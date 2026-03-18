【新発売】BEYOND FREE人気商品「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て」から新フレーバー「ストロベリー」販売開始

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田要輔）は、植物由来の冷凍ミールブランド「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」より、新商品「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て ストロベリー」を、2026年3月18日から、オンラインショップにて発売いたします。本商品は、BEYOND FREEの人気商品「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て」シリーズの新商品です。ご好評いただいている同シリーズに、ストロベリーフレーバーが新たに加わります。

※写真はアレンジ例です

ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立てシリーズの特長

原材料に小麦・乳製品・卵を使用せず※1、ふんわり・しっとり食感を実現したロールケーキです。豆乳由来の原材料を使用し、ふわふわの生地にしっとりとコクのある濃厚ホイップクリームを合わせ、てんさい糖を使用することでまろやかな甘さに仕上げた一品です※2。「がんばりたくないけど、自分にやさしくしたい」 頑張る毎日の中で生まれるそんな等身大の想いに応える商品として、BEYOND FREEを代表する人気商品へと成長してきました。

※1 本品製造工場では小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。

※2 本品には原料由来のその他の糖類も含まれています。

ジャパン・フード・セレクションで最高位のグランプリを受賞

「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て プレーン」は、2025年11月17日（月）に発表された「第93回 ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門において、最高位となる【グランプリ】を受賞しました。ジャパン・フード・セレクションは、フードアナリスト資格者を中心とした専門家が、日本人の味覚や嗜好性などをもとに審査を行う、日本初の食品・食材評価制度です。味や品質に加え、商品コンセプトや安全性などを含む多角的な基準で評価され、グランプリは90～100点を獲得した製品にのみ与えられる最高評価です。

2025年11月受賞 （ プレーン）

※本受賞の詳細については、以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000075782.html

「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て」 シリーズはおかげさまで販売数量 前年約450%

原材料に小麦粉・乳・卵を使用していない※1と思えないほどふんわりとした生地と豆乳クリームの濃厚な味わいが支持を集め、販売数量は大きく伸長し、前年比約450%にまで成長いたしました※2。現在、BEYOND FREE公式オンラインショップを始め、Amazonや楽天でもご購入いただけます。

※1本品製造工場では小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。

※2 販売数量の成長率については、シリーズ全体（プレーン・チョコ および終売となったアールグレイを含む）・全チャネル（自社EC・Amazon・楽天市場）の実績をもとに算出しております。

※3 2025年12月 プレーンで実施したサンプリング施策でお客様よりいただいたコメントの一部を抜粋しております。

「ふんわりロールケーキ 豆乳クリーム仕立て ストロベリー」 商品概要

お客様からリクエストの声が多かった「ストロベリー」味が新登場。いちごピューレをたっぷりと使用し、すっきりとした甘みと程よい酸味が心地よく広がります。何気ない日を少しだけ特別にしてくれる、やさしい甘さのご褒美。冷凍庫から取り出して15分程度の自然解凍でお召し上がりいただけるので、自分へのご褒美にも、来客時のおもてなしにもおすすめです。

原材料に小麦・乳製品・卵を使用せず、しっとり・ふんわりとした食感のスポンジに滑らかでくちどけの良い豆乳ホイップクリームをたっぷり合わせた一品です。豆乳ホイップクリームにいちごピューレを合わせ、香り豊かで甘酸っぱく爽やかな味わいに仕上げました。

内容量：1個（約φ90mm×約H25mm/64g）

URL：https://beyond-free.jp/products/de-0028-001

本製品は、動物性原材料不使用商品となっております。

※動物性原材料とは牛肉・豚肉・鶏肉・卵・乳・はちみつなどの畜産物、魚介類を含む原材料を指します。

※原材料を細かくさかのぼった起源原料や製造工程において、一部動物性原材料が含まれる場合があります。

※動物性原材料を含む製品と製造ラインを共用しています。

ストロベリー新発売に合わせ、人気の2フレーバーもパッケージを順次リニューアル

新フレーバー「ストロベリー」の発売にあわせ、シリーズ全品（プレーン・チョコ）においてのパッケージを大幅にリニューアルいたします。

ふんわりロールケーキの特長である“生地のふんわり感”を、シズル感のあるビジュアルで表現しています。さらに、素材や製法へのこだわりをマットな質感で表すことで、上質感と温かみを兼ね備えたデザインに仕上げました。日常の中で気軽に手に取りながらも、「自分へのご褒美デザート」として選んでいただけることを目指したパッケージです。

「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」とは

がんばりたくないけど、自分にやさしくしたい日は、温めるだけでおいしい、植物由来の冷凍ミール。BEYOND FREEは「おいしいものを我慢せず、でもちゃんとした食生活を送りたい」そんな等身大のきもちに寄り添います。

植物由来なのにおいしくて、お腹いっぱい食べられて満足。そんな食事を目指してメニューごとに植物素材を厳選しました。

味や見た目はもちろん、香りや食感までこだわり新しいおいしさを届けていきます。

・オンラインショップ：https://beyond-free.jp/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/beyondfree_jp/

テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/

※本資料に記載されている情報は発表日現在のものです。

時間の経過等により内容が予告なしに変わる可能性がありますのでご了承ください。