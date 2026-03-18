【箱根エモア・テラス】箱根の春を味わう“桜スイーツ”箱根ラリック美術館 企画展コラボスイーツ第1弾が登場

株式会社温故知新

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「箱根エモア・テラス by 温故知新」（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町、総支配人：加藤 研治）は、箱根ラリック美術館で2026年3月20日（金・祝）より開催される企画展「ルネ・ラリックにみる日本とフランスの“かわいい”文化交流」とのコラボレーション企画として、春限定スイーツ「桜シフォン」を提供いたします。

本企画では、箱根ラリック美術館の企画展開催期間にあわせて、季節ごとに内容を変えたコラボスイーツを展開するシリーズ企画を予定しており、今回の桜スイーツはその第1弾となります。美術館でアート鑑賞を楽しんだ後、作品の余韻に浸りながらスイーツを味わう、特別なひとときをご提案いたします。

箱根の春を彩る芦ノ湖の一本桜や、宮城野の川沿いの桜並木など、箱根エモア・テラスから車で約10～20分ほどの場所には桜の名所が点在しています。こうした桜の見頃にあわせ、春の箱根散策の合間に楽しめるスイーツとして展開。販売は桜が散りゆく頃までを目安とし、2026年4月15日（水）までの期間限定を予定しています。

■企画展コラボスイーツ「桜シフォン」

箱根に春の訪れを告げる桜の季節。日本文化を愛したルネ・ラリックの感性に着想を得て、和の食材を取り入れた「桜シフォン」をご用意しました。

本スイーツは、企画展「ルネ・ラリックにみる日本とフランスの“かわいい”文化交流」の世界観をもとに、女性スタッフのアイデアから生まれた一皿。やわらかな桜色と可憐なデザインで、今回の企画展のテーマである“かわいい”をスイーツとして表現しています。

箱根の自然とともに、春ならではのやさしい味わいをお楽しみください。

・料金：660円（税込）

・提供期間：春季限定 ※4月15日（水) までを予定

・提供場所：箱根エモア・テラス by 温故知新

・提供時間：11:30~17:00（L.O. 16:30）

■企画展「ルネ・ラリックにみる日本とフランスの“かわいい”文化交流」

箱根ラリック美術館では、企画展「ルネ・ラリックにみる日本とフランスの“かわいい”文化交流」が2026年3月20日（金・祝）～12月6日(日)に開催されます。本展では、アール・ヌーヴォーおよびアール・デコを代表するフランスの工芸家ルネ・ラリックのジュエリーやガラス作品を通じて、日本とフランスの美意識のつながりを「かわいい」という視点から紹介します。

19世紀後半、日本の浮世絵や工芸などに影響を受けた「ジャポニスム」がヨーロッパで流行し、その美意識はフランスの装飾芸術にも大きな影響を与えました。自然や植物、昆虫、女性像などをモチーフにしたラリックの作品には、繊細で装飾的な表現が見られ、日本の美意識との共通点を感じることができます。

こうした芸術様式はやがて日本にも伝わり、大正ロマンの文化や少女文化の形成にも影響を与えました。とりわけ、“かわいい”文化のパイオニアともいわれる画家・詩人の 竹久夢二 の作品には、アール・ヌーヴォーやアール・デコの影響が見られ、日本独自の美意識として花開いていきます。

本展では、ラリック作品に見られる愛らしいモチーフや優美なデザインに注目しながら、日本とフランスの文化が相互に影響し合いながら育んできた“かわいい”の感性を紐解きます。国や時代を越えて広がる美の交流を、ラリック作品を通してご紹介します。

＜概要＞

・開催期間：2026年3月20日（金・祝）～12月6日（日）

・会場：箱根ラリック美術館 ２階企画展示室

・開館時間：9:00～16:00（美術館入館は 15:30 まで）

・入館料：大人 1500円／大・高生・シニア（65歳以上）1300円／中学生・小学生 800円

※レストラン、パティスリー、ミュージアムショップは入場無料

・所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 186 番 1

・箱根ラリック美術館公式サイト https://www.lalique-museum.com/

箱根ラリック美術館について

アール・ヌーヴォー、アール・デコという装飾芸術様式の時代に生きたフランスの宝飾と

ガラス工芸作家、ルネ・ラリックの作品を展示する美術館。ラリックがこよなく愛した草花や、四季折々に表情を変えるガーデンがあり、自然とアートが響きあう心豊かになれる場所で、極上の休日をお楽しみいただけます。

「箱根エモア・テラス by 温故知新」について

レストランやカフェ、パティスリーを備えた箱根ラリック美術館併設の複合施設です。

大きな窓の外に広がる緑豊かなテラス席が特徴的なカジュアルフレンチレストラン「Restaurant Emoa（レストラン・エモア）」では、選べるメインディッシュと、サラダ・デリ・スイーツをセミビュッフェスタイルで味わうランチセットをご用意。

まるでアート作品のような「ジュエリースイーツビュッフェ」もお楽しみいただけます。

そのほか、手作りスイーツのグローサリーショップ「Emoa patisserie（エモア・パティスリー）」は、テイクアウトでのご利用も可能です。また、1928年にラリックが内装を手がけたクラシカルなサロンカー「Orient Express（オリエント急行）」では、クラシカルな列車の中でゆったりとしたティータイムをお過ごしいただけます。

＜概要＞

・施設名：箱根エモア・テラス by 温故知新

・所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原186番1 箱根ラリック美術館併設

・開業日：2023年3月1日

・総支配人：加藤 研治

・定休日：美術館休日に準ずる

2026年1月13日（火）～23日（金）

・電話番号：0460-84-2262

・アクセス：

・鉄道＋バス…箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より、箱根登山バス「桃源台」行きにて約30分「仙石案内所前」下車すぐ

・高速バス…小田急ハイウェイバス「新宿駅」より約120分、「箱根仙石案内所」下車すぐ

・車…東名御殿場ICより乙女峠経由、仙石原まで約20分（駐車場：普通車70台／大型バス2台）

・公式サイト：https://emoa.by-onko-chishin.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/okcs_hakone_emoaterrace

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/