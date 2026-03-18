『product(ザ・プロダクト）』夏の人気アイテムから新しい香りが登場！「クールドライシャンプー シトラスウッディ」4月17日（金）発売

株式会社オンワードホールディングス

株式会社KOKOBUY（本社：東京都港区 代表取締役社長：阿部 聖樹）は、オーガニックで楽しさ・驚きを提供する『product（ザ・プロダクト）』（https://theproduct.jp/）において、夏の人気アイテム「クールドライシャンプー」から、新しい香り「ザ・プロダクト クールドライシャンプー シトラスウッディ」を4月17日（金）に公式オンラインストア、全国のバラエティストア、マツキヨ・ココカラファイングループなどで発売します。

■『product（ザ・プロダクト）』公式サイト https://theproduct.jp/

『product』は、“オーガニックで世の中をワクワクさせる”をミッションに掲げ、自分らしさを表現したいＺ世代を主なターゲットにブランドの魅力を発信。オーガニックへの想いやこだわりを継承しながら、なりたい私を引きだす個性、遊び心をプラスしたアイテムを提供しています。

2025年3月に発売した「ザ・プロダクト クールドライシャンプー（無香料・オレンジアイスティーの香り）」は、猛暑による汗でベタつく髪・頭皮のケアに人気のアイテムです。この度、リフレッシュ感をさらに引き立てる「シトラスウッディ」の香りが、新たにラインナップに加わりました。

同商品は、落ち着いた上質な香りで、奥ゆきや余韻をイメージしました。汗をかきやすい夏の外出時に、オーガニック由来の髪と頭皮を考えてつくられた処方で、ひんやりと快適な使用感を提供します。“通勤・通学時のムレが気になる”“アウトドアやフェスで手軽にリフレッシュしたい”そんなニーズに応える、これからの猛暑を乗り切るためにおすすめのアイテムです。

ぜひ一度、この「深呼吸したくなる爽快感」をお試しください。



■「ザ・プロダクト クールドライシャンプー シトラスウッディ」商品特長

１.肌温度-5℃のひんやり体験！※1

スプレーした瞬間に頭皮をクールダウン。その後も、成分に配合されたメントールが汗ばむ季節に心地よい清涼感をもたらします。朝の寝ぐせ直しはもちろん、夏のドライヤー使用時の汗をおさえたい時にもおすすめです。

２.オーガニック認証成分配合※2

髪や頭皮に負担をかけないナチュラル処方を採用。5種類のオーガニック認証成分※2が頭皮をやさしくケア。また、酒粕エキスや海藻由来のスサビノリエキス配合で頭皮や髪にうるおいを与えます。

３.頭皮・髪だけでなくボディ※3もひんやり

忙しい朝や外出先でも、水を使わずに頭皮のベタつきをリフレッシュ。ボディ※3にも使用できるので、様々なシーンで活躍します。ミニサイズは持ち運び用にもおすすめ。

４.洗練された清潔感のある香り

マンダリンのいきいきとした爽快感から始まり、ローズマリーとラベンダーの穏やかなハーブの香りが広がります。そこに、深みのあるシダーウッドが重なり、洗練された「都会の休息」を表現しました。

※1、気化熱による、30℃の室内で使用した場合

※2、サフラワー油、ホホバ種子油、アロエベラ液汁、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス（全て保湿剤）

※3、エタノール・メントール配合のため、お顔への使用はお控えください。



■商品概要

■ザ・プロダクト クールドライシャンプーcw

（ドライシャンプー・ボディローション）

シトラスウッディの香り

115mL 1,430円（税込）/50mL 935円（税込）

爽やかなシトラスと、樹木やスパイスがアクセントの大人っぽく洗練された香り

■ザ・プロダクト クールドライシャンプーoi

（ドライシャンプー・ボディローション）

オレンジアイスティーの香り

115mL 1,430円（税込）/50mL 935円（税込）

爽やかなオレンジと上品な紅茶の香りが心地よく広がり、夏にぴったりの清涼感ある香りが特徴です。

■ザ・プロダクト クールドライシャンプーff

（ドライシャンプー・ボディローション）

無香料

115mL 1,430円（税込）/50mL 935円（税込）

香りが苦手な方や、シーンを選ばず使いたい方におすすめ。職場や公共の場でも気兼ねなく使用できます。

「香料」は配合していませんが、無香（においがしない）ではありません。

■『product（ザ・プロダクト）』ブランド概要

2007年アメリカ・カリフォルニア州で手の乾燥に悩む美容師と、髪や頭皮にダメージが少ないものを探しているお客様のためにつくられたマルチバーム「ザ・プロダクト ヘアワックス」からスタートしました。2011年から日本における事業を展開して以来、全国の美容師からも愛用され、ヘアワックスで仕上げるツヤ質感(濡れ髪ヘア)が一つのトレンドに発展しました。

2024年7月、『product』は新しく“オーガニックで世の中をワクワクさせる”をブランドパーパスに掲げ、従来のオーガニックに楽しさを感じられていないZ世代に向けた、自分らしさを表現できるオーガニックブランドへとリブランディング。オーガニックへの想いやこだわりを継続しながら、なりたい私を引きだす個性、遊び心をプラスしていきます。