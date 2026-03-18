資産の取得に関するお知らせ（学生向け賃貸レジデンス）

株式会社西武不動産

株式会社西武不動産（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）は、下記のとおり資産 （信託受益権）を取得しましたのでお知らせいたします。

当社は「西武グループ長期戦略2035、中期経営計画（2024～2026年度）」に基づき資産の取得を進めており、2025年度においても資産の取得やエクイティ投資を実行しております。また賃貸レジデンスについては、西武鉄道沿線エリアにおいて主に都内や主要駅付近を中心に取得を進めております。魅力的な住環境の提供を通じて、「住みたいまち・訪れたいまち」の実現をテーマに、これからも西武鉄道沿線に住む“きっかけ”をご提供するとともに、活気ある沿線づくりに努めてまいります。

また、引き続き多種多様なスキームを活用し、資産の流動化とその資金を活用した再投資を持続的に行うキャピタルリサイクルによって成長を図るビジネスモデルを推進していくとともに、不動産価値ならびに企業価値の最大化を実現すべく、成長投資を積極的に進めてまいります。

＜物件概要＞

西武池袋線東長崎駅から徒歩7分とアクセスが便利な立地。

2024年2月竣工の築浅学生向け賃貸レジデンス。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103822/table/117_1_71c4acc20f0397d19cb63c91b21ae20d.jpg?v=202603180251 ]物件外観