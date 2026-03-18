【フジテレビ】-Honda DNA　失敗を恐れず挑め-『信じた道を琢磨と共に　激走2200キロ　～ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡～』FODにて独占配信決定！３月27日（金）10時より配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/919s（配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『信じた道を琢磨と共に 激走2200キロ ～ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡～』を３月27日（金）10時より独占配信することが決定しました。

「技術だけでなく、世界に歓迎される人間を作りたい」。そう考えた本田宗一郎により創設された「ホンダ学園」は、２～４年に渡り自動車整備や研究開発について学ぶ専門学校です。創立５０周年を迎える来年、記念事業としてラリー・モンテカルロ・ヒストリックに参加します。

フレンチ・アルプスの険しい峠道を舞台に、往年の名車たちが繰り広げる「ラリー・モンテカルロ・クラシック」。この激戦に挑んだ若者たちがいました。本田宗一郎が創設した「ホンダ学園」で学ぶ、学生たちです。彼らは50年前のシビックを修復。ラリーに参戦できるまでに仕上げ、現役トップドライバーに乗ってもらうべく声をかけました。その求めに応じたのが、世界のトップで活躍し続ける佐藤琢磨。４日あまりで2200キロほどを走破する、ラリー・モンテカルロ・クラシック。そのコースはヘアピンカーブの連続で、雪深い区間も点在しています。ラリー初挑戦となる琢磨と、整備士の卵である若き学生たちは、果たして無事に完走できるのか？マシンの修理や車検、現地モンテカルロでの厳しい戦いまでに密着。失敗を恐れず挑む「Honda DNA」が次世代へ受け継がれていく瞬間と、汗と涙の詰まったドラマを描きます。

【あらすじ】

将来の日本を背負って立つ若き技術者たちが、世界的に注目されている「ラリー・モンテカルロ・ヒストリック」（2026年２月開催）に挑戦する。ドライバーを務めるのは、世界三大レースのひとつ「インディ500」で２度優勝した佐藤琢磨だ。若者たちは参加車両のレストア（修復）、整備、現地までの輸送手続きやチームの運営（宿泊の手配や競技主催者との折衝など）まですべてを自分たちで行う。競技は７日間の長丁場。海外に行くのは初めてという者までいる若者たちのチームは、果たして無事にゴールできるのか？国内での整備や試験走行の様子、現地モンテカルロでの激闘まですべてに密着。日本レース界の第一人者と共に戦うことで成長する若者たち。若者たちから刺激を受けて学びを得る佐藤琢磨。その双方の姿を描く。

◇配信概要

■タイトル：『信じた道を琢磨と共に 激走2200キロ ～ラリー・モンテカルロ挑戦の軌跡～』

■配 信：３月27日（金）10時～独占配信開始

■出 演：佐藤琢磨 ほか

■スタッフ：プロデューサー：伊藤 毅

ディレクター：安藤真帆

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/919s（配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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