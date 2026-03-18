客室がギャラリーに変わる「PLUS ART FAIR 2026」を2026年4月3日（金）より3日間限定開催【クロスホテル札幌】

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル札幌（所在地：北海道札幌市中央区、総支配人：三上 直也）は、2026年4月3日（金）から2026年4月5日（日）まで、13階の8室をアーティストが自らの世界観で作品を展示、販売するアートイベント「PLUS ART FAIR 2026」を開催します。

昨年のアートフェアの様子昨年のアートフェアの様子

本イベントは、ホテルの客室8室をアーティストがそれぞれのギャラリーに仕立て、作品の展示・販売を行う北海道唯一のアートフェアです。水彩画、木版画、木製家具、グラフィックデザインなど多彩な分野で活躍する作家が参加し、来場者は作品鑑賞とともにアーティストとの交流も楽しめます。

会場では客室展示に参加する12組の作家に加え、DJ演奏やライブパフォーマンスなど3組のアーティストが参加し、合計15組による作品やパフォーマンスが披露されます。

北海道には絵画、版画、木工、テキスタイル、グラフィックデザインなど多様な分野で活動する優れた作家が数多く存在する一方、道内でアーティストが一堂に会し、来場者と直接交流しながら作品を展示・販売できる大規模なアートフェアの機会は限られています。「PLUS ART FAIR 2026」はこうした背景のもと、ホテルの客室という親密な空間を活用し、美術館やギャラリーとは異なる鑑賞体験とアートとの新たな出会いの場を創出します。

参加作家には、木版画・造形作家の結城幸司氏、世界各地で書の表現を追求する八戸香太郎氏、無垢材の家具やクラフト製品を手がける清水宏晃氏、国内外でビジュアル制作など幅広く活動する前田麦氏など、北海道にゆかりのある作家が名を連ねます。

クロスホテル札幌では「NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONS」をコンセプトに、地域に根ざした作家の活動を発信し、アートとの出会いの機会を提供します。

「PLUS ART FAIR 2026」について

開催日時：2026年4月3日（金）13:00～19:00

4月4日（土）～5日（日）11:00～18:00

開 場 ：クロスホテル札幌 13階

入場料 ：無料

受 付 : 2Fロビー

イベント専用カウンターにて受付

主 催 ：クロスホテル札幌、

PLUS ART FAIR運営事務局

お問い合わせ：TEL 011-272-0010

公式ウェブサイト：https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/event/12598/

昨年のアートフェアの様子

本イベントでは、クロスホテル札幌13階の客室を展示空間として使用します。各部屋にアーティストが在廊し、作品の展示・販売を行います。来場者は各室を巡りながら、部屋ごとに異なる作家の世界観に触れることができます。展示室として使用する部屋の割り当ては以下のとおりです。

【アーティストルーム】

1304号室：HUMFIL. weave&tuft + 綴-tsuzuru- + YⓊ__tachibana（インテリアオブジェ）

1305号室：八戸香太郎（書・現代美術）

1306号室：Futaba. × celebrate with × Woshi（水彩画×ファッション）

1307号室：前田麦（イラストレーション・立体）

1308号室：清水宏晃（木工家具・クラフト製品）

1310号室：RIVERTREETREE（グラフィックデザイン）

1311号室：結城幸司（木版画・造形）

1312号室：オオニシアツミ（古道具・絵画）

【ディスカバリールーム】

1302号室：PLUS ART MARCHE（焼き菓子・パン・雑貨など）

1303号室：PLUS ART BOOK ROOM（アートブックを中心とした書籍）

前田麦氏の作品清水宏晃氏の作品八戸香太郎氏の作品＜本イベント独自の取り組み＞

1306号室では、水彩画家のFutaba.氏と、シルク素材のナイトウエアブランド「celebrate with」、インナーウエアブランド「Woshi」が共同で展示を行います。アートとファッションを組み合わせた分野横断的な展示は、本イベントの特徴的な取り組みのひとつです。

また1303号室では、アートブックを自由に閲覧・購入できる「PLUS ART BOOK ROOM」を設け、作品の購入だけでなく、アートに関する知識や関心を広げる場も用意しています。

Futaba.氏の作品

アート展示に加えて、イベント期間中は2つの関連企画を実施します。「PLUS ART MARCHE」は、北海道内の店舗が出店するマルシェで、コーヒーや焼き菓子、パン、雑貨などを販売する予定です。「PLUS ART EVENTS」では、DJによる音楽演奏やライブパフォーマンス、制作体験ができるワークショップなど、会期中にさまざまな催しを開催します。各企画の詳細は、公式インスタグラム(https://www.instagram.com/plusart_sapporo/)で順次公開する予定です。

クロスホテル札幌について：

「心おどる 北海道クオリティに出逢う場所」をコンセプトに、地域を感じるおもてなしや、ご滞在を特別な日に変える演出など、北海道の魅力を体験いただける全181室のライフスタイルホテルです。

北海道ならではのフードやドリンクをフリーフロースタイルで楽しめるラウンジサービス、北海道で活躍をするアーティストと制作した客室、最上階18階には札幌の街を望む展望大浴場。そして、個性や感性を刺激する、五感で楽しむカルチャーイベントの実施など、地域とヒトとの心躍るつながりをご提供してまいります。

公式ウェブサイト： https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/crosshotel_sapporo/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や街とつながり、ここだけの、かけがえのない滞在を叶えるライフスタイルブランド。NEW DISCOVERIES, NEW CONNECTIONSをブランドコンセプトに、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、京都、大阪の中心地で、全ての人が垣根なく集まり、手の届く非日常体験をご提供します。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ORIX HOTELS & RESORTS

クロスホテル札幌 広報担当 柏崎 ( mariko_kashiwazaki@x-hotel.jp ) Tel: 011-272-0010（代表）