～13：30／14：30～15：00／16：00～16：30

参加条件

アソボ～ノ！：

アソボ～ノ！にご入館いただいた方（登場時間は、各回約30分間を予定。先着順でのご案内。）

※登場時間内にご案内できる人数には限りがあります。混雑状況により、時間内にご案内できないと判断した場合は、登場時間中でも列の受付を終了する可能性があります。

セントラルパーク：

東京ドームシティ ショップ＆レストランのレシート(2,000円以上合算可)をご提示のお客様に整理券を配布します。整理券は12：00からセントラルパークにて配布予定です。

『シナぷしゅ』公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

(C)TV TOKYO

■アソボ～ノ！『劇場版 スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』公開記念 スポンジ・ボブ グリーティング

劇場版最新作の公開を記念して、アソボ～ノ！にスポンジ・ボブが登場！

日時：2026年3月28日(土)・29日(日)

11：00～／14:00～／16:00～

場所：アソボ～ノ！

参加条件：アソボ～ノ！にご入館いただいた方は

無料で参加いただけます。

劇場版公式サイト：https://spongebobmovie.jp/

■バイキングゾーンの春やすみ

〇ライブ&パフォーマンス

うたうヒゲとおどるマリオネットのジャグバンド「TheWorthless」による演奏をはじめ、「サニーちゃんのリトミック」「双子の読み聞かせ」「絵本うたユニットぱくぱくとあんな」による読み聞かせや、目の前でつくってもらえるバルーングリーティングなどのパフォーマンスも盛りだくさんです。

日時：2026年3月20日(金・祝)～22日(日)

読み聞かせイベントは全日12：00～／15：00～

バルーングリーティングは全日13：00～／16：00～

「TheWorthless」による演奏は全日14：00～／17：00～

場所：東京ドームシティ バイキングゾーン 芝生エリア、階段ステージ

〇ワークショップ

つくって描いて遊べる、参加型のワークショップがずらりと並びます。対象店舗にて当日のお買い物レシートを提示することで、ワークショップ（バルーンアート・カズーショップ・ぬりえのアトリエ・絵本作家の似顔絵・モンスター似顔絵）の参加費が割引になる特典もあり、雑貨やグルメを楽しみながらお得に遊ぶことができます。その他にも、無料で参加できるワークショップ（海賊の帽子をつくろう）や、自由に遊べる紙でできた遊具「ポータブル・パーク」も設置します。

日時：2026年3月20日(金・祝)～22日(日) 11：00～18：00

場所：東京ドームシティ バイキングゾーン 芝生エリア

〇バイキングゾーンの宝探し

バイキングゾーンの店舗（フード&グッズトレーラー）に隠された13個の「海賊のお宝」を探すデジタルラリーです。5つ集めたら「ニジノ絵本屋」にて、かわいいおやつをプレゼント！

日時：2026年3月14日(土)～29日(日) 11：00～18：00

場所：東京ドームシティ バイキングゾーン

■「SAMURAI BLUE TO THE FUTURE」 展示

サッカー日本代表を応援する特別なクルマ「SAMURAI BLUE TO THE FUTURE」が東京ドームシティに登場します。車体はBLUE(青)を基調に、歴代の日本代表ユニフォームをモチーフにしたラッピングが施されています。

日時：2026年3月28日(土)～31日(火) 10：00～21：00

場所：東京ドームシティ セントラルパーク

※展示時間は変更になる可能性があります。

■JFAチャレンジゲーム めざせクラッキ！

東京ドームシティのセントラルパークにて、JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」で実施しているサッカー体験プログラム 「JFA チャレンジゲーム めざせクラッキ！」を「東京ドームシティの春やすみ 2026」と連動し、春やすみの特別バージョンとして開催します。さまざまな運動の基本となる動作や、手・足を使ったボール遊び、跳んだり走ったりする動作など、子どもたちの成長に必要な動きや身体の動かし方を身につけられるプログラムです。

当日は、JFAキッズアンバサダーのエースバーンが遊びに来てくれます。参加していただいた方には、日本代表マルチバッグのプレゼントも！サッカーが初めてのお子さまでも楽しめるチャレンジがいっぱいです。

日時：2026年3月28日(土) 11：00～17：10

場所：東京ドームシティ セントラルパーク

参加条件：無料（事前申し込み制）

申し込みサイト： https://blueing.jfa.jp/event

対象年齢：4～8歳（保護者同伴必須）

※本プログラムへのご参加には、事前予約または当日に発券機予約が必要です。予定人数に達し次第、受付終了となります。

【施設概要】

施設名：東京ドームシティ

住所：東京都文京区後楽1-3-61

公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL 03-5800-9999

※画像はイメージです。

※記載の価格は全て税込みです。

※内容が変更になる場合があります。最新の情報は、特設サイトをご確認ください。