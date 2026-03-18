春のセルフケアをピンクの輝きで彩る「さくらキャンペーン」を3月25日より開催！

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、新しい季節の訪れを祝う期間限定セール「さくらキャンペーン」を2026年3月25日（水）より開催いたします。

本セールでは、色彩心理学的にポジティブな感情をもたらす「ピンク」を基調としたビューティーアイテムから、寒暖差の激しい2026年春のコンディションを整える最新サプリメントまで、厳選されたラインナップを25%OFFの特別価格でお届けします。

※画像は生成AIを使用して作成したイメージです。■2026年春のキーワードは「春のコンディショニング」と「内外からのトータルケア」

暖かな日差しとともに心身をリフレッシュしたくなる春。しかし2026年は、例年以上に激しい寒暖差が予測されており、季節の変わり目特有の「ゆらぎ」や、新生活による環境の変化への備えが改めて重要視されています。

こうした背景から今注目されているのが、特定の悩みに対処するだけでなく、食事や運動、サプリメントなどを賢く組み合わせ、自分らしく「日々の健康を土台から整える」トータルケアの意識です。サプリメントで内側を整え、お気に入りのアイテムで外側から気分を高める、そんな自分らしい習慣のアップデートこそが、新しい季節を健やかに過ごすための鍵となります。

iHerbはこの春、世界180カ国以上で展開するグローバルな知見を活かし、理想のセルフケアをより身近に、そしてお得にスタートしていただくための「さくらキャンペーン」を実施します。日本の春の象徴である「桜」をテーマにした本セールを通じて、心と体の両面から、皆様の輝かしい新生活を応援いたします。

■「さくらキャンペーン」概要

開催期間 ：2026年3月25日(水) 16:00 ～ 4月1日(水) 23:59

セール内容：全商品 25%OFF

＊商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。

＊他の割引との併用はできません。

■春気分を高める Sakura & Pink Selection

今回の「さくらキャンペーン」では、iHerbが取り扱う数万点に及ぶ世界中のウェルネス製品が25%OFFの対象となります。その膨大なラインナップの中から、本リリースでは特に「春の訪れ」と「多幸感」をキーワードに、今こそ手に取っていただきたい注目アイテムを厳選。

視覚と香りで心を彩る桜色・ピンクカラーのセレクションから、新生活の健やかな土台作りに欠かせない実力派アイテムまで、数ある対象商品を代表するおすすめラインナップをピックアップしてご紹介します。

Heritage Store（ヘリテージストア）

ローズウォーター＆グリセリン 保湿フェイシャルミスト 237ml

ローズの優雅な香りが広がる保湿ミスト。グリセリン配合でしっとり潤うのにさっぱりとした使い心地で、春の乾燥から肌を優しく守ります。お風呂上がりやメイク直しにぴったり。

通常価格：1,038円 セール価格：779円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/GpDw9v2

Bodycology（ボディコロジー）

バスフィズ チェリーブロッサム 8個入

本キャンペーンの象徴ともいえる、上品な桜の香りのバスフィズ。ビタミンE配合で肌を潤しながら、ピンクの泡が広がるバスタイムを演出。春の訪れを全身で感じられるリラックスアイテムです。

通常価格：1,097円 セール価格：823円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/KdswyKpb

California Gold Nutrition

ヒマラヤピンクソルト グラインダー 390g

ミネラル豊富な未精製のピンク岩塩を、便利なミル付きの大容量サイズで。マイルドな塩味で素材の味を引き立て、食卓に置くだけでキッチンを春らしく彩ります。

通常価格：884円 セール価格：829円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/NisbNWcr

Natural Factors（ナチュラルファクターズ）

CranRich(R)（クランリッチ）濃縮クランベリー 500mg 90粒

クランベリーのパワーを凝縮したエキス。季節の変わり目の「ゆらぎ」が気になる方や、軽やかな毎日を維持したい女性から多くの支持を集めています 。

通常価格：1,736円 セール価格：1,302円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/SgkoqoBA

Advanced Clinicals

ビオチン Strengthening Hair Mask（ストレングセニング ヘアマスク） 340ml

髪のコンディションを整える大容量ヘアマスク。ビオチン（保湿成分）配合で、乾燥によるパサつきを防ぎ、なめらかで扱いやすい髪へと整えます。

通常価格：1,663円 セール価格：1,248円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/NLyDafMs

Advanced Clinicals

ケラチン スリーク＋スムースヘアマスク 340g

ケラチン配合で髪に潤いを補い、しっとりまとまるサラサラの仕上がりへ導くヘアマスク。細毛やくせ毛に悩むユーザーからも支持が厚く、大容量で気兼ねなく使えるコストパフォーマンスの高さも魅力です。

通常価格：1,663円 セール価格：1,248円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/cQQ7xnQr

California Gold Nutrition

LactoBif(R)（ラクトビフ）30プロバイオティクス 300億CFU 60粒

iHerbで不動の人気を誇る、8種類の活性菌株を配合したプロバイオティクス。個包装で品質が保たれており、環境の変化で乱れがちな新生活のコンディションを内側からスッキリと整えます。

通常価格：3,605円 セール価格：2,704円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/8YtukarQ

Codeage（コードエイジ）

リポソームビタミンC＋ 180粒

リポソーム技術を採用し、体内への吸収を追求したビタミンCサプリメント。亜鉛やシトラスバイオフラボノイドも配合されており、忙しい毎日の美容と健康を土台からサポートします。

通常価格：5,806円 セール価格：4,355円 *2026年3月18日現在

https://iherb.co/5BVLWzXy

■iHerbについて

iHerbは、健康と幸福、ウェルビーイングを届けるeコマースプラットフォームとして、プライベートブランドを含む1,200以上のブランド、5万点以上の商品を展開しています。世界最大級のeコマースプラットフォームであり、180以上の国で年間1,500万人のお客様にご利用いただいている私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスは特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって実現できる普遍的な権利であるべきだと信じています。品質と価格を両立させた商品ラインナップと透明性の高い情報提供（自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど）を通じて、充実したウェルネス体験を提供します。

https://www.iherb.com/(https://www.iherb.com/)

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■iHerb公式ショップ https://jp.iherb.com/(https://jp.iherb.com/)

下記の二次元バーコードよりアプリがダウンロードできます。(iOS／Android 可)

■iHerb日本公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/iherbjapanese/(https://www.instagram.com/iherbjapanese/)

X：https://x.com/iHerb_japanese(https://x.com/iHerb_japanese)

Facebook：https://www.facebook.com/iherbjapanese(https://www.facebook.com/iherbjapanese)

LINE公式アカウント：https://page.line.me/236rruyn(https://page.line.me/236rruyn)

TikTok：https://www.tiktok.com/@iherbjapan(https://www.tiktok.com/@iherbjapan)