au PAY マーケット、AIによる店舗運営支援を加速。出店店舗向けにAI分析・アクション提案機能の提供開始

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」の店舗管理システム「Wow! manager」において、AIを活用した新たな店舗分析・アクション提案機能（以下、本機能）を2026年3月18日より提供開始します。

本機能は、店舗ごとに蓄積された膨大な販売データに加え、同一カテゴリ内のトレンド比較データをAIが多角的に分析し、抽出された現状の課題に対して「どの商品を、いつ、どのように改善すべきか」という具体的な売上改善アクションをAIが自動で導き出し、提案します。

これにより、これまで店舗さまがデータ分析に費やしていた時間を大幅に削減し、客観的なエビデンスに基づいた「攻めの店舗運営」を即座に実行できる環境を提供し、店舗の自走と持続的な成長をサポートします。

■背景

多くの店舗さまにおいて「分析に時間がかかる」「どのデータを見ればいいかわからない」という課題があり、日々の忙しい運営業務の中で、複雑なデータ分析を継続することは、店舗さまにとって大きな負担となりデータの有効活用を阻む大きな壁となっていました。

今回のリニューアルでは、AIが店舗さまに代わって、膨大な情報の中から売上アップにつながる予兆や今すぐ打つべき手立てを導き出します。これにより、店舗さまは課題の把握から具体的な販促施策の実行までを迷わず、スピーディーに繋げることが可能となります。

■3つの主な新たな機能

1．AIによる自動分析＆アクション提案

新設される「店舗分析サマリ」ページでは、AIが前月の実績や競合店舗との比較に基づいた多角的な評価を自動で行います。

（１）分析サマリ

「なぜ売上が上がったのか（下がったのか）」という要因や、自店舗の強み・弱みを、AIが分かりやすい文章で解説します。

（２）アクションプラン

AI分析の結果、今月実施すべきアクションをAIが具体的にアドバイスを実施します。

「次に何をすべきか」の指針が明確になることで、施策の検討に要する時間を大幅に短縮し、迅速な店舗運営をサポートします。

2．直感的な流通主要指標と同一カテゴリ内トレンド比較

売上、来訪回数、CVR（転換率）、客単価といった主要KPIを、前月比・前年比のほか、同一カテゴリ内の市場傾向と合わせてグラフや数値で表示します。自身の店舗が市場の中でどのような立ち位置にいるかを一目で把握でき、データに基づいた改善アクションを促します。

3．時間帯別売上情報のリアルタイム提供

当日・当月の売上速報を時間帯別に確認できるようになります。キャンペーン中の反応をリアルタイムで追い、タイムリーな在庫調整や施策のブラッシュアップが可能になります。

auコマース＆ライフは、今後もご出店店舗さまと共に「暮らしが満たされるお買い物体験」を提供する総合ショッピングサイトを目指し、ご出店店舗さまの効率的な店舗運営に寄与するデジタルトランスフォーメーションを推進していきます。

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

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