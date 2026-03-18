ABCラジオ　2026年春の新番組のお知らせ

朝日放送ラジオ株式会社

朝日放送ラジオ株式会社（本社：大阪市福島区、以下「ABCラジオ」）は、2026年3月30日（月）より春の番組改編を行います。朝の生活に欠かせない情報番組から、深夜のバラエティまで、新しい顔ぶれをお迎えし彩り豊かなラインナップでお届けします。

さらにこの春、ABCラジオではワイドFMの放送10周年の節目を迎えるにあたり、FM933の10周年を記念した特別番組も放送。今春から始まるABCラジオの新編成にどうぞご期待ください。

・「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」水曜新パートナーに織田信成が決定！

【番組名】ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です

【出演者】三代澤康司

【パートナー】（月）中野涼子（火）山田雅人（水）織田信成（木）桂南天

【放送時間】毎週月～木曜 朝9時～12時

【初回放送】2026年4月1日（水）

ナイターオフ番組『織田信成と高野純一のぽくない火曜日』で魅せた、飾らない素顔と真っ直ぐな人柄がリスナーから大反響！この春からは『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』水曜日の新パートナーとして、朝の生放送へ進出！ベテランアナウンサー・三代澤康司とのコンビで、水曜日の朝に新しい風を吹き込みます。喜怒哀楽豊かな、人間味あふれる放送をご期待ください。

・ドンデコルテ他、多数の芸人が新加入！「がっちゃんこ」セカンドシーズン突入

【番組名】がっちゃんこ

【出演者】月：素敵じゃないか・ ドンデコルテ

火：マリーマリー・軟水

水：カラタチ・シンクロニシティ

木：ド桜・ミカボ

金：ビスケットブラザーズ・バッテリィズ

【放送時間】毎週月～金曜 深夜2時～3時

【初回放送】2026年3月30日（月）

【配信】stand.fm／YouTube／各種Podcast（Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、radiko）

毎日2組の芸人が個性と個性を『がっちゃんこ』させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組が、スタートから1年を経てリニューアルします！

新しく加入したメンバーがどんな化学反応をみせるのか！？シーズン2もこうご期待！

がっちゃんこシーズン2 新メンバー発表会の様子はこちら(https://youtu.be/oJrS0BT6Lp0?si=ISN8HZi9LfQ_0Wxf)からご覧いただけます。

・「ツギハギ木曜日～無尽蔵のワードマイスター～」4月2日（木）スタート！

【番組名】ツギハギ木曜日～無尽蔵のワードマイスター～

【出演者】 無尽蔵

【放送時間】毎週木曜 夜9時5分～11時30分

【初回放送】2026年4月2日（木）

東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦！2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれます。この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社会人を応援！さらに高齢化が止まらない現在のお笑い界に、東大仕込みのロジックによる“鋭いメス”を。リスナーと共に、次世代のトーク・ワード・価値観を追求し、ラジオ界の偏差値を底上げしていく超・知的刺激型バラエティです。

「御浜住宅グループプレゼンツ ランジャタイのミハマサマサマ」4月1日（水）スタート！

【番組名】御浜住宅グループプレゼンツ ランジャタイのミハマサマサマ

【出演者】ランジャタイ

【放送時間】毎週水曜 夜11時30分～0時

【初回放送】2026年4月1日（水）

ランジャタイの独特な世界観とユーモアを活かし、リスナーに新たな視点や笑いを提供するラジオ番組。日常の些細な出来事や社会のニュースを、ランジャタイならではの切り口で掘り下げ、リスナーと共に「何だか分からないけど面白い」世界を探求します。

「ハシヤスメ・アツコの SUPER HASHiYASUME TALK!!」4月5日（日）スタート！

【番組名】ハシヤスメ・アツコの SUPER HASHiYASUME TALK!!

【出演者】ハシヤスメ・アツコ

【放送時間】毎週日曜 深夜0時～0時30分

【初回放送】2026年4月5日（日）

【配信】各種Podcastにて配信（Amazon、Spotify、Apple Podcast、radikoポッドキャスト 等）

元BiSHのハシヤスメ・アツコが、毎週ゲストとともに、地上波の枠を超えたトークをお届けするスーパートークバラエティ。ハシヤスメ自身が気になっていることや、番組を通じて手に入れた人脈や情報をもとに番組をどんどんバージョンアップ！放送の枠を超えた放送外展開を目指す、超ハシヤスメ要素全開な番組！

・FM933の10周年を記念したホリデースペシャル3月20日(金・祝)放送

【番組名】 ABCラジオホリデースペシャル radikoで ワイドFMで 春のパパまつり

【出演者】 岩本計介・西森洋一

【放送時間】 2026年3月20日(金・祝) 15時～17時40分

この春、ABCラジオはワイドFM《FM93.3》の放送から10年を迎えます。また、radikoは今年で15周年を迎えました。radikoやワイドFMの開始により、ラジオの聴取環境や伝達手段は大きく広がり、SNS の普及によってリスナーとの接点も多様化してきました。

そうした変化の中でも、ABC ラジオのパーソナリティとリスナーがともに作り上げてきたラジオの魅力をお伝えするとともに、この春からのABCラジオの番組をより知っていただけるよう、ホリデースペシャルを放送します。

・ABCプロ野球中継2026年テーマソングLINDBERG「Be Okay」3月20日(金)楽曲初OA！

今年のABCプロ野球中継のテーマソングはLINDBERG「Be Okay」に決定しました！

『ABCフレッシュアップベースボール』 はもちろんABCラジオ・テレビの情報番組内スポーツコーナーで使用されます。楽曲解禁は3月20日（金）『おはようパーソナリティ古川昌希です』にて初OA！

今春から始まるABCラジオの新編成にどうぞご期待ください！